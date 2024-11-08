08 ноября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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8 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|14:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|сентябрь 2024
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|ноябрь 2024
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08 ноября 2024 года 16:22
Госкорпорация "ДОМ.РФ" за 9 месяцев 2024 года заработала 58,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 58,1% больше результата за тот же период прошлого года, рентабельность капитала составила 22,3%, свидетельствует отчетность "ДОМ.РФ".
Российские власти в 2025 году... читать дальше
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08 ноября 2024 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 38,13 пункта (1,417%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2728,76 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2748,31 (+2,14%) пункта,... читать дальше
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08 ноября 2024 года 16:13
Австралийский банк Australia & New Zealand Banking Group Ltd. за финансовый год, который завершился 30 сентября, снизил чистую прибыль на 8% из-за повышения расходов, а также влияния на потребителей высоких процентных ставок и инфляции.
Чистая прибыль составила 6,54... читать дальше
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08 ноября 2024 года 16:04
Международные резервы России на 1 ноября составили $632,7 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 25 октября международные резервы равнялись $628,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $4,2 млрд, или на 0,7%, главным образом за счет положительной... читать дальше
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08 ноября 2024 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 95,06/99,21 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 25 коп., Cредний курс продажи упал...
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08 ноября 2024 года 15:57
Швейцарский производитель ювелирных изделий Compagnie Financiere Richemont SA в 1-м полугодии 2025 финансового года снизил выручку на 1,4%, что оказалось хуже ожиданий экспертов.
Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в апреле-сентябре составила 10,077 млрд... читать дальше
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08 ноября 2024 года 15:47
АО "Дербентский коньячный комбинат" (ДКК, Дагестан) в январе-октябре 2024 года произвело 402 тыс. декалитров (дал) продукции, сообщили "Интерфаксу" на предприятии.
По словам представителя комбината, за аналогичный период прошлого года было произведено 364 тыс. дал... читать дальше
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08 ноября 2024 года 15:39
В октябре рост промпроизводства в РФ составил, согласно ожиданиям экономистов, 3,1% в годовом выражении, месячная инфляция - 0,79%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в октябре, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих... читать дальше
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08 ноября 2024 года 15:31
По итогам т3-го квартала чистая прибыль крупнейшего китайского производителя чипов - Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - выросла относительно того же периода прошлого года на 58% - до $148,8 млн, сообщается в отчетности.
Выручка выросла на 34% и... читать дальше
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08 ноября 2024 года 15:30
В понедельник, 11 ноября, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3,97 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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08 ноября 2024 года 15:30
В понедельник, 11 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 49 выпускам облигаций на общую сумму 2,31 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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08 ноября 2024 года 15:30
В понедельник, 11 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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08 ноября 2024 года 15:30
В понедельник, 11 ноября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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08 ноября 2024 года 15:22
ОАО "РЖД" намерено снизить в ноябре количество рабочего парка для сокращения избыточного количества грузовых вагонов на сети и увеличения скорости доставки грузов и порожних вагонов, сообщил "Интерфаксу" источник на железнодорожном рынке.
Так, до 1 декабря монополия... читать дальше
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08 ноября 2024 года 15:13
Требования к минимальному размеру активов небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) могут увеличить вдвое, следует из законопроекта о введении института НППУ, подготовленного ко второму чтению; "Интерфакс" ознакомился с документом.
Документ (№673197-8) был внесен... читать дальше
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08 ноября 2024 года 15:04
Итальянский производитель шин Pirelli & C SpA по итогам девяти месяцев текущего года сократил чистую прибыль на 11,9%, нарастив выручку на 0,5%.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-сентябре понизилась до 346,4 млн евро с 393 млн евро за... читать дальше
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