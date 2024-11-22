22 ноября 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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22 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 25.11 по 01.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|25.11.2024
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|ноябрь 2024
|26.11.2024
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|сентябрь 2024
|26.11.2024
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|ноябрь 2024
|26.11.2024
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|октябрь 2024
|27.11.2024
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|октябрь 2024
|27.11.2024
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|ноябрь 2024
|27.11.2024
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 10 по 16 ноября
|27.11.2024
|16:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|III квартал 2024
|27.11.2024
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|октябрь 2024
|27.11.2024
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|октябрь 2024
|27.11.2024
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 03 по 09 ноября
|27.11.2024
|18:00
|Изменение расходов и доходов населения США
|октябрь 2024
|27.11.2024
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 16 по 22 ноября
|28.11.2024
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|ноябрь 2024
|28.11.2024
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|ноябрь 2024
|29.11.2024
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|октябрь 2024
|29.11.2024
|10:45
|Изменение ВВП Франции
|III квартал 2024
|29.11.2024
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|ноябрь 2024
|29.11.2024
|10:45
|Цены производителей во Франции
|октябрь 2024
|29.11.2024
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|ноябрь 2024
|29.11.2024
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|ноябрь 2024
|29.11.2024
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|ноябрь 2024
|29.11.2024
|16:30
|Изменение ВВП Канады
|III квартал 2024
|29.11.2024
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|сентябрь 2024
|29.11.2024
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|ноябрь 2024
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