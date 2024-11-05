05 ноября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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5 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|сентябрь 2024
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|сентябрь 2024
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|октябрь 2024
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05 ноября 2024 года 18:08
Американские фондовые индексы растут в день президентских выборов в США.
Опросы общественного мнения показывают, что борьба между вице-президентом США Камалой Харрис, кандидатом от Демократической партии, и экс-президентом Дональдом Трампом, кандидатом от... читать дальше
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05 ноября 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,28 коп. и составил 13,7406 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,671 руб., максимальный - 13,8005 руб. Было заключено 17049 сделок. Объем торгов составил 27532,9...
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05 ноября 2024 года 17:58
ЦБ РФ с 6 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8646,26 (+39,31) руб./грамм; на серебро - 103,53 (+0,66) руб./грамм; на платину - 3143,12 (-5,72) руб./грамм; на палладий - 3417,39 (-114,08) руб./грамм.
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05 ноября 2024 года 17:52
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 ноября, составляет 106,8883 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 74,57 коп.
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05 ноября 2024 года 17:52
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 ноября, составляет 98,0562 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,63 коп.
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05 ноября 2024 года 17:32
Нефтяные цены продолжают повышаться в ходе торгов вечером.
Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:20 мск составила $75,78 за баррель, что на $0,7 (0,93%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на... читать дальше
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05 ноября 2024 года 17:24
Средневзвешенная стоимость дизельного топлива на АЗС Москвы по итогам минувшей недели увеличилась на 30 копеек, до 66,82 руб./л, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Динамика обусловлена повешением цен на заправках "Роснефти", "Газпром нефти",... читать дальше
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05 ноября 2024 года 17:16
В сентябре дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре увеличился на 19,2% относительно предыдущего месяца - до максимальных с апреля $84,4 млрд, сообщил Минторг страны.
В августе, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо торгового баланса составило $70,8... читать дальше
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05 ноября 2024 года 17:08
Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari NV увеличил выручку в 3-м квартале 2024 года на 7%, несмотря на небольшое снижение поставок. Показатель, однако, не оправдал ожиданий рынка.
Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в июле-сентябре составила... читать дальше
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05 ноября 2024 года 17:00
В столице за последние 10 лет объем выброса загрязняющих веществ от автотранспорта снизился более чем на 65%, сообщила замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Зоя Викторова.
"Только за последние 10 лет объем выброса загрязняющих веществ от... читать дальше
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05 ноября 2024 года 17:00
ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-830 на 21 млрд 485,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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05 ноября 2024 года 16:52
Сделки на фондовом рынке "Московской бирже" в октябре заключили 3,9 млн физлиц, они увеличили объем своих инвестиций на 158,2 млрд рублей после роста на 123,4 млрд рублей в сентябре, сообщается в пресс-релизе биржи.
Объем инвестиций в акции в октябре физлица сократили... читать дальше
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05 ноября 2024 года 16:44
Чистый убыток ПАО "Мостотрест" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составил 317,6 млн руб. против чистой прибыли более 1,6 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.
Выручка выросла на 21,3%, до 2,6 млрд руб., себестоимость продаж - на 21,7%, до... читать дальше
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05 ноября 2024 года 16:32
Лидеры крупнейших нефтегазовых компаний не согласны с прогнозом Международного энергетического агентства (IEA), предрекающего пик спроса на нефть в 2030 году.
Глава ВР Мюррей Очинклосс (Murray Auchincloss) сказал в ходе конференции Adipec, что сложно сказать, когда... читать дальше
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05 ноября 2024 года 16:23
В Евразийском экономическом союзе продлены переходные периоды техрегламентов на нефть и газ, сообщила во вторник пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
"Продлены сроки действия переходных положений технических регламентов Евразийского экономического союза "О... читать дальше
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05 ноября 2024 года 16:16
В 3-м квартале американский оператор ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc. сократил чистую прибыль на 8% - до $382 млн, или $1,35 в расчете на акцию, по сравнению с $416 млн, или $1,46 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.
Как сообщается в... читать дальше
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