Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5466,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4451,69 млрд руб.

19 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 ноября составили по Российской Федерации 5466,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5220,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5808,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5528,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 ноября составили 4451,69 млрд руб. против 4432,67508 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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