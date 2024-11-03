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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 ноября в размере 97,5499 руб., евро - 106,1426 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2% после повышения на 2,7% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,7%. За 9 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
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03 ноября 2024 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 ноября в размере 97,5499 руб., евро - 106,1426 руб.

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3 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 97,5499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,97 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 106,1426 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,11 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
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04 ноября 2024 года 17:23
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В Китае природный газ является ключевым...
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04 ноября 2024 года 16:42
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Японская Inpex снизила долю участия в Блоке 10 в Ираке с 40% до 20%, сообщил "Интерфаксу" представитель проекта. По его информации, часть доли японской компании выкупил его российский партнер НК "ЛУКОЙЛ". "Сделка закрыта около месяца назад", - уточнил собеседник. При этом он...    читать дальше
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04 ноября 2024 года 13:51
Казахстан и Китай подписали 8 соглашений на $2,5 млрд
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Бектенов в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику принял участие в...    читать дальше
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04 ноября 2024 года 12:56
В 2025 году Нацбанк Таджикистана продолжит смягчение ДКП - ЕАБР
Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает, что Национальный банк Таджикистана (НБТ) продолжит политику по смягчению денежно-кредитной политики (ДКП). "Мы ожидаем, что в следующем году НБТ продолжит смягчение денежно-кредитной политики", - говорится в очередном обзоре...    читать дальше
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04 ноября 2024 года 11:39
В Москве для реализации масштабных инвестиционных проектов с начала года введено 250 га земли
"Город предоставил девелоперам и застройщикам с начала года около 80 участков земли для возведения производственных, коммерческих, образовательных, спортивных и других объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заместитель мэра Москвы по...    читать дальше
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04 ноября 2024 года 10:48
ВВП на душу населения в Киргизии удвоился за четыре года
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"Мы ожидаем, что ВВП на душу населения к концу текущего года...    читать дальше
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04 ноября 2024 года 09:38
Страны ОПЕК+ продлевают добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 млн б/с до конца декабря
Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман продлевают добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 года, говорится в сообщении ОПЕК.

"Добровольцы" альянса также...    читать дальше
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04 ноября 2024 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 ноября в размере 97,5499 руб., евро - 106,1426 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 97,5499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,97 коп.

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03 ноября 2024 года 17:47
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ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") договорился об участии в пилоте по развитию каршеринга электромобилей в Калининградской области при участии структуры "Росатома" и автопроизводителя "Автотор".

Соответствующее соглашение о взаимодействии в воскресенье...    читать дальше
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03 ноября 2024 года 16:45
Около 140 новых зданий передано системе образования Москвы за 5 лет
Около 140 новых зданий передано столичной системе образования за 5 лет, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин. "Их построили город и инвесторы. 80 зданий возведены в разных районах по Адресной инвестиционной программе", - написал Собянин в своём телеграм-канале. Он...    читать дальше
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03 ноября 2024 года 15:38
Правительство сократило до 1,9 млрд руб. размер субсидий на строительство в ДФО судов-краболовов
Правительство РФ сократило до 1,9 млрд рублей размер субсидий на текущий год на строительство судов рыбопромыслового флота на верфях Дальневосточного федерального округа, соответствующее распоряжении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Из документа,...    читать дальше
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03 ноября 2024 года 14:45
В январе-сентябре "МаксимаТелеком" снизил выручку по РСБУ на 26%
Выручка АО "МаксимаТелеком" (подконтролен ПАО "Ростелеком") по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила 1,8 млрд рублей, снизившись на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в бухотчетности оператора.

Убыток от продаж снизился на 28,2% - до 385 млн...    читать дальше
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