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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в октябре ускорилась до 0,75%
Рост потребительских цен в октябре ускорился до 0,75% после повышения на 0,48% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,54% после 8,63% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков
 
Депутаты предлагают увеличить выплаты по автогражданке
В правительство РФ направлен проект поправок к закону об ОСАГО с новым лимитом страховых выплат при ДТП в рамках обязательного автострахования, пишет "Коммерсантъ". Так, инициировавшие поправки депутаты ЛДПР говорят о необходимости увеличить...
 
Взыскивать налоги с граждан смогут во внесудебном порядке
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 25 ноября одобрила поправки к Налоговому кодексу (НК), которые расширяют правила внесудебного взыскания налоговых задолженностей на физлиц, пишут "Ведомости", ссылающиеся на...
 
Средняя стоимость ипотеки в России перевалила за 30%
Средняя стоимость ипотечного кредита перевалила за отметку в 30% у топ-10 участников рынка, пишут «Известия». Это — реакция на рекордный рост ключевой ставки (до 21%) в октябре и ожидание по дальнейшему ужесточению политики ЦБ в декабре. Теперь...
 
26 ноября 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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26 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
17:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США сентябрь 2024
18:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) ноябрь 2024
18:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США октябрь 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
26 ноября 2024 года 13:54
В текущем году Россия снизит сбор ржи до 1,3 млн тонн
РФ в этом году снизит сбор ржи до 1,3 млн тонн с 1,7 млн тонн в 2023 году. В 2002 году урожай этой зерновой культуры составлял 7,1 млн тонн, в последующие годы он колебался от 2,4 млн тонн в 2020 году до 1,4 млн тонн в 2019 году, сообщается в презентации Российского союза...    читать дальше
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26 ноября 2024 года 13:46
Закон, ужесточающий контроль над спиртосодержащей непищевой продукцией, принят в третьем чтении
Госдума приняла третьем чтении закон, который вводит запрет на производство спиртосодержащей непищевой продукции отделениям организаций, которые одновременно производят алкоголь, и обязывает участников оборота спиртосодержащей непищевой продукции декларировать объемы и оборот в...    читать дальше
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26 ноября 2024 года 13:31
До конца года Гохран приобретет у "АЛРОСА" партию алмазов
Гохран России до конца года приобретет у "АЛРОСА" партию алмазов, пополнив запасы Госфонда, говорится в сообщении компании.

В партию приобретаемых Гохраном драгоценных камней войдут алмазы ювелирного качества различных цветовых и качественных характеристик, в том числе...    читать дальше
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26 ноября 2024 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 26 ноября снижается
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,95 пункта (0,235%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2524,74 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2544,66...    читать дальше
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26 ноября 2024 года 13:07
Доходность гособлигаций США растет после падения накануне
Доходность американских государственных облигаций умеренно поднимается сегодня после падения накануне. Доходность 10-летних US Treasuries повышается в ходе торгов на 2,3 базисного пункта (б.п.), составив 4,302%.

Накануне показатель упал на 15 базисных пунктов,...    читать дальше
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26 ноября 2024 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 101,35 руб.
Максимальное значение за месяц (с 27 октября по 26 ноября) - 101,35 руб. за доллар, минимальное значение - 94,0206 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 7,04 руб.

Это автоматическое сообщение.
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26 ноября 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 101,35/107,12 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 101,35/107,12 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 89 коп., Cредний курс продажи...
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26 ноября 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 107,28/112,96 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 107,28/112,96 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 80 коп., Cредний курс продажи вырос...
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26 ноября 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 26 ноября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 103,85/108 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 103,85/108 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 82 коп., средний...
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26 ноября 2024 года 12:55
Рост оборота розничной торговли в СНГ в январе-сентябре составил 7,8%
Оборот розничной торговли в странах СНГ в первые девять месяцев текущего года в сравнении с январем-сентябрем 2023г вырос на 7,8%, лидерами роста стали Киргизия, Белоруссия и Таджикистан, свидетельствуют данные, опубликованные во вторник пресс-службой Исполкома СНГ.

"В...    читать дальше
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26 ноября 2024 года 12:46
Новый механизм распределения лимитов на выдачу семейной ипотеки заработает с 15 декабря
Минфин РФ и госкорпорация "ДОМ.РФ" разработали новый механизм распределения лимитов на выдачу ипотечных кредитов в рамках программы семейной ипотеки, он заработает с 15 декабря и предусматривает автоматическую возможность выдавать кредиты банками при наличии объема...    читать дальше
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26 ноября 2024 года 12:38
В России задумались над выращиванием в теплицах бананов
РФ по примеру Казахстана задумывается о выращивании бананов, но пока в этом нет экономики, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"Мы уже задумываемся над тем, чтобы выращивать бананы. Я была на прошлой неделе в Казахстане - Казахстан начал выращивать бананы в...    читать дальше
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26 ноября 2024 года 12:31
Европейские рынки акций падают вслед за акциями автопроизводителей
Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снижаются.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:23 мск уменьшился на 0,63% - до 505,56 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 к 12:14 мск потерял 0,49%,...    читать дальше
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26 ноября 2024 года 12:19
Чемезов предупредил о рисках остановки экспорта при текущей ключевой ставке
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов снова предупредил о рисках остановки экспорта продукции, в первую очередь, с длинным циклом производства, при текущей денежно-кредитной политике ЦБ.

"Особо хочу отметить проблему с экспортом, поскольку львиную долю продукции, которую мы...    читать дальше
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26 ноября 2024 года 12:13
ВТБ разместит 26 ноября однодневные бонды серии КС-4-845 на 100 млрд руб. по цене 99,9456% от номинала
6 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-845 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9456% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 19,92%...    читать дальше
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26 ноября 2024 года 12:07
Roche покупает американскую биофармкомпанию Poseida Therapeutics
Швейцарская Roche Holding AG покупает американскую биофармацевтическую компанию Poseida Therapeutics, сумма сделки составит до $1,5 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Roche, она заплатит по $9 за акцию Poseida, или $1 млрд за компанию в целом. Кроме того, акционеры...    читать дальше
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