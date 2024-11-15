Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

15 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 18.11 по 24.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,78 коп. и составил 13,7811 руб. Минимальный курс юаня составил 13,666 руб., максимальный - 13,85 руб. Было заключено 51474 сделки. Объем торгов составил 106300,64... Минимальный курс юаня составил 13,666 руб., максимальный - 13,85 руб. Было заключено 51474 сделки. Объем торгов составил 106300,64...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом. При этом внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы, а нефть отыграла большую часть дневного снижения. В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций на фоне вышедшей статистики (японский Nikkei 225 подрос... В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций на фоне вышедшей статистики (японский Nikkei 225 подрос... читать дальше

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Стоимость новых домов в Китае в октябре сократилась по итогам 16-го месяца подряд. Цены на новое жилье в 70 крупных городах КНР уменьшились в среднем на 5,9% относительно октября прошлого года, по данным Государственного статистического управления. Падение стало... Цены на новое жилье в 70 крупных городах КНР уменьшились в среднем на 5,9% относительно октября прошлого года, по данным Государственного статистического управления. Падение стало... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в октябре 2024 года снизился на 4,1% по отношению к сентябрю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса... При этом индекс реального эффективного курса... читать дальше

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Объем выработанной в Китае электроэнергии в октябре вырос на 2,1% относительно того же месяца прошлого года и составил 731 млрд кВт.ч, по данным Государственного статистического управления. В том числе генерация на ТЭС увеличилась на 1,8% (до 477,1 млрд кВт.ч), на ГЭС -... В том числе генерация на ТЭС увеличилась на 1,8% (до 477,1 млрд кВт.ч), на ГЭС -... читать дальше

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Американские фондовые индексы падают в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные и новости компаний. Розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Аналитики в среднем... Розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Аналитики в среднем... читать дальше

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Индекс Empire State Manufacturing вырос в ноябре до максимальных с декабря 2021 года 31,2 пункта с минус 14,3 пункта месяцем ранее, сообщил рассчитывающий его Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Значение выше нуля говорит о повышении активности в промышленном секторе... Значение выше нуля говорит о повышении активности в промышленном секторе...

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Объем промышленного производства в США в октябре уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем также ожидали снижения на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре... Согласно пересмотренным данным, в сентябре... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,98 коп. и составил 13,787 руб. Минимальный курс юаня составил 13,6445 руб., максимальный - 13,8495 руб. Было заключено 34140 сделок. Объем торгов составил 61721,14... Минимальный курс юаня составил 13,6445 руб., максимальный - 13,8495 руб. Было заключено 34140 сделок. Объем торгов составил 61721,14...

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ПАО "Совкомфлот" подтверждает политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях, сообщила компания. "Компания подтверждает приверженность цели по выплате годовых дивидендов на уровне 50% от скорректированной... "Компания подтверждает приверженность цели по выплате годовых дивидендов на уровне 50% от скорректированной... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 18.11 по 24.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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ЦБ РФ с 16 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8253,82 (-19,3) руб./грамм; на серебро - 96,42 (-1,98) руб./грамм; на платину - 3002,79 (-15,17) руб./грамм; на палладий - 2967,43 (-44,16) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 99,9971 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 97,91 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 105,7072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 120,56 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Перевозки грузов в обе стороны через железнодорожные переходы на российско-китайской границе в январе-октябре 2024 года увеличились на 14,5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года - до 34 млн тонн, говорится в сообщении РЖД. Из этого объема на экспорт... читать дальше

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Розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Trading Economics. В сентябре, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 0,8%,... читать дальше

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