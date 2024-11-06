Запасы нефти в США выросли за период с 25 октября по 1 ноября на 2149 тыс. баррелей, бензина - выросли на 412 тыс. баррелей

6 ноября. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 2149 тыс. баррелей - до 427,658 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 412 тыс. баррелей и составили 211,28 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 2947 тыс. баррелей, достигнув 115,809 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 90 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 520 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 497 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 49181,244 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1124,118 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,48 коп. и составил 13,6366 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5055 руб., максимальный - 13,702 руб. Было заключено 27064 сделки. Объем торгов составил 63431,48... Минимальный курс юаня составил 13,5055 руб., максимальный - 13,702 руб. Было заключено 27064 сделки. Объем торгов составил 63431,48...

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Apple Inc. предупредила инвесторов, что новые продукты могут никогда не стать такими же прибыльными, как iPhone, поскольку компания выходит на непроверенные рынки, такие как искусственный интеллект и виртуальная реальность. "Новые продукты, услуги и технологии могут... "Новые продукты, услуги и технологии могут... читать дальше

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Рынок акций РФ вырос в среду по индексу МосБиржи на 1,77%, по РТС - на 1,6% на фоне новостей о предварительных итогах выборов в США, на которых победил республиканец Дональд Трамп; дешевеющей нефти, также повлияли новые сигналы об ужесточении монетарной политики ЦБ... читать дальше

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Правительство Белоруссии повысило экспортные пошлины на отдельные нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС. В соответствии с постановлением правительства, которое опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале, ставка на сжиженные... В соответствии с постановлением правительства, которое опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале, ставка на сжиженные... читать дальше

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В столице на промышленных предприятиях работает 750 тыс. человек; примерно 14 млн кв.м занимают промышленные корпуса, цеха и предприятия, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Несколько цифр, характеризующих московскую... "Несколько цифр, характеризующих московскую... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2149 тыс. баррелей - до 427,658 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 412 тыс. баррелей и составили 211,28 млн... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) в среду начинает очередное двухдневное заседание, по итогам которого, вероятно, вновь опустит базовую процентную ставку. Подавляющее большинство экспертов и аналитиков ожидает, что ФРС снизит ставку на этом заседании на 25 базисных... Подавляющее большинство экспертов и аналитиков ожидает, что ФРС снизит ставку на этом заседании на 25 базисных... читать дальше

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Группа депутатов и сенаторов внесла в парламент законопроект, который расширяет полномочия ЦБ в сфере формирования финансовой статистики в рамках работы Системы национальных счетов РФ. Документ (N761294-8) размещен в электронной базе данных парламента. Поправки вносятся... Документ (N761294-8) размещен в электронной базе данных парламента. Поправки вносятся... читать дальше

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Рынок акций США начал сессию в среду значительным подъемом на новостях о ходе президентских выборов. Dow Jones Industrial Average к 18:02 мск вырос на 2,9% и составлял 43446,19 пункта. Dow Jones Industrial Average к 18:02 мск вырос на 2,9% и составлял 43446,19 пункта. Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка увеличилось на... Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка увеличилось на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,11 коп. и составил 13,6395 руб. Минимальный курс юаня составил 13,51 руб., максимальный - 13,7215 руб. Было заключено 18356 сделок. Объем торгов составил 33172,49... Минимальный курс юаня составил 13,51 руб., максимальный - 13,7215 руб. Было заключено 18356 сделок. Объем торгов составил 33172,49...

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Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 227,60 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении... читать дальше

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ЦБ РФ с 7 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8660,86 (+14,6) руб./грамм; на серебро - 103,11 (-0,42) руб./грамм; на платину - 3161,12 (+18) руб./грамм; на палладий - 3448,49 (+31,1) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Рыбаки РФ к 5 ноября выловили почти 4,3 млн тонн рыбы и других водных биоресурсов, сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные отраслевой системы мониторинга (ЦСМС) Год назад вылов составлял 4,7 млн тонн. Таким образом, вылов снизился на 8,5%. Год назад вылов составлял 4,7 млн тонн. Таким образом, вылов снизился на 8,5%. В... В... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 ноября, составляет 105,7086 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 117,97 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 ноября, составляет 98,2236 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,74 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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