Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -1099,9 млрд руб.

26 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до -1099,9 млрд руб.

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РФ в этом году снизит сбор ржи до 1,3 млн тонн с 1,7 млн тонн в 2023 году. В 2002 году урожай этой зерновой культуры составлял 7,1 млн тонн, в последующие годы он колебался от 2,4 млн тонн в 2020 году до 1,4 млн тонн в 2019 году, сообщается в презентации Российского союза... читать дальше

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Госдума приняла третьем чтении закон, который вводит запрет на производство спиртосодержащей непищевой продукции отделениям организаций, которые одновременно производят алкоголь, и обязывает участников оборота спиртосодержащей непищевой продукции декларировать объемы и оборот в... читать дальше

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Гохран России до конца года приобретет у "АЛРОСА" партию алмазов, пополнив запасы Госфонда, говорится в сообщении компании. В партию приобретаемых Гохраном драгоценных камней войдут алмазы ювелирного качества различных цветовых и качественных характеристик, в том числе... В партию приобретаемых Гохраном драгоценных камней войдут алмазы ювелирного качества различных цветовых и качественных характеристик, в том числе... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,95 пункта (0,235%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2524,74 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2544,66... читать дальше

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Доходность американских государственных облигаций умеренно поднимается сегодня после падения накануне. Доходность 10-летних US Treasuries повышается в ходе торгов на 2,3 базисного пункта (б.п.), составив 4,302%. Накануне показатель упал на 15 базисных пунктов,... Накануне показатель упал на 15 базисных пунктов,... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 27 октября по 26 ноября) - 101,35 руб. за доллар, минимальное значение - 94,0206 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 7,04 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 101,35/107,12 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 89 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 107,28/112,96 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 80 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 103,85/108 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 82 коп., средний...

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Оборот розничной торговли в странах СНГ в первые девять месяцев текущего года в сравнении с январем-сентябрем 2023г вырос на 7,8%, лидерами роста стали Киргизия, Белоруссия и Таджикистан, свидетельствуют данные, опубликованные во вторник пресс-службой Исполкома СНГ. "В... "В... читать дальше

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Минфин РФ и госкорпорация "ДОМ.РФ" разработали новый механизм распределения лимитов на выдачу ипотечных кредитов в рамках программы семейной ипотеки, он заработает с 15 декабря и предусматривает автоматическую возможность выдавать кредиты банками при наличии объема... читать дальше

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РФ по примеру Казахстана задумывается о выращивании бананов, но пока в этом нет экономики, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. "Мы уже задумываемся над тем, чтобы выращивать бананы. Я была на прошлой неделе в Казахстане - Казахстан начал выращивать бананы в... "Мы уже задумываемся над тем, чтобы выращивать бананы. Я была на прошлой неделе в Казахстане - Казахстан начал выращивать бананы в... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снижаются. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:23 мск уменьшился на 0,63% - до 505,56 пункта. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:23 мск уменьшился на 0,63% - до 505,56 пункта. Британский индикатор FTSE 100 к 12:14 мск потерял 0,49%,... Британский индикатор FTSE 100 к 12:14 мск потерял 0,49%,... читать дальше

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Глава "Ростеха" Сергей Чемезов снова предупредил о рисках остановки экспорта продукции, в первую очередь, с длинным циклом производства, при текущей денежно-кредитной политике ЦБ. "Особо хочу отметить проблему с экспортом, поскольку львиную долю продукции, которую мы... "Особо хочу отметить проблему с экспортом, поскольку львиную долю продукции, которую мы... читать дальше

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6 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-845 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9456% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 19,92%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 19,92%... читать дальше

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Швейцарская Roche Holding AG покупает американскую биофармацевтическую компанию Poseida Therapeutics, сумма сделки составит до $1,5 млрд. Как говорится в пресс-релизе Roche, она заплатит по $9 за акцию Poseida, или $1 млрд за компанию в целом. Кроме того, акционеры... Как говорится в пресс-релизе Roche, она заплатит по $9 за акцию Poseida, или $1 млрд за компанию в целом. Кроме того, акционеры... читать дальше

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