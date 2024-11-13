Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3134,5 млрд руб.

13 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 3134,5 млрд руб.

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В четверг, 14 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 50 выпускам облигаций на общую сумму 6,61 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 14 ноября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В четверг, 14 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В четверг, 14 ноября, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 36,49 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Мосгордума приняла закон о внесении изменений в налоговое законодательство Москвы, которым повышаются ставки транспортного налога; рост налога будет плавным - в среднем не более 10% в год. Как сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы, повышение... Как сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы, повышение... читать дальше

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Американская Boeing Co. поставила всего 14 самолетов в октябре, минимальное количество с ноября 2020 года, из-за забастовок сотрудников. Как говорится в пресс-релизе компании, девять из отправленных в прошлом месяце самолетов были лайнеры модели 737 Max. При этом она... Как говорится в пресс-релизе компании, девять из отправленных в прошлом месяце самолетов были лайнеры модели 737 Max. При этом она... читать дальше

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"Аэрофлот" подвел итоги конкурса на заключение нового трехлетнего договора на перевозки пассажиров в составе туристического продукта, победителем оказался действующий контрагент компании - "Библио-глобус", говорится в материалах закупки. В рамках сотрудничества... В рамках сотрудничества... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,55 пункта (0,056%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2758,31 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2771,2 (+0,52%) пункта,... читать дальше

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Цены на нефть усилили подъем днем в среду, восстанавливаясь после падения в начале недели. "Рынок ищет катализаторы, которые помогут ему вырваться из сложившегося диапазона, - отметил глава отдела исследований в Onyx Capital Group Гарри Чилингирян. - Говоря об общей... "Рынок ищет катализаторы, которые помогут ему вырваться из сложившегося диапазона, - отметил глава отдела исследований в Onyx Capital Group Гарри Чилингирян. - Говоря об общей... читать дальше

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Минэнерго РФ считает возможным снять запрет на экспорт бензина из России, поскольку цены на внутреннем рынке стабильные, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Минэнерго подготовило свои предложения (о снятии запрета на экспорт бензина) и уже внесло в... "Минэнерго подготовило свои предложения (о снятии запрета на экспорт бензина) и уже внесло в... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года составила 78,6063% от номинала, что соответствует доходности 16,82% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в минусе сегодняшние торги, исключением стал китайский индикатор Shanghai Composite. Инвесторы ждут данных об инфляции в США, которые могут оказать влияние на дальнейшие действия... Инвесторы ждут данных об инфляции в США, которые могут оказать влияние на дальнейшие действия... читать дальше

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Парк грузовых самолетов в мире увеличится на примерно на 67% в ближайшие два десятилетия - до 3,9 тыс. по сравнению с 2,34 тыс. в прошлом году, прогнозирует американская Boeing Co. Также ожидается, что объемы грузовых авиаперевозок будут ежегодно увеличиваться в среднем на 4% до... читать дальше

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Виноделы РФ с начала года произвели 53,5 млн декалитров (дал) винодельческой продукции, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов на пленарной сессии в рамках форума "Всемирный день... читать дальше

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В январе-сентябре германская энергетическая компания RWE AG увеличила чистую прибыль на 36% - до 5,17 млрд евро против 3,8 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Как говорится в пресс-релизе компании, за 9 месяцев показатель без учета разовых факторов... Как говорится в пресс-релизе компании, за 9 месяцев показатель без учета разовых факторов... читать дальше

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Депутаты столичного парламента сегодня на пленарном заседании поддержали бюджет Москвы на ближайшие три года, сообщил "Интерфакс". "13 ноября в трех чтениях Мосгордума приняла закон о бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов", - сказал журналистам... читать дальше

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