ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 ноября в размере 97,5499 руб., евро - 106,1426 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 106,1426 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,11 коп.

4 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 97,5499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,97 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 48057,126 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 411,214 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,07 коп. и составил 13,7414 руб. Минимальный курс юаня составил 13,677 руб., максимальный - 13,8005 руб. Было заключено 29784 сделки. Объем торгов составил 54155,26... Минимальный курс юаня составил 13,677 руб., максимальный - 13,8005 руб. Было заключено 29784 сделки. Объем торгов составил 54155,26...

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,6%, и завершил вторник в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,85% и составил 2616,51 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,85% и составил 2616,51 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,33% - до 840,6 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,33% - до 840,6 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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Американская Marathon Petroleum, владелец НПЗ и оператор трубопроводов, сократила чистую прибыль в 3-м квартале 2024 года более чем в 5 раз в связи с ухудшением показателей в сегменте нефтепереработки. Компания анонсировала увеличение программы обратного выкупа акций на... Компания анонсировала увеличение программы обратного выкупа акций на... читать дальше

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ЦБ РФ для формирования списка системно значимых кредитных организаций (СЗКО) будет использовать более актуальные данные - отчетность банков по состоянию на 1 июля текущего года и за 2 прошлых года, говорится в обзоре банковского регулирования за 3-й квартал. При этом... При этом... читать дальше

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Банк России уточнил подходы к формированию обеспечения по своим операциям для снижения стимулов банков использовать их для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности, говорится в сообщении регулятора. Кредитные требования, включенные в пулы обеспечения с 6 ноября... Кредитные требования, включенные в пулы обеспечения с 6 ноября... читать дальше

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В октябре индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) подскочил до максимальных с июля 2022 года 56 пунктов с 54,9 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 53,8 пункта,... Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 53,8 пункта,... читать дальше

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ЦБ РФ планирует сделать закрытым список официальных документов о доходах для оценки финансового положения розничных заемщиков, в том числе на стадии выдачи кредита, говорится в обзоре банковского регулирования за 3-й квартал. "Рассчитываем, что норма будет... "Рассчитываем, что норма будет... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в день президентских выборов в США. Опросы общественного мнения показывают, что борьба между вице-президентом США Камалой Харрис, кандидатом от Демократической партии, и экс-президентом Дональдом Трампом, кандидатом от... Опросы общественного мнения показывают, что борьба между вице-президентом США Камалой Харрис, кандидатом от Демократической партии, и экс-президентом Дональдом Трампом, кандидатом от... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,28 коп. и составил 13,7406 руб. Минимальный курс юаня составил 13,671 руб., максимальный - 13,8005 руб. Было заключено 17049 сделок. Объем торгов составил 27532,9... Минимальный курс юаня составил 13,671 руб., максимальный - 13,8005 руб. Было заключено 17049 сделок. Объем торгов составил 27532,9...

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ЦБ РФ с 6 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8646,26 (+39,31) руб./грамм; на серебро - 103,53 (+0,66) руб./грамм; на платину - 3143,12 (-5,72) руб./грамм; на палладий - 3417,39 (-114,08) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 ноября, составляет 106,8883 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 74,57 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 ноября, составляет 98,0562 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,63 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Нефтяные цены продолжают повышаться в ходе торгов вечером. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:20 мск составила $75,78 за баррель, что на $0,7 (0,93%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:20 мск составила $75,78 за баррель, что на $0,7 (0,93%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на... Фьючерсы на... читать дальше

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Средневзвешенная стоимость дизельного топлива на АЗС Москвы по итогам минувшей недели увеличилась на 30 копеек, до 66,82 руб./л, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Динамика обусловлена повешением цен на заправках "Роснефти", "Газпром нефти",... Динамика обусловлена повешением цен на заправках "Роснефти", "Газпром нефти",... читать дальше

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В сентябре дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре увеличился на 19,2% относительно предыдущего месяца - до максимальных с апреля $84,4 млрд, сообщил Минторг страны. В августе, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо торгового баланса составило $70,8... В августе, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо торгового баланса составило $70,8... читать дальше

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