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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 ноября в размере 102,5761 руб., евро - 107,4252 руб.
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23 ноября 2024 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 ноября в размере 102,5761 руб., евро - 107,4252 руб.

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23 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 102,5761 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,90 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 107,4252 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,35 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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