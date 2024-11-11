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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,5459 руб.
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11 ноября 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,5459 руб.
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11 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,06 коп. и составил 13,5459 руб. Минимальный курс юаня составил 13,492 руб., максимальный - 13,615 руб. Было заключено 18440 сделок. Объем торгов составил 37342,22 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,516 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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