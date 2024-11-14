Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5548,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4390,61 млрд руб.

14 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 ноября составили по Российской Федерации 5548,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5274,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3032 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2876,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 ноября составили 4390,61 млрд руб. против 7587,76166 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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