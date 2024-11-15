15 ноября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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15 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|октябрь 2024
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|III квартал 2024
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|сентябрь 2024
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|октябрь 2024
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|октябрь 2024
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|ноябрь 2024
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|октябрь 2024
|17:15
|Промышленное производство в США
|октябрь 2024
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|сентябрь 2024
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15 ноября 2024 года 09:09
По итогам 9 месяцев чистая прибыль ПАО "Таттелеком" по РСБУ составила 1,4 млрд руб., что на 30,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении оператора связи.
Выручка выросла на 8% - до 7 млрд рублей. Прибыль от продаж повысилась на... читать дальше
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15 ноября 2024 года 09:05
5 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-839 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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15 ноября 2024 года 09:01
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в пятницу, инвесторы оценивают макроэкономические данные из Китая и Японии.
Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,4%.
Как стало известно... читать дальше
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15 ноября 2024 года 08:59
Банк "Ак Барс" за январь-сентябрь 2024 года увеличил активы на 19,2% - до 998,3 млрд рублей, говорится в отчетности кредитной организации по РСБУ.
Кредитный портфель банка после вычета резервов вырос на 23,4% - до 651,4 млрд рублей.
Портфель привлеченных... читать дальше
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15 ноября 2024 года 08:51
Последние статданные указывают на хорошее состояние американской экономики, что позволяет руководству Федеральной резервной системы (ФРС) придерживаться осторожного подхода к смягчению денежно-кредитной политики, заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл.
"Экономика не... читать дальше
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15 ноября 2024 года 08:44
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Банк Корпоративного Финансирования" (ООО "Банк БКФ", рег. № 2684, г. Москва).
Как сообщает пресс-служба Банк Росии, по величине активов кредитная организация занимала 230-е место в банковской... читать дальше
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15 ноября 2024 года 08:39
Главным итогом 2024 года в мировой энергетике стало продолжение роста спроса на традиционные энергоносители на фоне геополитической нестабильности и большего внимания к вопросам энергетической безопасности, сообщает "Газпром".
В четверг правление ПАО "Газпром" заслушало... читать дальше
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15 ноября 2024 года 08:32
Сбербанк с 15 ноября повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 процентных пункта (п.п.) в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ, говорится в сообщении кредитной организации.
Минимальная ставка на вторичном рынке жилья составит 28,1%,... читать дальше
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15 ноября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $225 тыс..
Эмитент
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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15 ноября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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15 ноября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 124,52 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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15 ноября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 11,1 млрд руб.
Эмитент
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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15 ноября 2024 года 08:26
Торги в четверг американские фондовые индексы завершили снижением, инвесторы оценивали статданные и новости крупных компаний, а также заявления главы председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,47%... читать дальше
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15 ноября 2024 года 08:21
Сегощня нефтяные цены снижаются с утра после умеренного роста цен по итогам предыдущей сессии на данных о сокращении запасов продуктов нефтепереработки в США.
Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск составила... читать дальше
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15 ноября 2024 года 08:15
Системно значимые кредитные организации (СЗКО) с 18 ноября смогут подать в Банк России ходатайство об увеличении максимального лимита безотзывных кредитных линий (БКЛ) для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ), следует из сообщения ЦБ.
С этой даты будет... читать дальше
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15 ноября 2024 года 08:08
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших страны Западной Европы продемонстрировали активный рост благодаря хорошим квартальным отчетностям ряда крупных компаний региона.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 1,08% -... читать дальше
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