ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 ноября в размере 100,2192 руб.

20 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 ноября, составляет 100,2192 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,44 коп.

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Министр финансов РФ Антон Силуанов ожидает пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году на сумму около 1,3-1,4 трлн рублей. "В этом году мы пополним ФНБ на сумму примерно от 1,3 до 1,4 триллионов рублей. Хороший задел для нашего финансового запаса,... "В этом году мы пополним ФНБ на сумму примерно от 1,3 до 1,4 триллионов рублей. Хороший задел для нашего финансового запаса,... читать дальше

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Выручка интернет-холдинга VK в 3-м квартале составила 39,4 млрд рублей, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании. Результат оказался выше консенсусу-прогноза "Интерфакса", по которому выручка компании ожидалась в размере... Результат оказался выше консенсусу-прогноза "Интерфакса", по которому выручка компании ожидалась в размере... читать дальше

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В октябре 2024 года количество выданных в РФ автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составило 110,6 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 35,0% (в сентябре 2024 года - 170,1 тыс. ед.), говорится в сообщении Национального бюро кредитных... читать дальше

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Последние аукционы по размещению облигаций федерального займа свидетельствуют о росте интереса инвесторов к ним, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Сегодня действительно покупка ОФЗ - хорошее вложение, поскольку я уже говорил, что условия для вложения в ОФЗ... "Сегодня действительно покупка ОФЗ - хорошее вложение, поскольку я уже говорил, что условия для вложения в ОФЗ... читать дальше

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Шинный завод Gislaved в Ульяновске (бывший Bridgestone, входит в группу "Кордиант") успешно возобновил производство, сообщает пресс-служба холдинга "Кордиант". "Перезапуск ульяновской площадки начинается с производства новой летней модели, которая будет выпускаться под... "Перезапуск ульяновской площадки начинается с производства новой летней модели, которая будет выпускаться под... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 20 ноября на 4,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше

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Продажи автомобилей в Европейском союзе в октябре увеличились на 1,1%, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA). Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС, достигло 866,397 тыс. по сравнению с 856,762 тыс. в... Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС, достигло 866,397 тыс. по сравнению с 856,762 тыс. в... читать дальше

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В 2024 году поступления в федеральный бюджет РФ от приватизации могут превысить 100 млрд рублей, аналогичные объемы ожидаются и в 2025 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы в этом году уже сейчас осуществили приватизацию на сумму около 90 млрд, не 50, а... "Мы в этом году уже сейчас осуществили приватизацию на сумму около 90 млрд, не 50, а... читать дальше

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Россия в октябре поставила в Китай продукции свиноводства на $10,98 млн, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. Это почти в два раза больше, чем в сентябре текущего года (на $5,93 млн). Объем поставок вернулся на уровень августа,... Это почти в два раза больше, чем в сентябре текущего года (на $5,93 млн). Объем поставок вернулся на уровень августа,... читать дальше

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"Московская биржа" в период новогодних праздников будет проводить торги 3, 6 и 8 января, говорится в сообщении торговой площадки. Торги также будут проводиться в рабочую субботу 28 декабря и 30 декабря 2024 года. В эти дни на фондовом рынке, рынках депозитов и... Торги также будут проводиться в рабочую субботу 28 декабря и 30 декабря 2024 года. В эти дни на фондовом рынке, рынках депозитов и... читать дальше

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РФ с 1 по 20 ноября отгрузила на экспорт 3,165 млн тонн пшеницы, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки... Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,64 пункта (0,294%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2604,53 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 2,4 пункта (0,294%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 2,4 пункта (0,294%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 568,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Министр финансов РФ Антон Силуанов ожидает пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году на сумму около 1,3-1,4 трлн рублей. "В этом году мы пополним ФНБ на сумму примерно от 1,3 до 1,4 триллионов рублей. Хороший задел для нашего финансового запаса,... "В этом году мы пополним ФНБ на сумму примерно от 1,3 до 1,4 триллионов рублей. Хороший задел для нашего финансового запаса,... читать дальше

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Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила 114 млрд рублей налогов на доходы физлиц по вкладам за 2023 год, заявил глава ведомства Даниил Егоров. Он отметил, что сейчас не рассматривается донастройка этого налога, в том числе передача функций налоговых агентов... Он отметил, что сейчас не рассматривается донастройка этого налога, в том числе передача функций налоговых агентов... читать дальше

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Китайский юань слегка укрепляется в самом начале торгов на Московской бирже, рубль лишь незначительно опускается на фоне дорожающей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,828 руб. (+0,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,828 руб. (+0,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом...

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