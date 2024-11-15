По итогам 9 месяцев чистая прибыль ПАО "Таттелеком" по РСБУ составила 1,4 млрд руб., что на 30,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении оператора связи.

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в пятницу, инвесторы оценивают макроэкономические данные из Китая и Японии.

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Банк "Ак Барс" за январь-сентябрь 2024 года увеличил активы на 19,2% - до 998,3 млрд рублей, говорится в отчетности кредитной организации по РСБУ.

Кредитный портфель банка после вычета резервов вырос на 23,4% - до 651,4 млрд рублей.