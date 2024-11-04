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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 ноября в размере 97,5499 руб., евро - 106,1426 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2% после повышения на 2,7% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,7%. За 9 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
Предприниматели оценили долю нелегального рынка
Чуть больше половины предпринимателей (51%) сталкивались с нелегальным бизнесом в своей сфере, следует из опроса "Бизнес-барометр страны", который проводила Торгово-промышленная палата (ТПП), пишут "Ведомости" со ссылкой на документ. Среди них чуть...
 
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В России готовят новую многоуровневую систему защиты населения от кредитного мошенничества. Законопроект уже разработан, он обсуждается с ведомствами, сообщил "Известиям" заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов. По его словам, планируется ввести...
 
Ставки по депозитам могут достичь 30% годовых
В третью декаду октября 2024 года средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков достигла 20,17% годовых. Выше этого показателя она была только в первую декаду марта 2022 года — 20,51% годовых. Так банки отреагировали на последнее...
 
04 ноября 2024 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 ноября в размере 97,5499 руб., евро - 106,1426 руб.

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4 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 97,5499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,97 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 106,1426 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,11 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
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Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 5 ноября выросла на 0,86% и составила 48057,126 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 48057,126 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 411,214 млрд руб., или на...
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05 ноября 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,7414 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,07 коп. и составил 13,7414 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,677 руб., максимальный - 13,8005 руб. Было заключено 29784 сделки. Объем торгов составил 54155,26...
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05 ноября 2024 года 18:57
Индекс МосБиржи вырос на 0,9%, индекс РТС - на 0,3%
Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,6%, и завершил вторник в зеленой зоне.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,85% и составил 2616,51 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,33% - до 840,6 пункта.

Европейские...    читать дальше
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05 ноября 2024 года 18:53
Квартальная чистая прибыль Marathon Petroleum упала в 5 раз
Американская Marathon Petroleum, владелец НПЗ и оператор трубопроводов, сократила чистую прибыль в 3-м квартале 2024 года более чем в 5 раз в связи с ухудшением показателей в сегменте нефтепереработки.

Компания анонсировала увеличение программы обратного выкупа акций на...    читать дальше
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05 ноября 2024 года 18:47
Список системно значимых банков ЦБ будет формировать на основе более актуальных данных
ЦБ РФ для формирования списка системно значимых кредитных организаций (СЗКО) будет использовать более актуальные данные - отчетность банков по состоянию на 1 июля текущего года и за 2 прошлых года, говорится в обзоре банковского регулирования за 3-й квартал.

При этом...    читать дальше
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05 ноября 2024 года 18:41
ЦБ меняет подходы к обеспечению по операциям для снижения стимулов банков использовать их для норматива ликвидности
Банк России уточнил подходы к формированию обеспечения по своим операциям для снижения стимулов банков использовать их для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности, говорится в сообщении регулятора.

Кредитные требования, включенные в пулы обеспечения с 6 ноября...    читать дальше
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05 ноября 2024 года 18:34
Октябрьский индекс активности в сфере услуг США подскочил до максимума с июля 2022 года
В октябре индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) подскочил до максимальных с июля 2022 года 56 пунктов с 54,9 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 53,8 пункта,...    читать дальше
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05 ноября 2024 года 18:16
Банк России сделает закрытым список документов о доходах для оценки финположения физлиц
ЦБ РФ планирует сделать закрытым список официальных документов о доходах для оценки финансового положения розничных заемщиков, в том числе на стадии выдачи кредита, говорится в обзоре банковского регулирования за 3-й квартал.

"Рассчитываем, что норма будет...    читать дальше
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05 ноября 2024 года 18:08
Фондовые индикаторы США растут в день президентских выборов
Американские фондовые индексы растут в день президентских выборов в США.

Опросы общественного мнения показывают, что борьба между вице-президентом США Камалой Харрис, кандидатом от Демократической партии, и экс-президентом Дональдом Трампом, кандидатом от...    читать дальше
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05 ноября 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,7406 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,28 коп. и составил 13,7406 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,671 руб., максимальный - 13,8005 руб. Было заключено 17049 сделок. Объем торгов составил 27532,9...
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05 ноября 2024 года 17:58
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 ноября
ЦБ РФ с 6 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8646,26 (+39,31) руб./грамм; на серебро - 103,53 (+0,66) руб./грамм; на платину - 3143,12 (-5,72) руб./грамм; на палладий - 3417,39 (-114,08) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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05 ноября 2024 года 17:52
ЦБ РФ установил курс евро с 6 ноября в размере 106,8883 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 ноября, составляет 106,8883 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 74,57 коп.

Это автоматическое сообщение.
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05 ноября 2024 года 17:52
ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 ноября в размере 98,0562 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 ноября, составляет 98,0562 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,63 коп.

Это автоматическое сообщение.
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05 ноября 2024 года 17:32
Цены на нефть вечером ускорили рост
Нефтяные цены продолжают повышаться в ходе торгов вечером.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:20 мск составила $75,78 за баррель, что на $0,7 (0,93%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на...    читать дальше
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05 ноября 2024 года 17:24
Розничные цены на дизтопливо в Москве ускорили рост, увеличившись за неделю в среднем на 30 копеек
Средневзвешенная стоимость дизельного топлива на АЗС Москвы по итогам минувшей недели увеличилась на 30 копеек, до 66,82 руб./л, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

Динамика обусловлена повешением цен на заправках "Роснефти", "Газпром нефти",...    читать дальше
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05 ноября 2024 года 17:16
В сентябре рост внешнеторгового дефицита США составил 19,2%, превысил прогноз
В сентябре дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре увеличился на 19,2% относительно предыдущего месяца - до максимальных с апреля $84,4 млрд, сообщил Минторг страны.

В августе, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо торгового баланса составило $70,8...    читать дальше
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