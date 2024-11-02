02 ноября 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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2 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 04.11 по 10.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|04.11.2024
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|сентябрь 2024
|04.11.2024
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|сентябрь 2024
|05.11.2024
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|сентябрь 2024
|05.11.2024
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|сентябрь 2024
|05.11.2024
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|октябрь 2024
|06.11.2024
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|сентябрь 2024
|06.11.2024
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|сентябрь 2024
|06.11.2024
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 26 октября по 01 ноября
|07.11.2024
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|март 2022
|07.11.2024
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|сентябрь 2024
|07.11.2024
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|сентябрь 2024
|07.11.2024
|15:00
|Процентная ставка Банка Англии
|ноябрь 2024
|07.11.2024
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 27 октября по 02 ноября
|07.11.2024
|16:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|III квартал 2024
|07.11.2024
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 20 по 26 октября
|07.11.2024
|22:00
|Процентная ставка ФРС
|ноябрь 2024
|08.11.2024
|14:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|сентябрь 2024
|08.11.2024
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|ноябрь 2024
Это автоматическое сообщение.
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02 ноября 2024 года 17:43
Россия продолжает импорт сливочного масла из стран Южной Америки, но его объем за последние годы снизился, сообщает Россельхознадзор, опровергая сообщения рада телеграм-каналов о прекращении поставок.
"Максимальный объем импорта сливочного масла из Южной Америки в... читать дальше
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02 ноября 2024 года 17:32
ЦБ РФ с 3 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8606,95 (+41,48) руб./грамм; на серебро - 102,87 (-2,36) руб./грамм; на платину - 3148,84 (+31,73) руб./грамм; на палладий - 3531,47 (+7,1) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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02 ноября 2024 года 17:23
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 106,1426 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,11 коп.
Это автоматическое сообщение.
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02 ноября 2024 года 17:23
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 97,5499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,97 коп.
Это автоматическое сообщение.
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02 ноября 2024 года 17:18
"ТНС энерго Кубань" в январе-сентябре 2024 года снизило чистую прибыль по РСБУ в 3 раза - до 1,92 млрд рублей по сравнению с 5,81 млрд рублей в январе-сентябре прошлого года, сообщается в отчетности компании. Выручка возросла на 7,8% и составила 65,5 млрд... читать дальше
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02 ноября 2024 года 17:15
В течение ближайшей недели с 04.11 по 10.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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02 ноября 2024 года 17:02
РФ к 1 ноября импортировала почти 5 млн тонн фруктов и ягод, что на 8,3% больше, чем годом ранее (4,6 млн тонн), сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные системы "ВетИС" и ее компонента "Аргус-Фито".
В частности, поставки цитрусовых увеличились на 16,8% - до 1,3... читать дальше
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02 ноября 2024 года 17:00
В понедельник, 4 ноября, в России праздник - День народного единства, в Японии нерабочий день, поскольку праздник День национальной культуры приходится на выходной.
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Это автоматическое сообщение.
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02 ноября 2024 года 16:54
Чистая прибыль ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составила 2,4 млрд руб. после 458,8 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель сократился почти в 192 раза.
"Влияние на финансовый... читать дальше
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02 ноября 2024 года 16:35
Казахстан представил планы развития реализуемого проекта "Бесшовный транзит" по упрощению грузоперевозок, которые предполагают включение России и Белоруссии, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"Переход на цифровые технологии для создания... читать дальше
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02 ноября 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 3 по 8 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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02 ноября 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 3 по 8 ноября ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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02 ноября 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 3 по 8 ноября ожидаются погашения по 47 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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02 ноября 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 3 по 8 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 177 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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02 ноября 2024 года 16:21
Чистая прибыль "Татнефти" за девять месяцев 2024 года по РСБУ снизилась на 17% относительно аналогичного периода прошлого года, до 172,4 млрд рублей, следует из отчета компании.
Как сообщалось ранее, за первое полугодие 2024 года "Татнефть" получила 118,486 млрд рублей... читать дальше
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02 ноября 2024 года 16:20
ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-829 на 21 млрд 718,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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