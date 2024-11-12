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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,4871 руб.
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12 ноября 2024 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,4871 руб.

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12 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,88 коп. и составил 13,4871 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,416 руб., максимальный - 13,5235 руб. Было заключено 11642 сделки. Объем торгов составил 27199,06 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,4875 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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