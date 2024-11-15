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15 ноября 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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15 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Изменение оптовых цен в Германии октябрь 2024
10:00 Предварительная оценка ВВП Великобритании III квартал 2024
10:00 Промышленное производство в Великобритании сентябрь 2024
10:45 Изменение потребительских цен во Франции октябрь 2024
16:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США октябрь 2024
16:30 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing ноябрь 2024
16:30 Объемы розничных продаж в США октябрь 2024
17:15 Промышленное производство в США октябрь 2024
18:00 Товарные запасы на складах США сентябрь 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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