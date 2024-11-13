Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,597 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,4955 руб., максимальный - 13,6325 руб. Было заключено 12190 сделок. Объем торгов составил 23017,85 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,595 руб. за юань.

13 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,99 коп. и составил 13,597 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50681,176 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 42,667 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,35 коп. и составил 13,599 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5 руб., максимальный - 13,641 руб. Было заключено 36485 сделок. Объем торгов составил 90805,5 млн... Минимальный курс юаня составил 13,5 руб., максимальный - 13,641 руб. Было заключено 36485 сделок. Объем торгов составил 90805,5 млн...

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Потребительские цены на бензин в России за шесть дней с 6 по 11 ноября ("укороченная" неделя из-за праздника) выросли на 0,11% после повышения на 0,18% с 29 октября по 5 ноября (за 8 дней из-за праздника), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат) По отношению... По отношению... читать дальше

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Инфляция в РФ с 6 по 11 ноября (из-за праздника расчет за 6 дней, а не традиционные 7 дней) составила 0,30% после 0,19% с 29 октября по 5 ноября (из-за праздника расчет за 8 дней), 0,27% с 22 по 28 октября, 0,20% с 15 по 21 октября, сообщила Федеральная служба госстатистики... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики на фоне ослабления рубля, негативных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок. В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,7%, австралийский ASX Australia - на... В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,7%, австралийский ASX Australia - на... читать дальше

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"Московская биржа" в начале 2025 года планирует перезапуск утренней торговой сессии на фондовом рынке, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами площадки. На данный момент предварительная дата - 27 января, сказал он. Планируется, что во избежание высокой волатильности на... читать дальше

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Курс биткойна впервые поднялся выше отметки $92 тыс. Биткойн к 18:35 мск подорожал на 2,5% - до $91,746 тыс., по данным Coindesk. В ходе торгов в среду котировки поднимались до $92,046 тыс. С начала года биткойн подорожал более чем в два раза, за последние пять сессий -... Биткойн к 18:35 мск подорожал на 2,5% - до $91,746 тыс., по данным Coindesk. В ходе торгов в среду котировки поднимались до $92,046 тыс. С начала года биткойн подорожал более чем в два раза, за последние пять сессий -...

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Запрет на экспорт бензина из РФ может прекратить действие со следующего месяца, но только для его производителей. Сегодня глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев сообщил журналистам, что ведомство направило в правительство предложения по снятию запрета на экспорт бензина из... читать дальше

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Цены на нефть перешли к снижению вечером в среду после публикации данных об октябрьской динамике потребительских цен в США. Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в октябре увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в среду министерство... Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в октябре увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в среду министерство... читать дальше

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Американские фондовые индексы слабо меняются в начале торгов в среду, инвесторы оценивают статданные и новости компаний. Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны.... Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,99 коп. и составил 13,597 руб. Минимальный курс юаня составил 13,4955 руб., максимальный - 13,6325 руб. Было заключено 12190 сделок. Объем торгов составил 23017,85... Минимальный курс юаня составил 13,4955 руб., максимальный - 13,6325 руб. Было заключено 12190 сделок. Объем торгов составил 23017,85...

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По инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля. "Выражено удовлетворение достигнутым... "Выражено удовлетворение достигнутым... читать дальше

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Канадский пенсионный фонд PSP Investments через 100-процентный дочерний холдинг AviAlliance покупает британского оператора аэропортов AGS Airports у испанской Ferrovial и австралийского Macquarie за 1,5 млрд фунтов стерлингов ($1,9 млрд), пишет FInancial Times. Закрытие сделки... читать дальше

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Китаю в ближайшие 20 лет потребуется более 9,5 тыс. новых самолетов, что обусловлено устойчивым ростом спроса на авиаперевозки, прогнозирует Airbus. В том числе флот Китая должен пополниться 9,33 тыс. пассажирских лайнеров и 190 грузовыми самолетами. В совокупности на эти... читать дальше

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ЦБ РФ с 14 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8244,24 (-22,02) руб./грамм; на серебро - 96,16 (-2,46) руб./грамм; на платину - 3026,54 (-37,78) руб./грамм; на палладий - 3058,16 (-59,7) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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