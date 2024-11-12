12 ноября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
12 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|октябрь 2024
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|ноябрь 2024
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|ноябрь 2024
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
12 ноября 2024 года 11:35
Фармацевтическая компания AstraZeneca Plc зафиксировала рост чистой прибыли и выручки в третьем квартале, причем доходы и скорректированная прибыль оказались лучше прогнозов аналитиков.
Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре увеличилась на... читать дальше
.
12 ноября 2024 года 11:27
Германский химический и фармацевтический концерн Bayer AG в третьем квартале снизил выручку из-за слабых результатов сельскохозяйственного подразделения (Crop Science), а также ухудшил годовой прогноз для скорректированной EBITDA.
Как сообщается в пресс-релизе компании,... читать дальше
.
12 ноября 2024 года 11:18
Уровень заболеваемости коронавирусом в РФ за неделю снизился на 16% после незначительного роста на прошлой неделе, сообщили в Роспотребнадзоре.
"По итогам 45 недели в России зарегистрировано около 21 тыс. COVID-19, что на 16% ниже, чем на прошлой неделе", - сообщили в... читать дальше
.
12 ноября 2024 года 11:10
ЦБ РФ продал валюту с расчетами 11 ноября на 4,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ 9 января 2024 года начал... читать дальше
.
12 ноября 2024 года 11:03
Совет директоров Меткомбанка (Свердловская область) рекомендовал акционерам принять решение направить 550,08 млн рублей на выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2024 года, говорится в сообщении банка.
На каждую ценную бумагу планируется начислить 34,38... читать дальше
.
12 ноября 2024 года 10:55
Цена бумаг Nissan Motor Co. во вторник выросла на 12,8%, максимальными темпами за 15 лет, после того, как компания сообщила о покупке пакета её акций инвестиционной фирмой.
Как говорится в документах, направленных регуляторам, Suntera (Cayman) Ltd. приобрела 2,5% акций... читать дальше
.
12 ноября 2024 года 10:47
Консолидированный бюджет РФ в январе-сентябре 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 577,3 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.
Ранее сообщалось, что в январе-августе профицит консолидированного бюджета составлял... читать дальше
.
12 ноября 2024 года 10:39
ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") за 9 месяцев 2024 года увеличило общие продажи (GMV) на 8% год к году - до 387 млрд рублей, говорится в сообщении группы.
Рост GMV произошел на фоне эффекта от расширения ассортимента, инструментов и каналов продаж, открытия... читать дальше
.
12 ноября 2024 года 10:32
РФ исполняет контракты на поставку оружия и военной техники для ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, общая доля региона в портфеле заказов - около 35%, заявил журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Доля региона в портфеле заказов... читать дальше
.
12 ноября 2024 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,9 пункта (0,607%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2768,41 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 5,43 пункта (0,606%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.
12 ноября 2024 года 10:25
Доля национальных и альтернативных валют в двухсторонних расчетах между Россией и Индией достигла почти 90%, сообщил первый вице-премьер РФ, сопредседатель российско-индийской МПК по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Денис Мантуров в ходе... читать дальше
.
12 ноября 2024 года 10:20
В октябре 2024 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 2% по сравнению с тем же месяцем 2023 года после повышения на 1,6% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны... читать дальше
.
12 ноября 2024 года 10:19
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 52,7 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
12 ноября 2024 года 10:12
Сертификаты на материнский капитал с января по сентябрь 2024 года в России получили 534 тыс. семей, распорядились средствами более 1,2 млн семей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Одним из наиболее востребованных инструментов нацпроекта "Демография" является... читать дальше
.
12 ноября 2024 года 10:08
Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром во вторник. Рубль растет на фоне незначительного понижения на рынке нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,4615 руб. (-5,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась...
.
12 ноября 2024 года 10:04
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,36% на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent просел в район $71,7 за баррель, дешевеют металлы).
Рынки акций крупнейших стран... читать дальше
.