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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2% после повышения на 2,7% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,7%. За 9 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
Операторы связи ускорили темпы перехода на другие стандарты
Операторы большой четверки ("Вымпелком", "МегаФон", МТС, t2) за десять месяцев 2024 года увеличили долю использования 4G на 4 п. п., до 96,5%, следует из данных компании Vigo (разрабатывает средства для мониторинга и управления качеством сети),...
 
Мошенники придумали схемы с подарочными картами
Мошенники стали использовать для обмана россиян обновленную версию схемы с подарочными картами различных магазинов и сервисов. Об очередном сценарии мошенников "Известиям" рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании...
 
РСПП предлагает регулирование валютного курса для участников ВЭД
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ЦБ таргетировать курс рубля для участников внешнеэкономической деятельности. Режим плавающего валютного курса утратил актуальность в условиях санкций, в том числе в отношении ЦБ,...
 
12 ноября 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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12 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Изменение потребительских цен в Германии октябрь 2024
13:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew ноябрь 2024
13:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew ноябрь 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
12 ноября 2024 года 11:35
AstraZeneca увеличила квартальную выручку на 18%
Фармацевтическая компания AstraZeneca Plc зафиксировала рост чистой прибыли и выручки в третьем квартале, причем доходы и скорректированная прибыль оказались лучше прогнозов аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре увеличилась на...    читать дальше
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12 ноября 2024 года 11:27
Убыток Bayer в 3-м квартале сократился на 8,4%, выручка снизилась на 3,6%
Германский химический и фармацевтический концерн Bayer AG в третьем квартале снизил выручку из-за слабых результатов сельскохозяйственного подразделения (Crop Science), а также ухудшил годовой прогноз для скорректированной EBITDA.

Как сообщается в пресс-релизе компании,...    читать дальше
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12 ноября 2024 года 11:18
Заболеваемость COVID-19 в РФ снизилась на 16% за неделю
Уровень заболеваемости коронавирусом в РФ за неделю снизился на 16% после незначительного роста на прошлой неделе, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По итогам 45 недели в России зарегистрировано около 21 тыс. COVID-19, что на 16% ниже, чем на прошлой неделе", - сообщили в...    читать дальше
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12 ноября 2024 года 11:10
ЦБ РФ продал юани на 4,2 млрд руб. с расчетами 11 ноября
ЦБ РФ продал валюту с расчетами 11 ноября на 4,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ 9 января 2024 года начал...    читать дальше
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12 ноября 2024 года 11:03
"Меткомбанк" может снизить дивиденды за 9 месяцев в 3,5 раза
Совет директоров Меткомбанка (Свердловская область) рекомендовал акционерам принять решение направить 550,08 млн рублей на выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2024 года, говорится в сообщении банка.

На каждую ценную бумагу планируется начислить 34,38...    читать дальше
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12 ноября 2024 года 10:55
Акции Nissan подорожали максимальными темпами за 15 лет
Цена бумаг Nissan Motor Co. во вторник выросла на 12,8%, максимальными темпами за 15 лет, после того, как компания сообщила о покупке пакета её акций инвестиционной фирмой.

Как говорится в документах, направленных регуляторам, Suntera (Cayman) Ltd. приобрела 2,5% акций...    читать дальше
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12 ноября 2024 года 10:47
Профицит консолидированного бюджета в январе-сентябре снизился до 577 млрд рублей - казначейство
Консолидированный бюджет РФ в январе-сентябре 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 577,3 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Ранее сообщалось, что в январе-августе профицит консолидированного бюджета составлял...    читать дальше
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12 ноября 2024 года 10:39
"М.Видео-Эльдорадо" нарастила GMV за 9 месяцев на 8%
ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") за 9 месяцев 2024 года увеличило общие продажи (GMV) на 8% год к году - до 387 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

Рост GMV произошел на фоне эффекта от расширения ассортимента, инструментов и каналов продаж, открытия...    читать дальше
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12 ноября 2024 года 10:32
Доля стран АТР в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" составляет порядка 35%
РФ исполняет контракты на поставку оружия и военной техники для ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, общая доля региона в портфеле заказов - около 35%, заявил журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Доля региона в портфеле заказов...    читать дальше
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12 ноября 2024 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 12 ноября снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,9 пункта (0,607%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2768,41 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 5,43 пункта (0,606%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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12 ноября 2024 года 10:25
Доля национальных и альтернативных валют в расчетах между РФ и Индией достигла почти 90%
Доля национальных и альтернативных валют в двухсторонних расчетах между Россией и Индией достигла почти 90%, сообщил первый вице-премьер РФ, сопредседатель российско-индийской МПК по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Денис Мантуров в ходе...    читать дальше
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12 ноября 2024 года 10:20
Инфляция в Германии в октябре составила 2%
В октябре 2024 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 2% по сравнению с тем же месяцем 2023 года после повышения на 1,6% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны...    читать дальше
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12 ноября 2024 года 10:19
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 52,7 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 52,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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12 ноября 2024 года 10:12
В январе-сентябре более 530 тыс. российских семей воспользовались маткапиталом
Сертификаты на материнский капитал с января по сентябрь 2024 года в России получили 534 тыс. семей, распорядились средствами более 1,2 млн семей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Одним из наиболее востребованных инструментов нацпроекта "Демография" является...    читать дальше
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12 ноября 2024 года 10:08
Рубль утром укрепляется в паре с юанем на торгах "Московской биржи"
Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром во вторник. Рубль растет на фоне незначительного понижения на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,4615 руб. (-5,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась...
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12 ноября 2024 года 10:04
Рынок акций РФ начал торги снижением на 0,4%
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,36% на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent просел в район $71,7 за баррель, дешевеют металлы).

Рынки акций крупнейших стран...    читать дальше
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