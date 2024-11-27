Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 14,8485 руб.

Минимальный курс юаня составил 14,6405 руб., максимальный - 15,146 руб. Было заключено 13148 сделок. Объем торгов составил 31330,86 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 14,729 руб. за юань.

27 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 40,02 коп. и составил 14,8485 руб.

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Цены на сливочное масло с 19 по 25 ноября повысились на 1,1%, сообщил Росстат. По сравнению с предыдущей неделей, когда был зафиксирован рост на 1,4%, темпы подорожания замедлились. Аналогичная динамика и в ценах на сыры, которые на минувшей неделе повысились на 0,7%... По сравнению с предыдущей неделей, когда был зафиксирован рост на 1,4%, темпы подорожания замедлились. Аналогичная динамика и в ценах на сыры, которые на минувшей неделе повысились на 0,7%... читать дальше

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Огурцы, подорожавшие с 12 по 18 ноября на 11,3%, на минувшей неделе сохранили лидерство по росту цен среди овощной продукции, но темпы немного замедлились. Как сообщил Росстат, на минувшей неделе цены на огурцы увеличились на 10,6%. Как сообщил Росстат, на минувшей неделе цены на огурцы увеличились на 10,6%. В целом плодоовощная... В целом плодоовощная... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в ноябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1,2 процентного пункта и составил плюс 2,3%, говорится в сообщении Росстата. Ранее в октябре этого года индекс оценивался в плюс 1,1%, в... Ранее в октябре этого года индекс оценивался в плюс 1,1%, в... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в сентябре 2024 года составил в годовом сравнении 8,4% после увеличения показателя на 7,7% в августе, на 8,1% в июле, на 6,2% в июне, на 8,8% в мае, на 8,5% в апреле, на 12,9% в марте, на 10,8% в феврале и... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-сентябре 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 21 трлн 368,1 млрд рублей, что на 19,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в среду Росстат. В том числе в сентябре сальдированная... В том числе в сентябре сальдированная... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 34,97 коп. и составил 14,8173 руб. Минимальный курс юаня составил 14,2655 руб., максимальный - 15,1575 руб. Было заключено 110024 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс юаня составил 14,2655 руб., максимальный - 15,1575 руб. Было заключено 110024 сделки. Объем торгов составил...

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Безработица в России в октябре снизилась до 2,3%, тем самым в пятый раз за этот год обновив исторический минимум (за весь период наблюдений показателя с 1991 года), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Предыдущее минимальное значение в 2,4% было... Предыдущее минимальное значение в 2,4% было... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 19 по 25 ноября выросли на 0,35 % после повышения на 0,30% с 12 по 18 ноября, сообщил Росстат. По отношению к началу года цены на бензин к 25 ноября поднялись на 9,4% (общая инфляция за этот период составила... По отношению к началу года цены на бензин к 25 ноября поднялись на 9,4% (общая инфляция за этот период составила... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в октябре 2024 года вырос на 3,4% в годовом выражении после роста на 3,0% в сентябре, 1,7% в августе, 3,9% в июле, 3,1% в июне, 7,1% в мае, 6,3% в апреле, 5,6% в марте, 9,8% в феврале и на 5,6% в... читать дальше

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За 9 месяцев рост ВВП РФ составил 4,2% - Росстат ВВП РФ за январь-сентябрь 2024 года увеличился на 4,2% к тому же периоду прошлого года, сообщил Росстат. Эти данные совпали с уточненными расчетами Минэкономразвития, которое после выхода данных Росстата за 3-й квартал улучшило свою оценку за 9 месяцев до 4,2% с... Эти данные совпали с уточненными расчетами Минэкономразвития, которое после выхода данных Росстата за 3-й квартал улучшило свою оценку за 9 месяцев до 4,2% с... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в октябре 2024 года перешли к снижению, сократившись на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1,4% в сентябре, на 4,9% в августе и на 25% в июле, сообщил Росстат. До этого цены производителей на бензин в РФ в июне росли... До этого цены производителей на бензин в РФ в июне росли... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в октябре в годовом выражении увеличился на 4,8%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 5,9%. Темпы роста показателя по сравнению с... читать дальше

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За период с 19 по 25 ноября 2024 года потребительские цены повысились на 0,36%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 12 по 18 ноября инфляция составила 0,37%. С начала ноября цены выросли на 1,15%, с начала года - на 7,8%. С начала ноября цены выросли на 1,15%, с начала года - на 7,8%. В... В... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,4%, завершил среду . Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,12% и составил 2491,88 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,12% и составил 2491,88 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,64% - до 726,78 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,64% - до 726,78 пункта. Европейские фондовые индикаторы... Европейские фондовые индикаторы... читать дальше

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Доходы населения США в октябре выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Расходы американцев увеличились на 0,4%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 0,4%, по... Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 0,4%, по... читать дальше

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Дефицит бюджета Грузии в 2025-2028 годах сохранится в пределах законодательно утвержденного уровня 3% ВВП ежегодно и составит в среднем 2,5% ВВП, сообщил кандидат в министры финансов Грузии Лаша Хуцишвили (ранее занимал пост главы Минфина, правительство Грузии ушло в отставку... читать дальше

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