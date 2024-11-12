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Фармацевтическая компания AstraZeneca Plc зафиксировала рост чистой прибыли и выручки в третьем квартале, причем доходы и скорректированная прибыль оказались лучше прогнозов аналитиков. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре увеличилась на... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре увеличилась на... читать дальше

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Германский химический и фармацевтический концерн Bayer AG в третьем квартале снизил выручку из-за слабых результатов сельскохозяйственного подразделения (Crop Science), а также ухудшил годовой прогноз для скорректированной EBITDA. Как сообщается в пресс-релизе компании,... Как сообщается в пресс-релизе компании,... читать дальше

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Уровень заболеваемости коронавирусом в РФ за неделю снизился на 16% после незначительного роста на прошлой неделе, сообщили в Роспотребнадзоре. "По итогам 45 недели в России зарегистрировано около 21 тыс. COVID-19, что на 16% ниже, чем на прошлой неделе", - сообщили в... "По итогам 45 недели в России зарегистрировано около 21 тыс. COVID-19, что на 16% ниже, чем на прошлой неделе", - сообщили в... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту с расчетами 11 ноября на 4,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал... ЦБ 9 января 2024 года начал... читать дальше

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Совет директоров Меткомбанка (Свердловская область) рекомендовал акционерам принять решение направить 550,08 млн рублей на выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2024 года, говорится в сообщении банка. На каждую ценную бумагу планируется начислить 34,38... На каждую ценную бумагу планируется начислить 34,38... читать дальше

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Цена бумаг Nissan Motor Co. во вторник выросла на 12,8%, максимальными темпами за 15 лет, после того, как компания сообщила о покупке пакета её акций инвестиционной фирмой. Как говорится в документах, направленных регуляторам, Suntera (Cayman) Ltd. приобрела 2,5% акций... Как говорится в документах, направленных регуляторам, Suntera (Cayman) Ltd. приобрела 2,5% акций... читать дальше

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Консолидированный бюджет РФ в январе-сентябре 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 577,3 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. Ранее сообщалось, что в январе-августе профицит консолидированного бюджета составлял... Ранее сообщалось, что в январе-августе профицит консолидированного бюджета составлял... читать дальше

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ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") за 9 месяцев 2024 года увеличило общие продажи (GMV) на 8% год к году - до 387 млрд рублей, говорится в сообщении группы. Рост GMV произошел на фоне эффекта от расширения ассортимента, инструментов и каналов продаж, открытия... Рост GMV произошел на фоне эффекта от расширения ассортимента, инструментов и каналов продаж, открытия... читать дальше

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РФ исполняет контракты на поставку оружия и военной техники для ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, общая доля региона в портфеле заказов - около 35%, заявил журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Доля региона в портфеле заказов... "Доля региона в портфеле заказов... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,9 пункта (0,607%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2768,41 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 5,43 пункта (0,606%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 5,43 пункта (0,606%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Доля национальных и альтернативных валют в двухсторонних расчетах между Россией и Индией достигла почти 90%, сообщил первый вице-премьер РФ, сопредседатель российско-индийской МПК по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Денис Мантуров в ходе... читать дальше

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В октябре 2024 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 2% по сравнению с тем же месяцем 2023 года после повышения на 1,6% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 52,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Сертификаты на материнский капитал с января по сентябрь 2024 года в России получили 534 тыс. семей, распорядились средствами более 1,2 млн семей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Одним из наиболее востребованных инструментов нацпроекта "Демография" является... "Одним из наиболее востребованных инструментов нацпроекта "Демография" является... читать дальше

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Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром во вторник. Рубль растет на фоне незначительного понижения на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,4615 руб. (-5,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,4615 руб. (-5,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась...

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,36% на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent просел в район $71,7 за баррель, дешевеют металлы). Рынки акций крупнейших стран... Рынки акций крупнейших стран... читать дальше

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