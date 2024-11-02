Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

2 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 04.11 по 10.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

.

Россия продолжает импорт сливочного масла из стран Южной Америки, но его объем за последние годы снизился, сообщает Россельхознадзор, опровергая сообщения рада телеграм-каналов о прекращении поставок. "Максимальный объем импорта сливочного масла из Южной Америки в... "Максимальный объем импорта сливочного масла из Южной Америки в... читать дальше

.

ЦБ РФ с 3 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8606,95 (+41,48) руб./грамм; на серебро - 102,87 (-2,36) руб./грамм; на платину - 3148,84 (+31,73) руб./грамм; на палладий - 3531,47 (+7,1) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 106,1426 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,11 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 97,5499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,97 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

"ТНС энерго Кубань" в январе-сентябре 2024 года снизило чистую прибыль по РСБУ в 3 раза - до 1,92 млрд рублей по сравнению с 5,81 млрд рублей в январе-сентябре прошлого года, сообщается в отчетности компании. Выручка возросла на 7,8% и составила 65,5 млрд... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 04.11 по 10.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

.

РФ к 1 ноября импортировала почти 5 млн тонн фруктов и ягод, что на 8,3% больше, чем годом ранее (4,6 млн тонн), сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные системы "ВетИС" и ее компонента "Аргус-Фито". В частности, поставки цитрусовых увеличились на 16,8% - до 1,3... В частности, поставки цитрусовых увеличились на 16,8% - до 1,3... читать дальше

.

В понедельник, 4 ноября, в России праздник - День народного единства, в Японии нерабочий день, поскольку праздник День национальной культуры приходится на выходной. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Чистая прибыль ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составила 2,4 млрд руб. после 458,8 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель сократился почти в 192 раза. "Влияние на финансовый... "Влияние на финансовый... читать дальше

.

Казахстан представил планы развития реализуемого проекта "Бесшовный транзит" по упрощению грузоперевозок, которые предполагают включение России и Белоруссии, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). "Переход на цифровые технологии для создания... "Переход на цифровые технологии для создания... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 3 по 8 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 3 по 8 ноября ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 3 по 8 ноября ожидаются погашения по 47 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 3 по 8 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 177 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

Чистая прибыль "Татнефти" за девять месяцев 2024 года по РСБУ снизилась на 17% относительно аналогичного периода прошлого года, до 172,4 млрд рублей, следует из отчета компании. Как сообщалось ранее, за первое полугодие 2024 года "Татнефть" получила 118,486 млрд рублей... Как сообщалось ранее, за первое полугодие 2024 года "Татнефть" получила 118,486 млрд рублей... читать дальше

.

ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-829 на 21 млрд 718,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.