.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 52,7 млрд руб.
.
12 ноября 2024 года 10:19
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 52,7 млрд руб.
|0
12 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 52,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 802,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
12 ноября 2024 года 11:35
Фармацевтическая компания AstraZeneca Plc зафиксировала рост чистой прибыли и выручки в третьем квартале, причем доходы и скорректированная прибыль оказались лучше прогнозов аналитиков. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре увеличилась на... читать дальше
.12 ноября 2024 года 11:27
Германский химический и фармацевтический концерн Bayer AG в третьем квартале снизил выручку из-за слабых результатов сельскохозяйственного подразделения (Crop Science), а также ухудшил годовой прогноз для скорректированной EBITDA. Как сообщается в пресс-релизе компании,... читать дальше
.12 ноября 2024 года 11:18
Уровень заболеваемости коронавирусом в РФ за неделю снизился на 16% после незначительного роста на прошлой неделе, сообщили в Роспотребнадзоре. "По итогам 45 недели в России зарегистрировано около 21 тыс. COVID-19, что на 16% ниже, чем на прошлой неделе", - сообщили в... читать дальше
.12 ноября 2024 года 11:10
ЦБ РФ продал валюту с расчетами 11 ноября на 4,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал... читать дальше
.12 ноября 2024 года 11:03
Совет директоров Меткомбанка (Свердловская область) рекомендовал акционерам принять решение направить 550,08 млн рублей на выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2024 года, говорится в сообщении банка. На каждую ценную бумагу планируется начислить 34,38... читать дальше
.12 ноября 2024 года 10:55
Цена бумаг Nissan Motor Co. во вторник выросла на 12,8%, максимальными темпами за 15 лет, после того, как компания сообщила о покупке пакета её акций инвестиционной фирмой. Как говорится в документах, направленных регуляторам, Suntera (Cayman) Ltd. приобрела 2,5% акций... читать дальше
.12 ноября 2024 года 10:47
Консолидированный бюджет РФ в январе-сентябре 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 577,3 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. Ранее сообщалось, что в январе-августе профицит консолидированного бюджета составлял... читать дальше
.12 ноября 2024 года 10:39
ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") за 9 месяцев 2024 года увеличило общие продажи (GMV) на 8% год к году - до 387 млрд рублей, говорится в сообщении группы. Рост GMV произошел на фоне эффекта от расширения ассортимента, инструментов и каналов продаж, открытия... читать дальше
.12 ноября 2024 года 10:32
РФ исполняет контракты на поставку оружия и военной техники для ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, общая доля региона в портфеле заказов - около 35%, заявил журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Доля региона в портфеле заказов... читать дальше
.12 ноября 2024 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,9 пункта (0,607%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2768,41 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 5,43 пункта (0,606%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.12 ноября 2024 года 10:25
Доля национальных и альтернативных валют в двухсторонних расчетах между Россией и Индией достигла почти 90%, сообщил первый вице-премьер РФ, сопредседатель российско-индийской МПК по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Денис Мантуров в ходе... читать дальше
.12 ноября 2024 года 10:20
В октябре 2024 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 2% по сравнению с тем же месяцем 2023 года после повышения на 1,6% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны... читать дальше
.12 ноября 2024 года 10:19
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 52,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.12 ноября 2024 года 10:12
Сертификаты на материнский капитал с января по сентябрь 2024 года в России получили 534 тыс. семей, распорядились средствами более 1,2 млн семей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Одним из наиболее востребованных инструментов нацпроекта "Демография" является... читать дальше
.12 ноября 2024 года 10:08
Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром во вторник. Рубль растет на фоне незначительного понижения на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,4615 руб. (-5,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась...
.12 ноября 2024 года 10:04
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,36% на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent просел в район $71,7 за баррель, дешевеют металлы). Рынки акций крупнейших стран... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.