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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,6366 руб.
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06 ноября 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,6366 руб.
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6 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,48 коп. и составил 13,6366 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5055 руб., максимальный - 13,702 руб. Было заключено 27064 сделки. Объем торгов составил 63431,48 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,5975 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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