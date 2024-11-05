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Американские фондовые индексы растут в день президентских выборов в США. Опросы общественного мнения показывают, что борьба между вице-президентом США Камалой Харрис, кандидатом от Демократической партии, и экс-президентом Дональдом Трампом, кандидатом от... Опросы общественного мнения показывают, что борьба между вице-президентом США Камалой Харрис, кандидатом от Демократической партии, и экс-президентом Дональдом Трампом, кандидатом от... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,28 коп. и составил 13,7406 руб. Минимальный курс юаня составил 13,671 руб., максимальный - 13,8005 руб. Было заключено 17049 сделок. Объем торгов составил 27532,9... Минимальный курс юаня составил 13,671 руб., максимальный - 13,8005 руб. Было заключено 17049 сделок. Объем торгов составил 27532,9...

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ЦБ РФ с 6 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8646,26 (+39,31) руб./грамм; на серебро - 103,53 (+0,66) руб./грамм; на платину - 3143,12 (-5,72) руб./грамм; на палладий - 3417,39 (-114,08) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 ноября, составляет 106,8883 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 74,57 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 ноября, составляет 98,0562 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,63 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Нефтяные цены продолжают повышаться в ходе торгов вечером. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:20 мск составила $75,78 за баррель, что на $0,7 (0,93%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:20 мск составила $75,78 за баррель, что на $0,7 (0,93%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на... Фьючерсы на... читать дальше

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Средневзвешенная стоимость дизельного топлива на АЗС Москвы по итогам минувшей недели увеличилась на 30 копеек, до 66,82 руб./л, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Динамика обусловлена повешением цен на заправках "Роснефти", "Газпром нефти",... Динамика обусловлена повешением цен на заправках "Роснефти", "Газпром нефти",... читать дальше

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В сентябре дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре увеличился на 19,2% относительно предыдущего месяца - до максимальных с апреля $84,4 млрд, сообщил Минторг страны. В августе, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо торгового баланса составило $70,8... В августе, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо торгового баланса составило $70,8... читать дальше

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Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari NV увеличил выручку в 3-м квартале 2024 года на 7%, несмотря на небольшое снижение поставок. Показатель, однако, не оправдал ожиданий рынка. Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в июле-сентябре составила... Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в июле-сентябре составила... читать дальше

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В столице за последние 10 лет объем выброса загрязняющих веществ от автотранспорта снизился более чем на 65%, сообщила замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Зоя Викторова. "Только за последние 10 лет объем выброса загрязняющих веществ от... "Только за последние 10 лет объем выброса загрязняющих веществ от... читать дальше

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ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-830 на 21 млрд 485,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Сделки на фондовом рынке "Московской бирже" в октябре заключили 3,9 млн физлиц, они увеличили объем своих инвестиций на 158,2 млрд рублей после роста на 123,4 млрд рублей в сентябре, сообщается в пресс-релизе биржи. Объем инвестиций в акции в октябре физлица сократили... Объем инвестиций в акции в октябре физлица сократили... читать дальше

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Чистый убыток ПАО "Мостотрест" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составил 317,6 млн руб. против чистой прибыли более 1,6 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Выручка выросла на 21,3%, до 2,6 млрд руб., себестоимость продаж - на 21,7%, до... Выручка выросла на 21,3%, до 2,6 млрд руб., себестоимость продаж - на 21,7%, до... читать дальше

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Лидеры крупнейших нефтегазовых компаний не согласны с прогнозом Международного энергетического агентства (IEA), предрекающего пик спроса на нефть в 2030 году. Глава ВР Мюррей Очинклосс (Murray Auchincloss) сказал в ходе конференции Adipec, что сложно сказать, когда... Глава ВР Мюррей Очинклосс (Murray Auchincloss) сказал в ходе конференции Adipec, что сложно сказать, когда... читать дальше

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В Евразийском экономическом союзе продлены переходные периоды техрегламентов на нефть и газ, сообщила во вторник пресс-служба Евразийской экономической комиссии. "Продлены сроки действия переходных положений технических регламентов Евразийского экономического союза "О... "Продлены сроки действия переходных положений технических регламентов Евразийского экономического союза "О... читать дальше

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В 3-м квартале американский оператор ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc. сократил чистую прибыль на 8% - до $382 млн, или $1,35 в расчете на акцию, по сравнению с $416 млн, или $1,46 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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