26 ноября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|сентябрь 2024
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|ноябрь 2024
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|октябрь 2024
Это автоматическое сообщение.
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26 ноября 2024 года 13:54
РФ в этом году снизит сбор ржи до 1,3 млн тонн с 1,7 млн тонн в 2023 году. В 2002 году урожай этой зерновой культуры составлял 7,1 млн тонн, в последующие годы он колебался от 2,4 млн тонн в 2020 году до 1,4 млн тонн в 2019 году, сообщается в презентации Российского союза... читать дальше
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26 ноября 2024 года 13:46
Госдума приняла третьем чтении закон, который вводит запрет на производство спиртосодержащей непищевой продукции отделениям организаций, которые одновременно производят алкоголь, и обязывает участников оборота спиртосодержащей непищевой продукции декларировать объемы и оборот в... читать дальше
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26 ноября 2024 года 13:31
Гохран России до конца года приобретет у "АЛРОСА" партию алмазов, пополнив запасы Госфонда, говорится в сообщении компании.
В партию приобретаемых Гохраном драгоценных камней войдут алмазы ювелирного качества различных цветовых и качественных характеристик, в том числе... читать дальше
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26 ноября 2024 года 13:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,95 пункта (0,235%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2524,74 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2544,66... читать дальше
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26 ноября 2024 года 13:07
Доходность американских государственных облигаций умеренно поднимается сегодня после падения накануне. Доходность 10-летних US Treasuries повышается в ходе торгов на 2,3 базисного пункта (б.п.), составив 4,302%.
Накануне показатель упал на 15 базисных пунктов,... читать дальше
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26 ноября 2024 года 13:05
Максимальное значение за месяц (с 27 октября по 26 ноября) - 101,35 руб. за доллар, минимальное значение - 94,0206 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 7,04 руб.
Это автоматическое сообщение.
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26 ноября 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 101,35/107,12 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 89 коп., Cредний курс продажи...
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26 ноября 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 107,28/112,96 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 80 коп., Cредний курс продажи вырос...
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26 ноября 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 103,85/108 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 82 коп., средний...
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26 ноября 2024 года 12:55
Оборот розничной торговли в странах СНГ в первые девять месяцев текущего года в сравнении с январем-сентябрем 2023г вырос на 7,8%, лидерами роста стали Киргизия, Белоруссия и Таджикистан, свидетельствуют данные, опубликованные во вторник пресс-службой Исполкома СНГ.
"В... читать дальше
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26 ноября 2024 года 12:46
Минфин РФ и госкорпорация "ДОМ.РФ" разработали новый механизм распределения лимитов на выдачу ипотечных кредитов в рамках программы семейной ипотеки, он заработает с 15 декабря и предусматривает автоматическую возможность выдавать кредиты банками при наличии объема... читать дальше
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26 ноября 2024 года 12:38
РФ по примеру Казахстана задумывается о выращивании бананов, но пока в этом нет экономики, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут.
"Мы уже задумываемся над тем, чтобы выращивать бананы. Я была на прошлой неделе в Казахстане - Казахстан начал выращивать бананы в... читать дальше
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26 ноября 2024 года 12:31
Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снижаются.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:23 мск уменьшился на 0,63% - до 505,56 пункта.
Британский индикатор FTSE 100 к 12:14 мск потерял 0,49%,... читать дальше
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26 ноября 2024 года 12:19
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов снова предупредил о рисках остановки экспорта продукции, в первую очередь, с длинным циклом производства, при текущей денежно-кредитной политике ЦБ.
"Особо хочу отметить проблему с экспортом, поскольку львиную долю продукции, которую мы... читать дальше
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26 ноября 2024 года 12:13
6 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-845 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9456% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 19,92%... читать дальше
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26 ноября 2024 года 12:07
Швейцарская Roche Holding AG покупает американскую биофармацевтическую компанию Poseida Therapeutics, сумма сделки составит до $1,5 млрд.
Как говорится в пресс-релизе Roche, она заплатит по $9 за акцию Poseida, или $1 млрд за компанию в целом. Кроме того, акционеры... читать дальше
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