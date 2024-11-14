Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,6672 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,579 руб., максимальный - 13,722 руб. Было заключено 22325 сделок. Объем торгов составил 56762,58 млн руб., что на 70% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,6815 руб. за юань.

14 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,01 коп. и составил 13,6672 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49872,188 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 808,989 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,43 коп. и составил 13,6633 руб. Минимальный курс юаня составил 13,584 руб., максимальный - 13,7275 руб. Было заключено 39007 сделок. Объем торгов составил 79338,26... Минимальный курс юаня составил 13,584 руб., максимальный - 13,7275 руб. Было заключено 39007 сделок. Объем торгов составил 79338,26...

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2089 тыс. баррелей - до 429,747 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4407 тыс. баррелей и составили 206,873 млн... читать дальше

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Объем жилищного строительства в России в октябре 2024 года составил 6 млн 428,9 тыс. кв. м, что на 0,6% меньше, чем в октябре прошлого года, говорится в опубликованных в четверг материалах Росстата. За январь-октябрь 2024 года объем жилищного строительства в стране... За январь-октябрь 2024 года объем жилищного строительства в стране... читать дальше

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Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу, 15 ноября, скорректировались вниз в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 0,66%, до 2063,8 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 9,42%, до 1763,82... читать дальше

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Рынок акций РФ в четверг завершил торги обвалом индексов под давлением продаж на данных Росстата о сохраняющейся высокой инфляции в России (с начала месяца рост цен к 11 ноября составил 0,42%, с начала года - 7,02%.). На внешних фондовых площадках в четверг преобладает оптимизм,... читать дальше

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Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз решить вопрос об импорте картофеля из дружественных стран для того, чтобы удовлетворить спрос на него на внутреннем рынке из-за снижения урожая в этом году. "Попросил Минэкономразвития и Минсельхоз... "Попросил Минэкономразвития и Минсельхоз... читать дальше

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Сбор зерна в РФ к настоящему времени составил 130 млн тонн в первоначально оприходованном весе, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев во время посещения одного из ведущих производителей овощей открытого грунта и картофеля Ленинградской области - ЗАО "Племенной завод Приневское".... читать дальше

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Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития в сентябре осталась на уровне предыдущего месяца - 4,9%, говорится в сообщении ОЭСР. Показатель держится вблизи 5% на протяжении 30 месяцев. Показатель держится вблизи 5% на протяжении 30 месяцев. В 26 странах безработица в сентябре... В 26 странах безработица в сентябре... читать дальше

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АО "Мурманский морской торговый порт" (ММТП, находится под управлением в "Портовый альянс") планирует начать работу с контейнерными грузами, в том числе на китайском направлении, сообщил в интервью "Интерфаксу" исполнительный директор ММТП Павел Олейник. "Технически мы... "Технически мы... читать дальше

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Председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев сообщил о внесении в Госдуму законопроекта о рублевых спецсчетах для иноагентов. "В Госдуму внесен законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов. Только на такие счета будут зачисляться все доходы... "В Госдуму внесен законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов. Только на такие счета будут зачисляться все доходы... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,01 коп. и составил 13,6672 руб. Минимальный курс юаня составил 13,579 руб., максимальный - 13,722 руб. Было заключено 22325 сделок. Объем торгов составил 56762,58... Минимальный курс юаня составил 13,579 руб., максимальный - 13,722 руб. Было заключено 22325 сделок. Объем торгов составил 56762,58...

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Уолл-стрит открылась в четверг в небольшом плюсе, основные индексы росли в пределах 0,2%, однако в ходе торгов американские фондовые индексы начали умеренно снижаться. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:48 мск понизился на 0,03% и составил 43945,64... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:48 мск понизился на 0,03% и составил 43945,64... читать дальше

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ЦБ РФ с 15 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8273,12 (+28,88) руб./грамм; на серебро - 98,4 (+2,24) руб./грамм; на платину - 3017,96 (-8,58) руб./грамм; на палладий - 3011,59 (-46,57) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Банк Англии может решительно снизить процентные ставки в случае получения достаточных доказательств замедления инфляции, заявила член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Кэтрин Манн. В условиях неопределенности "ожидание дает время на более подробный анализ... В условиях неопределенности "ожидание дает время на более подробный анализ... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 ноября, составляет 99,018 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,23 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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