27 ноября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|ноябрь 2024
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 17 по 23 ноября
|16:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|III квартал 2024
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|октябрь 2024
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|октябрь 2024
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 10 по 16 ноября
|18:00
|Изменение расходов и доходов населения США
|октябрь 2024
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 16 по 22 ноября
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27 ноября 2024 года 19:27
Цены на сливочное масло с 19 по 25 ноября повысились на 1,1%, сообщил Росстат.
По сравнению с предыдущей неделей, когда был зафиксирован рост на 1,4%, темпы подорожания замедлились. Аналогичная динамика и в ценах на сыры, которые на минувшей неделе повысились на 0,7%... читать дальше
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27 ноября 2024 года 19:23
Огурцы, подорожавшие с 12 по 18 ноября на 11,3%, на минувшей неделе сохранили лидерство по росту цен среди овощной продукции, но темпы немного замедлились.
Как сообщил Росстат, на минувшей неделе цены на огурцы увеличились на 10,6%.
В целом плодоовощная... читать дальше
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27 ноября 2024 года 19:20
Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в ноябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1,2 процентного пункта и составил плюс 2,3%, говорится в сообщении Росстата.
Ранее в октябре этого года индекс оценивался в плюс 1,1%, в... читать дальше
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27 ноября 2024 года 19:18
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в сентябре 2024 года составил в годовом сравнении 8,4% после увеличения показателя на 7,7% в августе, на 8,1% в июле, на 6,2% в июне, на 8,8% в мае, на 8,5% в апреле, на 12,9% в марте, на 10,8% в феврале и... читать дальше
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27 ноября 2024 года 19:16
Предприятия РФ в январе-сентябре 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 21 трлн 368,1 млрд рублей, что на 19,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в среду Росстат.
В том числе в сентябре сальдированная... читать дальше
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27 ноября 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 34,97 коп. и составил 14,8173 руб.
Минимальный курс юаня составил 14,2655 руб., максимальный - 15,1575 руб. Было заключено 110024 сделки. Объем торгов составил...
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27 ноября 2024 года 19:14
Безработица в России в октябре снизилась до 2,3%, тем самым в пятый раз за этот год обновив исторический минимум (за весь период наблюдений показателя с 1991 года), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).
Предыдущее минимальное значение в 2,4% было... читать дальше
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27 ноября 2024 года 19:12
Потребительские цены на бензин в России с 19 по 25 ноября выросли на 0,35 % после повышения на 0,30% с 12 по 18 ноября, сообщил Росстат.
По отношению к началу года цены на бензин к 25 ноября поднялись на 9,4% (общая инфляция за этот период составила... читать дальше
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27 ноября 2024 года 19:09
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в октябре 2024 года вырос на 3,4% в годовом выражении после роста на 3,0% в сентябре, 1,7% в августе, 3,9% в июле, 3,1% в июне, 7,1% в мае, 6,3% в апреле, 5,6% в марте, 9,8% в феврале и на 5,6% в... читать дальше
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27 ноября 2024 года 19:09
ВВП РФ за январь-сентябрь 2024 года увеличился на 4,2% к тому же периоду прошлого года, сообщил Росстат.
Эти данные совпали с уточненными расчетами Минэкономразвития, которое после выхода данных Росстата за 3-й квартал улучшило свою оценку за 9 месяцев до 4,2% с... читать дальше
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27 ноября 2024 года 19:07
Цены производителей на бензин в РФ в октябре 2024 года перешли к снижению, сократившись на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1,4% в сентябре, на 4,9% в августе и на 25% в июле, сообщил Росстат.
До этого цены производителей на бензин в РФ в июне росли... читать дальше
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27 ноября 2024 года 19:06
Оборот розничной торговли в России в октябре в годовом выражении увеличился на 4,8%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 5,9%. Темпы роста показателя по сравнению с... читать дальше
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27 ноября 2024 года 19:03
За период с 19 по 25 ноября 2024 года потребительские цены повысились на 0,36%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 12 по 18 ноября инфляция составила 0,37%.
С начала ноября цены выросли на 1,15%, с начала года - на 7,8%.
В... читать дальше
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27 ноября 2024 года 18:57
Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,4%, завершил среду .
Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,12% и составил 2491,88 пункта.
Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,64% - до 726,78 пункта.
Европейские фондовые индикаторы... читать дальше
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27 ноября 2024 года 18:44
Доходы населения США в октябре выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Расходы американцев увеличились на 0,4%.
Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 0,4%, по... читать дальше
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27 ноября 2024 года 18:37
Дефицит бюджета Грузии в 2025-2028 годах сохранится в пределах законодательно утвержденного уровня 3% ВВП ежегодно и составит в среднем 2,5% ВВП, сообщил кандидат в министры финансов Грузии Лаша Хуцишвили (ранее занимал пост главы Минфина, правительство Грузии ушло в отставку... читать дальше
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