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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 14,2614 руб.
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25 ноября 2024 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 14,2614 руб.

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25 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 30,67 коп. и составил 14,2614 руб.

Минимальный курс юаня составил 14,102 руб., максимальный - 14,4395 руб. Было заключено 9025 сделок. Объем торгов составил 22102,82 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 14,347 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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