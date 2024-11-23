ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 ноября в размере 102,5761 руб., евро - 107,4252 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 107,4252 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,35 руб.

23 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 102,5761 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,90 руб.

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Эксперты Авито Авто проанализировали статистику спроса, предложения и цен на автомобили с пробегом китайских марок за октябрь 2024 года. Количество объявлений о продаже таких машин год к году выросло на 39,2%, а спрос остался на уровне октября 2023 года. Средняя цена такого... читать дальше

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Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) России в ноябре составила 147,1 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,4% за месяц, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные... читать дальше

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В Луганскую Народную Республику будет дополнительно направлено свыше 1 млрд рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета. Распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте правительства РФ.. Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально... Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально... читать дальше

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Средний бюджет на покупку новогодних подарков в 2024 году из расчета на одного человека составляет 17 тыс. 200 рублей, в конце прошлого года траты на эти цели оценивались в 14 тыс. 300 рублей, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала... читать дальше

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На климатической конференции ООН COP29 в Баку утверждена финальная версия Новой коллективной количественной цели (NCQG) климатического финансирования, предусматривающего выделение не менее $300 млрд в год до 2035 года, что в три раза превышает прежнюю цель в $100 млрд,... читать дальше

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Границы территорий опережающего развития (ТОР) "Камчатка" и "Михайловский" на Дальнем Востоке будут расширены для реализации инвестиционных проектов. Соответствующее постановления подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров. В... В... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за подделку миграционных и иных документов. Закон, размещенный на официальном портале правовой информации, вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, предполагающие штрафы с конфискацией... читать дальше

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Производственный комплекс появится на юго-западе столицы в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. "В рамках МаИП в Юго-Западном административном... "В рамках МаИП в Юго-Западном административном... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий с 1 декабря 2024 г. списание просроченных кредитов до 10 млн руб. для ряда категорий военнослужащих, если по кредитам начато судебное взыскание. Закон опубликован в субботу на официальном портале правовой... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 102,5761 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,90 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 107,4252 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 107,4252 руб. По сравнению с...

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Кредитование малых и средних предприятий (МСП) в России выросло, несмотря на повышение ключевой ставки Центробанка. При этом значительная часть финансирования пришлась на кредиты с господдержкой. Это необходимо для выполнения поручения президента Владимира Путина о развитии в... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за 5 лет город передал спортивным учреждениям около 226 тыс. кв.м недвижимости. "Только с начала года спортивные организации получили три новых объекта: спорткомплекс "Ника", спортивный комплекс "Раменки", дворец спорта... "Только с начала года спортивные организации получили три новых объекта: спорткомплекс "Ника", спортивный комплекс "Раменки", дворец спорта... читать дальше

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Национальная казахстанская компания "КазМунайГаз" (КМГ) и ПАО "Татнефть" приступили к бурению первой поисковой скважины на участке "Каратон Подсолевой", сообщила КМГ. Глубина поисковой скважины составит 5,5 тыс. метров. В старте буровых работ приняли участие... В старте буровых работ приняли участие... читать дальше

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Правительство РФ утвердило комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования в школах до 2030 года, сообщается в субботу на сайте российского кабинета министров. "Результатом реализации мероприятий плана должно стать... "Результатом реализации мероприятий плана должно стать... читать дальше

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В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий. Согласно подписанному постановлению правительства, ограничение будет действовать шесть месяцев – с 1 декабря 2024 года по 31... читать дальше

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Свыше 1 тыс. несанкционированных навалов мусора выявили в лесах Московской области с начала года, больше всего на территории Одинцовского округа, сообщила вчера пресс-служба Комлесхоза региона. "С начала 2024 года выявлено более 1 тыс. несанкционированных навалов... "С начала 2024 года выявлено более 1 тыс. несанкционированных навалов... читать дальше

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