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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2% после повышения на 2,7% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,7%. За 9 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
Компании РФ столкнулись с резким ростом неплатежей со стороны контрагентов
Российские компании в 3-м квартале текущего года столкнулись с резким ростом просрочек по платежам со стороны своих контрагентов. О такой проблеме говорят 37% предпринимателей, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП)....
 
Максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. руб. в день
В ближайшие годы максимальный размер выплаты по больничному за один день увеличат более чем в 1,5 раза - с 4 тыс. (в 2024 г.) до 5,7 тыс. (в 2025 г.) и 6,8 тыс. рублей (в 2026 г.). В 2026 г. максимальное пособие по временной нетрудоспособности...
 
Санатории с 2025 года будут платить туристический налог
Санатории России признаны участниками реестра классифицированных средств размещения и с 1 января 2025 года должны будут, как и отели, платить туристический налог по минимальной ставке, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии...
 
02 ноября 2024 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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2 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 04.11 по 10.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
04.11.2024 18:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США сентябрь 2024
04.11.2024 18:00 Объем промышленных заказов в США сентябрь 2024
05.11.2024 10:45 Промышленное производство во Франции сентябрь 2024
05.11.2024 16:30 Внешнеторговый баланс США сентябрь 2024
05.11.2024 18:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США октябрь 2024
06.11.2024 10:00 Объем промышленных заказов в Германии сентябрь 2024
06.11.2024 13:00 Изменение цен производителей в еврозоне сентябрь 2024
06.11.2024 18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 26 октября по 01 ноября
07.11.2024 10:00 Внешнеторговый баланс Германии март 2022
07.11.2024 10:00 Промышленное производство в Германии сентябрь 2024
07.11.2024 13:00 Объемы розничных продаж в еврозоне сентябрь 2024
07.11.2024 15:00 Процентная ставка Банка Англии ноябрь 2024
07.11.2024 16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 27 октября по 02 ноября
07.11.2024 16:30 Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США III квартал 2024
07.11.2024 16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 20 по 26 октября
07.11.2024 22:00 Процентная ставка ФРС ноябрь 2024
08.11.2024 14:00 Объемы розничных продаж в Италии сентябрь 2024
08.11.2024 18:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) ноябрь 2024

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
02 ноября 2024 года 17:43
Объем импорта сливочного масла из Южной Америки в РФ сокращается
Россия продолжает импорт сливочного масла из стран Южной Америки, но его объем за последние годы снизился, сообщает Россельхознадзор, опровергая сообщения рада телеграм-каналов о прекращении поставок.

"Максимальный объем импорта сливочного масла из Южной Америки в...    читать дальше
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02 ноября 2024 года 17:32
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 ноября
ЦБ РФ с 3 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8606,95 (+41,48) руб./грамм; на серебро - 102,87 (-2,36) руб./грамм; на платину - 3148,84 (+31,73) руб./грамм; на палладий - 3531,47 (+7,1) руб./грамм.

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02 ноября 2024 года 17:23
ЦБ РФ установил курс евро с 3 ноября в размере 106,1426 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 106,1426 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,11 коп.

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02 ноября 2024 года 17:23
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 ноября в размере 97,5499 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 97,5499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,97 коп.

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02 ноября 2024 года 17:18
Чистая прибыль "ТНС энерго Кубань" по РСБУ за 9 месяцев сократилась втрое
"ТНС энерго Кубань" в январе-сентябре 2024 года снизило чистую прибыль по РСБУ в 3 раза - до 1,92 млрд рублей по сравнению с 5,81 млрд рублей в январе-сентябре прошлого года, сообщается в отчетности компании. Выручка возросла на 7,8% и составила 65,5 млрд...    читать дальше
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02 ноября 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 04.11 по 10.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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02 ноября 2024 года 17:02
Импорт фруктов и ягод в Россию в январе-октябре вырос на 8,3%
РФ к 1 ноября импортировала почти 5 млн тонн фруктов и ягод, что на 8,3% больше, чем годом ранее (4,6 млн тонн), сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные системы "ВетИС" и ее компонента "Аргус-Фито".

В частности, поставки цитрусовых увеличились на 16,8% - до 1,3...    читать дальше
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02 ноября 2024 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 4 по 11 ноября
В понедельник, 4 ноября, в России праздник - День народного единства, в Японии нерабочий день, поскольку праздник День национальной культуры приходится на выходной.

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02 ноября 2024 года 16:54
Прибыль "Россетей" по РСБУ в январе-сентябре упала до 2,4 млрд руб. на фоне переоценки акций "дочек"
Чистая прибыль ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составила 2,4 млрд руб. после 458,8 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель сократился почти в 192 раза.

"Влияние на финансовый...    читать дальше
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02 ноября 2024 года 16:35
Казахстан рассчитывает на запуск упрощенного режима перевозок по Северному транспортному коридору в 1-м квартале 2025 года
Казахстан представил планы развития реализуемого проекта "Бесшовный транзит" по упрощению грузоперевозок, которые предполагают включение России и Белоруссии, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Переход на цифровые технологии для создания...    читать дальше
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02 ноября 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 3 по 8 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 3 по 8 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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02 ноября 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 3 по 8 ноября ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 3 по 8 ноября ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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02 ноября 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 3 по 8 ноября ожидаются погашения по 47 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 3 по 8 ноября ожидаются погашения по 47 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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02 ноября 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 3 по 8 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 177 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 3 по 8 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 177 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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02 ноября 2024 года 16:21
"Татнефть" в январе-сентябре снизила чистую прибыль по РСБУ на 17%
Чистая прибыль "Татнефти" за девять месяцев 2024 года по РСБУ снизилась на 17% относительно аналогичного периода прошлого года, до 172,4 млрд рублей, следует из отчета компании.

Как сообщалось ранее, за первое полугодие 2024 года "Татнефть" получила 118,486 млрд рублей...    читать дальше
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02 ноября 2024 года 16:20
ВТБ разместил 10,9% выпуска однодневных бондов серии КС-4-829 на 21,7 млрд рублей
ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-829 на 21 млрд 718,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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