Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 506,1 млрд руб.

20 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 506,1 млрд руб.

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Руководитель одного из региональных отделений германского профсоюза IG Metall и его главный представитель на переговорах с Volkswagen Торстен Грёгер завтра официально предложит компании отказаться от закрытия заводов и ограничить выплаты бонусов и дивидендов в обмен на отказ... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо обеспечить рынок космических услуг, за их предоставление ведомства должны платить "Роскосмосу" и рационально ими пользоваться. "Нужно обеспечить рынок космических услуг. Если у нас не будет этих услуг, то у нас... "Нужно обеспечить рынок космических услуг. Если у нас не будет этих услуг, то у нас... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года составила 76,33% от номинала, что соответствует доходности 17,31% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму... Всего было продано бумаг на общую сумму... читать дальше

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Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий, что средствами от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов иноагенты смогут распоряжаться только после снятия с них соответствующего статуса. Проект закона о контроле за... Проект закона о контроле за... читать дальше

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Китайский производитель электромобилей NIO (SPB: NIO) в третьем квартале снизил выручку на 2,1% и нарастил чистый убыток на 11,1%, при этом оба показателя оказались хуже ожиданий рынка. Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в июле-сентябре составила 18,67 млрд... Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в июле-сентябре составила 18,67 млрд... читать дальше

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Туристический налог будет введен в Петербурге взамен курортного сбора с 2025 года. Соответствующий законопроект поддержан сегодня в первом чтении на пленарном заседании городского парламента. Документ внесен губернатором Александром Бегловым в первоочередном... Документ внесен губернатором Александром Бегловым в первоочередном... читать дальше

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин положительно охарактеризовал высказанные на встрече с президентом РФ предложения руководителя партии "Новые люди" Алексея Нечаева о повышении на 50% стоимости патента для мигрантов и введении пошлины за патент. "Предложения Нечаева... "Предложения Нечаева... читать дальше

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Россия в сентябре 2024 года поставила в Китай 2,97 млрд куб. м газа (по сумме трубопроводных и морских поставок). Это новый максимум для соответствующего месяца. Результат был обеспечен ростом отгрузок СПГ по окончании летней профилактической кампании на заводах, а также... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в среду без единой динамики, индикаторы Японии и Австралии снизились, остальная Азия завершила среду в плюсе Народный банк Китая в среду сохранил процентные ставки по кредитам (LPR) сроком на один... Народный банк Китая в среду сохранил процентные ставки по кредитам (LPR) сроком на один... читать дальше

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Предприятия, реализующие крупные инфраструктурные проекты, могли бы за свой счет финансировать и строительство сопутствующих транспортных сооружений, не используя бюджетные средства, считает советник - спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в сфере... читать дальше

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Объемы строительства в еврозоне в сентябре 2024 года снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель не изменился, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). В годовом выражении объемы строительства упали на... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 31,02 пункта (1,179%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2661,53 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2663,07 (+1,24%) пункта,... читать дальше

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Золото может подорожать до $2900 за унцию к концу 2025 года, прогнозируют аналитики UBS. По их мнению, такие факторы, как приход к власти Дональда Трампа и возросшая глобальная неопределенность продолжат поддерживать цены на драгметалл. По их мнению, такие факторы, как приход к власти Дональда Трампа и возросшая глобальная неопределенность продолжат поддерживать цены на драгметалл. К концу 2026 года... К концу 2026 года... читать дальше

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Октябрьский объем экспортных поставок автомобилей из Китая в Россию ожидаемо снизился к сентябрю после повышения с 1 октября ставок утилизационного сбора в РФ: поставки легковых машин упали на 15,6%, грузовых - рухнули в 4,3 раза (на 76,6%), свидетельствуют расчеты "Интерфакса"... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 103,73/108,4 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 1 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,85/102 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 20 коп., средний...

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