.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 ноября в размере 103,7908 руб.
.
25 ноября 2024 года 17:09
ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 ноября в размере 103,7908 руб.
|0
25 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 103,7908 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 121,47 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 ноября 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 ноября снизилась на 1,67% и составила 46872,559 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 46872,559 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 794,735 млрд руб., или на...
.25 ноября 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 29,42 коп. и составил 14,258 руб. Минимальный курс юаня составил 14,0865 руб., максимальный - 14,4495 руб. Было заключено 37884 сделки. Объем торгов составил 85451,33...
.25 ноября 2024 года 18:57
Российский фондовый рынок, начавший торги незначительными изменениями индексов, завершил понедельник их существенным падением. Индекс МосБиржи к 18:50 мск обвалился на 1,95% и составил 2530,69 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск рухнул на 3,1% - до 768,11 пункта.... читать дальше
.25 ноября 2024 года 18:50
Сталелитейное подразделение германской промышленной группы Thyssenkrupp сократит производственные мощности в ответ на сложные рыночные условия, а также уменьшит штат сотрудников на 11 тыс. человек. План, представленный в понедельник исполнительным советом Thyssenkrupp... читать дальше
.25 ноября 2024 года 18:43
Нефтяные цены перешли к резкому падению в ходе торгов вечером на сообщениях СМИ о скором перемирии между Израилем и Ливаном. Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск понизились на $1,62 (2,16%), до $73,55 за... читать дальше
.25 ноября 2024 года 18:35
Сбербанк снова приостановил выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимита по госпрограмме, следует из материалов на сайте подконтрольного банку сервиса "ДомКлик". "Лимит на семейную ипотеку закончился. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим её, но выйти на сделку... читать дальше
.25 ноября 2024 года 18:27
Азербайджан в январе-сентябре 2024 года импортировал около 87,8 тыс. тонн автомобильного бензина марки Aи-92, что на 36,5% превысило показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в Госкомитете по статистике. Согласно статданным, стоимость... читать дальше
.25 ноября 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 30,67 коп. и составил 14,2614 руб. Минимальный курс юаня составил 14,102 руб., максимальный - 14,4395 руб. Было заключено 9025 сделок. Объем торгов составил 22102,82...
.25 ноября 2024 года 17:57
Американские фондовые индексы активно растут в начале торгов в понедельник. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:49 мск повысился на 1,05% и составил 44760,8 пункта. Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,73% - до 6012,81 пункта. Nasdaq Composite прибавил... читать дальше
.25 ноября 2024 года 17:41
Американский производитель стройматериалов Quikrete покупает конкурирующую Summit Materials за $11,5 млрд с учетом долга
Американский производитель строительных материалов Quikrete Holdings покупает конкурирующую Summit Materials Inc. за $11,5 млрд с учетом долга. Как говорится в пресс-релизе Summit Materials, Quikrete заплатит $52,5 за акцию компании. По данным на закрытие рынка в... читать дальше
.25 ноября 2024 года 17:28
В 2025 году госпрограмма развития сельских территорий РФ может быть профинансирована на рекордные 115 млрд руб. - глава Минсельхоза РФ
Финансирование госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий РФ в 2025 году может увеличиться до 115 млрд рублей, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации в... читать дальше
.25 ноября 2024 года 17:20
ЦБ РФ с 26 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8992,91 (+203,03) руб./грамм; на серебро - 104,3 (+1,85) руб./грамм; на платину - 3216,82 (+50,84) руб./грамм; на палладий - 3407,03 (+16,79) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.25 ноября 2024 года 17:09
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 103,7908 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 121,47 коп. Это автоматическое сообщение.
.25 ноября 2024 года 17:09
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 108,8705 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 144,53 коп. Это автоматическое сообщение.
.25 ноября 2024 года 16:56
По итогам 3-го квартала 2024 финансового года чистая прибыль американского производителя парфюмерии и парфюмированных изделий Bath & Body Works составила $106 млн, или 49 центов в расчете на акцию, по сравнению со $119 млн, или 52 центами на акцию, за сопоставимый период... читать дальше
.25 ноября 2024 года 16:52
5 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-844 на 18 млрд 872,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.