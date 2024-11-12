Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3590,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 7137,7 млрд руб.

12 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 ноября составили по Российской Федерации 3590,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3367,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2753 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2489,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 ноября составили 7137,7 млрд руб. против 7056,091469999999 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.