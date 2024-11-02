.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 740,8 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2% после повышения на 2,7% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,7%. За 9 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
Компании РФ столкнулись с резким ростом неплатежей со стороны контрагентов
Российские компании в 3-м квартале текущего года столкнулись с резким ростом просрочек по платежам со стороны своих контрагентов. О такой проблеме говорят 37% предпринимателей, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП)....
 
Максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. руб. в день
В ближайшие годы максимальный размер выплаты по больничному за один день увеличат более чем в 1,5 раза - с 4 тыс. (в 2024 г.) до 5,7 тыс. (в 2025 г.) и 6,8 тыс. рублей (в 2026 г.). В 2026 г. максимальное пособие по временной нетрудоспособности...
 
Минфин упрощает правила перевода средств между пенсионными фондами
Финансовые власти собираются облегчить переводы пенсионных накоплений российскими гражданами как из Социального фонда России (СФР) в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), так и между НПФ, пишет "Коммерсантъ". Такие меры позволят увеличить...
 
02 ноября 2024 года 10:00

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 740,8 млрд руб.

 0  
2 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 740,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 927,3 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
02 ноября 2024 года 10:43
В третьем квартале продажи планшетов в мире выросли на 20,4%
Мировые продажи планшетных компьютеров в третьем квартале 2024 года увеличились на 20,4% относительно того же периода прошлого года и достигли 39,6 млн штук, говорится в отчете исследовательской компании IDC, представившей предварительные данные.

Уверенный рост...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 10:34
В октябре продажи легковых автомобилей и LCV в РФ стали рекордными с 2014 года
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в октябре 2024 года подскочили в годовом выражении в 1,5 раза (на 51,6%), до 184,698 тыс. штук. По сравнению с сентябрем текущего года, в котором, по оценке Минпромторга, было продано 157,785 тыс. легковых...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 2 ноября растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,4 пункта (0,326%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2583,11 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 2,71 пункта (0,326%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 10:26
ВМТП в январе-сентябре снизил чистую прибыль по РСБУ на 4%
ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток, входит в транспортную группу FESCO) в январе-сентябре 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 14,8 млрд рублей, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2023...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 10:17
ЦБ РФ продал юани на 5,3 млрд руб. с расчетами 1 ноября
ЦБ РФ продал валюту расчетами 1 ноября на 5,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ 9 января 2024 года начал проведение...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 10:15
Рубль утром дешевеет в паре с юанем
Китайский юань дорожает на Московской бирже утром в субботу. Рубль дешевеет на фоне падения цен на нефть по итогам торгов с понедельника по пятницу.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,6745 руб. (+1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская...
.
02 ноября 2024 года 10:12
РФ и Казахстан представят в ОПЕК новые графики компенсаций сверхдобытых объемов нефти
Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество двух стран в рамках ОПЕК+, подтвердили приверженность стран сделке, сообщили журналистам в аппарате российского вице-премьера.

"Обе...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 10:03
Рынок акций РФ начал торги на позитиве
Торги в рабочую субботу рынок акций РФ начал на позитиве на фоне отсутствия внешних ориентиров.

По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы продемонстрировали уверенный рост.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, но...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 94,76/98,47 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,76/98,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 8 коп., Cредний курс продажи вырос...
.
02 ноября 2024 года 10:00
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 740,8 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 740,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
02 ноября 2024 года 09:57
Минобрнауки : стоимость экзамена по русскому языку для мигрантов должна составлять около 3 тыс. руб.
Минобрнауки России предлагает определить стоимость экзамена по русскому языку для получения гражданства РФ в 2950 рублей, во столько же предлагается оценить экзамен по истории России и основам законодательства.

Соответствующий проект постановления правительства,...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 09:48
Форма для регистрации владельцев крупных каналов и пабликов открылась на Госуслугах
Механизм регистрации владельцев страниц в социальных сетях, на которые подписано более 10 тыс. пользователей, заработал на портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), сообщает Минцифры России.

"На портале Госуслуг заработал механизм регистрации владельцев...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 09:37
Ford на 7 недель остановит выпуск электропикапов F-150 Lightning
Американская компания Ford Motor планирует на 7 недель остановить производство модели Lightning, версии популярного в стране пикапа F-150 с электродвигателем, сообщает CNBC.

Это обусловлено высокими запасами на складах, поскольку продажи электропикапов не росли...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 09:33
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3216 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 6524,42 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 ноября составили по Российской Федерации 3216 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2979,6 млрд руб.

На начало...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 09:28
Квартальная чистая прибыль инвестфирмы T.Rowe Price выросла на треть, выручка не оправдала прогнозов
Американская инвестиционная компания T. Rowe Price Group в 3-м квартале увеличила чистую прибыль на 33%, выручку - на 7%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $603 млн по сравнению с $453,2 млн за аналогичный период предыдущего...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 09:19
Правительство РФ предлагает установить единую ставку НДПИ в 6% для содержащих драгметаллы концентратов
Правительство РФ предлагает установить единую ставку НДПИ в 6% для концентратов и других полупродуктов, содержащих драгметаллы. Об этом говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, размещенному в электронной базе данных парламента.

"Как показывает...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.