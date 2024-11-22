Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

22 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 25.11 по 01.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Правительство РФ по согласованию с ЦБ сможет устанавливать лимит на приобретение товаров в рассрочку без занесения информации в кредитную историю, сообщил журналистам руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшись достаточно уверенным ростом, во второй половине дня немного сбавил темпы подъема, а к концу торгов его динамика стала разнонаправленной. Индекс МосБиржи подрос на 0,48% и по состоянию на 18:50 мск составил 2581,05... Индекс МосБиржи подрос на 0,48% и по состоянию на 18:50 мск составил 2581,05... читать дальше

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Комитет Госдумы по законодательству поддержал поправки в Уголовный кодекс и КоАП, усиливающие ответственность за утечки персональных данных и их незаконный оборот, сообщил председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. "Поправки в КоАП... "Поправки в КоАП... читать дальше

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Цены на нефть уверенно растут вечером в пятницу, инвесторы оценивают геополитическую обстановку и ждут встречи ОПЕК+. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:24 мск составляет $74,58 за баррель, что на $0,35 (0,47%)... Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:24 мск составляет $74,58 за баррель, что на $0,35 (0,47%)...

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон "О бюджете города Москвы на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов". Документ опубликован в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы. Документ опубликован в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы. Согласно документу, в 2025 году доходы составят 5 трлн 121,4 млрд рублей,... Согласно документу, в 2025 году доходы составят 5 трлн 121,4 млрд рублей,... читать дальше

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Китай наращивает поставки яблок и груш в РФ на фоне снижения российского урожая от повреждения садов майскими заморозками. По данным государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, в октябре поставки этих фруктов из КНР в РФ составили $6,2 млн против $3,9 млн годом... По данным государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, в октябре поставки этих фруктов из КНР в РФ составили $6,2 млн против $3,9 млн годом... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в ноябре увеличился до 71,8 пункта по сравнению с 70,5 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это максимальный уровень за семь... Это максимальный уровень за семь... читать дальше

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РФ в 2025-2027 годах планирует выделить более 50,5 млрд руб. на реконструкцию аэродромов в рамках концессионных соглашений с инвесторами: соответствующая сумма фигурирует в законе о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку, принятом Госдумой в третьем чтении. Только... Только... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов в пятницу. Dow Jones Industrial Average к 17:58 МСК вырос на 0,8% и составлял 44205,03 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:58 МСК вырос на 0,8% и составлял 44205,03 пункта. Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка увеличилось на 0,4% - до 5971,23... Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка увеличилось на 0,4% - до 5971,23... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,43 коп. и составил 13,9547 руб. Минимальный курс юаня составил 13,869 руб., максимальный - 14,059 руб. Было заключено 22647 сделок. Объем торгов составил 56005,38... Минимальный курс юаня составил 13,869 руб., максимальный - 14,059 руб. Было заключено 22647 сделок. Объем торгов составил 56005,38...

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Реестр торговых предприятий, реализующих табачную продукцию, может быть введен в РФ, такая идея обсуждается, сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов на круглом столе "Региональный рынок табачных изделий. Эффективные инструменты... читать дальше

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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель выступила в защиту своего решения разрешить строительство газопровода "Северный поток 2", объяснив его необходимостью поставок дешевого газа. "Я считала своей задачей обеспечить поступление дешёвого газа для немецкой экономики (...)... "Я считала своей задачей обеспечить поступление дешёвого газа для немецкой экономики (...)... читать дальше

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Китай за 10 месяцев этого года импортировал из РФ пива на $13,6 млн, что на 19,5% меньше в годовом сравнении (на $16,9 млн). В то же время поставки китайского пива в РФ за этот период выросли почти в два раза, до $25,6 млн с $13,6 млн, сообщается в материалах государственного... читать дальше

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ЦБ РФ с 23 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8789,88 (+242,61) руб./грамм; на серебро - 102,45 (+2,53) руб./грамм; на платину - 3165,98 (+26,16) руб./грамм; на палладий - 3390,24 (+46,49) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 107,4252 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 134,90 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 102,5761 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 189,63 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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