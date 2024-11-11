.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2753 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 7056,09 млрд руб.
.
11 ноября 2024 года 09:45
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2753 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 7056,09 млрд руб.
|0
11 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 ноября составили по Российской Федерации 2753 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2489,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2542,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2305,6 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 ноября составили 7056,09 млрд руб. против 7200,97138 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
11 ноября 2024 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 46,62 пункта (1,705%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2781,18 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 15,01 пункта (1,705%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.11 ноября 2024 года 10:21
Россия планирует диверсифицировать экспортные поставки в Индию, в том числе за счёт наращивания несырьевого неэнергетического экспорт (ННЭ). Как сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, к 2030 году показатель может быть увеличен в 2,5 раза и составить $8... читать дальше
.11 ноября 2024 года 10:08
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 802,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.11 ноября 2024 года 10:07
Китайский юань повышается в самом начале торгов на Московской бирже, рубль немного дешевеет на фоне незначительных изменений на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,585 руб. (+1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при...
.11 ноября 2024 года 10:04
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал уверенным ростом индексов на фоне смешанных внешних сигналов. По итогам торгов в пятницу фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились. Американские фондовые индикаторы выросли по итогам торгов в пятницу,... читать дальше
.11 ноября 2024 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 93,66/98,96 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,66/98,96 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 141 коп., Cредний курс продажи...
.11 ноября 2024 года 09:58
Чистая прибыль Сбера за 10 месяцев 2024 выросла на 5,2% (год к году) до 1 327,5 млрд руб. при рентабельности капитала в 23,9%. В октябре Сбер признал переоценку отложенных налоговых активов и обязательств по ставке 25%. Чистая прибыль за отчетный месяц составила 134,2 млрд руб.... читать дальше
.11 ноября 2024 года 09:45
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2753 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 7056,09 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 ноября составили по Российской Федерации 2753 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2489,2 млрд руб. На начало... читать дальше
.11 ноября 2024 года 09:43
За январь-октябрь 2024 года в столичном управлении Росреестра приняли более 1,3 млн онлайн-заявлений, сообщили в пресс-службе ведомства. "За десять месяцев 2024 года управлением Росреестра по Москве принято 1 315 434 электронных заявления на регистрацию прав и... читать дальше
.11 ноября 2024 года 09:35
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно укрепляется относительно евро и фунта стерлингов, заметно растет к иене. Рассчитываемый биржей ICE индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, растет на 0,07% по сравнению... читать дальше
.11 ноября 2024 года 09:19
Правительство РФ рекомендовало органам исполнительной власти принять меры к тому, чтобы посевные площади под сельхозкультурами в 2025 году были не меньше, чем в 2024 году. Перечень решений, принятых по итогам заседания правительства, на котором обсуждались предварительные итоги... читать дальше
.11 ноября 2024 года 09:10
Сегодня рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в изменяются без единой динамики, инвесторы оценивают статданные. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 мск подрос на 0,14%, гонконгский Hang Seng потерял 1,78%. Потребительские... читать дальше
.11 ноября 2024 года 09:05
Россия и Малайзия подписали меморандум о поставках российской пшеницы на малазийский рынок, сообщил Союз экспортеров и производителей зерна по итогам церемонии подписания документа. "Малайзия долгое время оставалась вне поля зрения российских экспортеров зерна, которые... читать дальше
.11 ноября 2024 года 09:04
1 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 12 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-835 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.11 ноября 2024 года 08:53
Мантуров: России и Индии нужно сбалансировать товарные потоки, нарастив торговлю несырьевой продукцией
России и Индии необходимо продолжать работу над изменением структуры товарооборота путем вовлечения в него большего количества несырьевой продукции, считает первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Выступая на открытии российско-индийского бизнес-форума в Мумбаи, он... читать дальше
.11 ноября 2024 года 08:42
ОАО "РЖД" может более чем на треть сократить долгосрочную инвестпрограмму, пишет "Коммерсант"", ссылаясь на сравнительный анализ предложений РЖД и Минэкономики по корректировке долгосрочной инвестпрограммы РЖД до 2030 г. На август суммарная инвестпрограмма на 2025-2030... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.