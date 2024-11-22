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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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22 ноября 2024 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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22 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 25.11 по 01.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
25.11.2024 12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo ноябрь 2024
26.11.2024 17:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США сентябрь 2024
26.11.2024 18:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) ноябрь 2024
26.11.2024 18:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США октябрь 2024
27.11.2024 10:00 Объемы розничных продаж в Германии октябрь 2024
27.11.2024 10:45 Индекс доверия потребителей к экономике Франции ноябрь 2024
27.11.2024 16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 10 по 16 ноября
27.11.2024 16:30 Пересмотренная предварительная оценка ВВП США III квартал 2024
27.11.2024 16:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США октябрь 2024
27.11.2024 16:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США октябрь 2024
27.11.2024 16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 03 по 09 ноября
27.11.2024 18:00 Изменение расходов и доходов населения США октябрь 2024
27.11.2024 18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 16 по 22 ноября
28.11.2024 13:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне ноябрь 2024
28.11.2024 16:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии ноябрь 2024
29.11.2024 10:45 Данные о потребительских расходах во Франции октябрь 2024
29.11.2024 10:45 Изменение ВВП Франции III квартал 2024
29.11.2024 10:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции ноябрь 2024
29.11.2024 10:45 Цены производителей во Франции октябрь 2024
29.11.2024 11:55 Данные о безработице в Германии ноябрь 2024
29.11.2024 13:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне ноябрь 2024
29.11.2024 13:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии ноябрь 2024
29.11.2024 16:30 Изменение ВВП Канады III квартал 2024
29.11.2024 16:30 Месячное изменение ВВП Канады сентябрь 2024
29.11.2024 17:45 Индекс производственной активности Чикаго ноябрь 2024

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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