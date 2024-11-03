ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 ноября в размере 97,5499 руб., евро - 106,1426 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 106,1426 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,11 коп.

3 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 97,5499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,97 коп.

.

Госдума предложила Министерству труда разрешить тратить средства материнского капитала на образование родителей. Законопроект предусматривает возможность использовать поддержку в полном объеме либо по частям. "Мое предложение звучит как «разрешить направлять средства... "Мое предложение звучит как «разрешить направлять средства... читать дальше

.

Спрос на энергию в мире удвоится, в частности, неожиданно он вырос из-за появления чата GPT, заявил в ходе конференции Adipec министр промышленности и продвинутых технологий ОАЭ, глава ADNOC Ахмед аль Джабер. По его словам, спрос на энергию в мире удвоится за счет развития стран... читать дальше

.

Французская TotalEnergies подписала соглашение о поставках 2 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год с китайской Sinopec, сообщила французская компания. Поставки будут осуществляться в течение 15 лет, начина с 2028 года. В Китае природный газ является ключевым... В Китае природный газ является ключевым...

.

Итальянская Eni возобновила бурение на ключевом газовом месторождении Египта Zohr, сообщил журналистам глава компании Клаудио Дескальци в кулуарах конференции ADIPEC. "Мы возобновили бурение на месторождении Zohr после длительного перерыва. И к концу года будет еще одна... читать дальше

.

Японская Inpex снизила долю участия в Блоке 10 в Ираке с 40% до 20%, сообщил "Интерфаксу" представитель проекта. По его информации, часть доли японской компании выкупил его российский партнер НК "ЛУКОЙЛ". "Сделка закрыта около месяца назад", - уточнил собеседник. При этом он... читать дальше

.

Индия уже имеет планы по увеличению нефтеперерабатывающих мощностей до 300 млн т с текущих примерно 250 млн т и изучает вопрос по еще большему их наращиванию, сообщил журналистам индийский министр нефти и природного газа Шри Хардип Сингх Пури в кулуарах конференции... читать дальше

.

Казахстан и Китай подписали восемь соглашений на $2,5 млрд в рамках рабочего визита премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова в КНР, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана. Бектенов в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику принял участие в... Бектенов в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику принял участие в... читать дальше

.

Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает, что Национальный банк Таджикистана (НБТ) продолжит политику по смягчению денежно-кредитной политики (ДКП). "Мы ожидаем, что в следующем году НБТ продолжит смягчение денежно-кредитной политики", - говорится в очередном обзоре... читать дальше

.

"Город предоставил девелоперам и застройщикам с начала года около 80 участков земли для возведения производственных, коммерческих, образовательных, спортивных и других объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заместитель мэра Москвы по... читать дальше

.

Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в Киргизии к концу 2024 года составит около $2,5 тыс., сказал глава киргизского правительства Акылбек Жапаров, выступая на ежегодном Национальном форуме. "Мы ожидаем, что ВВП на душу населения к концу текущего года... "Мы ожидаем, что ВВП на душу населения к концу текущего года... читать дальше

.

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман продлевают добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 года, говорится в сообщении ОПЕК. "Добровольцы" альянса также... "Добровольцы" альянса также... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 97,5499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,97 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 106,1426 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 106,1426 руб. По сравнению с...

.

ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") договорился об участии в пилоте по развитию каршеринга электромобилей в Калининградской области при участии структуры "Росатома" и автопроизводителя "Автотор". Соответствующее соглашение о взаимодействии в воскресенье... Соответствующее соглашение о взаимодействии в воскресенье... читать дальше

.

Около 140 новых зданий передано столичной системе образования за 5 лет, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин. "Их построили город и инвесторы. 80 зданий возведены в разных районах по Адресной инвестиционной программе", - написал Собянин в своём телеграм-канале. Он... читать дальше

.

Правительство РФ сократило до 1,9 млрд рублей размер субсидий на текущий год на строительство судов рыбопромыслового флота на верфях Дальневосточного федерального округа, соответствующее распоряжении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Из документа,... Из документа,... читать дальше

.

Выручка АО "МаксимаТелеком" (подконтролен ПАО "Ростелеком") по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила 1,8 млрд рублей, снизившись на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в бухотчетности оператора. Убыток от продаж снизился на 28,2% - до 385 млн... Убыток от продаж снизился на 28,2% - до 385 млн... читать дальше

.