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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2% после повышения на 2,7% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,7%. За 9 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
Бизнес просит дать правительству полномочия влиять на ДКП
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает внести изменения в закон 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации", следует из анализа Основных направлений единой денежно-кредитной политики (ДКП) на 2025–2027 гг., на...
 
Аналитики ЦМАКП видят риски экономического спада в РФ в ближайшее время и перехода в стагфляцию
Высокая ключевая ставка в РФ и перспективы ее дальнейшего повышения создают риски экономического спада в ближайшее время и перехода в стагфляцию, считают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования...
 
Контрабанда золота из РФ выросла в 2,5 раза
За 10 месяцев этого года таможенные органы выявили попытки незаконно вывезти золото из России на 11,2 млн рублей. Эта сумма в 2,5 раза превышает показатель такого же периода 2023-го, сообщили "Известиям" в ФТС. Впрочем, контрабандистов ловит не...
 
13 ноября 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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13 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
16:30 Изменение потребительских цен в США октябрь 2024
22:00 Бюджет США октябрь 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
13 ноября 2024 года 09:22
Трамп предложил кандидатов на ряд ключевых постов в своей будущей администрации
Избранный президент США Дональд Трамп приступил к формированию кабинета министров и руководящего состава администрации, прежде чем вступить в должность главы государства в январе.

Ему предстоит назначить руководителей 15 правительственных учреждений, которые должны быть...    читать дальше
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13 ноября 2024 года 09:14
Азербайджан к 2030 году планирует построить СЭС, ВЭС и ГЭС мощностью около 6 ГВт
Азербайджан планирует к 2030 году построить солнечные, ветряные и гидроэлектростанции общей мощностью около 6 ГВт, заявил президент республики Ильхам Алиев.

"К 2030 году мы планируем построить солнечные, ветряные и гидроэлектростанции общей мощностью около шести...    читать дальше
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13 ноября 2024 года 09:06
Азиатские рынки акций торгуются в минусе
Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются вслед за снижением американских индексов накануне.

Инвесторы ждут данных об инфляции в США, которые могут оказать влияние на дальнейшие действия Федеральной резервной системы....    читать дальше
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13 ноября 2024 года 09:02
ВТБ разместит 14 ноября однодневные бонды серии КС-4-837 на 100 млрд рублей
3 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-837 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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13 ноября 2024 года 09:02
Mosaic ократила квартальную выручку на 21%
Cкорректированная EBITDA Mosaic Co. (SPB: MOS), одного из крупнейших в мире производителей удобрений, в III квартале упала на 25% к аналогичному периоду прошлого года - до $448 млн.

Выручка Mosaic сократилась на 21%, до $2,8 млрд, в основном из-за снижения цен на...    читать дальше
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13 ноября 2024 года 08:54
Глава ФСВТС России сообщил о перспективах сотрудничества с Китаем в сфере авиадвигателей и космических технологий
Китай проявляет интерес к современным средствам противовоздушной обороны и боевым самолетам, есть перспективы сотрудничества Москвы и Пекина в сфере космических технологий и авиационных двигателей, заявил руководитель ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

"Китай демонстрирует...    читать дальше
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13 ноября 2024 года 08:46
Рыночные цены на уголь в 2025 году могут снизиться на 12% - власти Кузбасса
Рыночные цены на уголь в 2025 году могут снизиться на 12%, сообщил министр финансов Кемеровской области Игорь Малахов в среду в ходе публичных слушаний по проекту бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

"На 2025 год тенденция снижения цены на...    читать дальше
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13 ноября 2024 года 08:37
Аналитики ЦМАКП видят риски экономического спада в РФ в ближайшее время и перехода в стагфляцию
Высокая ключевая ставка в РФ и перспективы ее дальнейшего повышения создают риски экономического спада в ближайшее время и перехода в стагфляцию, считают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

"Текущий высокий уровень...    читать дальше
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13 ноября 2024 года 08:32
Нефть продолжает слабо дорожать
Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после слабого роста по итогам предыдущей сессии.

ОПЕК во вторник ухудшила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году еще на 107 тыс. баррелей в сутки - до 1,82 млн б/с. Таким образом, потребление в этом году, как...    читать дальше
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13 ноября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10 млн
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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13 ноября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 37,27 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 37,27 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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13 ноября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 37,76 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 37,76 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
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13 ноября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $225 тыс.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $225 тыс..

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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13 ноября 2024 года 08:28
Американские фондовые индексы снизились на 0,1-1%
Ралли на американском фондовом рынке, вызванное победой Дональда Трампа на президентских выборах, приостановилось во вторник.

Инвесторы фиксировали прибыль после того, как индексы достигли рекордных отметок, сообщает Trading Economics.

Кроме того, участники...    читать дальше
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13 ноября 2024 года 08:19
В США доля не имеющих банковского счета американцев упала до минимума в 2023 г.
Процент домохозяйств США, не имеющих банковского счета, в 2023 году опустился до 4,2% (около 5,6 млн домохозяйств), говорится в публикуемом раз в два года отчете Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

Это минимальный уровень за время ведения расчетов,...    читать дальше
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13 ноября 2024 года 08:10
Фондовые индексы Европы существенно снизились по итогам торгов
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы показали существенное снижение во вторник на слабой статистике и негативных корпоративных новостях.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам торгов упал почти на 2% - до 502,23 пункта....    читать дальше
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