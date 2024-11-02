Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 740,8 млрд руб.

2 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 740,8 млрд руб.

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Мировые продажи планшетных компьютеров в третьем квартале 2024 года увеличились на 20,4% относительно того же периода прошлого года и достигли 39,6 млн штук, говорится в отчете исследовательской компании IDC, представившей предварительные данные. Уверенный рост... Уверенный рост... читать дальше

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Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в октябре 2024 года подскочили в годовом выражении в 1,5 раза (на 51,6%), до 184,698 тыс. штук. По сравнению с сентябрем текущего года, в котором, по оценке Минпромторга, было продано 157,785 тыс. легковых... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,4 пункта (0,326%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2583,11 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 2,71 пункта (0,326%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 2,71 пункта (0,326%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток, входит в транспортную группу FESCO) в январе-сентябре 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 14,8 млрд рублей, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2023... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 1 ноября на 5,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше

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Китайский юань дорожает на Московской бирже утром в субботу. Рубль дешевеет на фоне падения цен на нефть по итогам торгов с понедельника по пятницу. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,6745 руб. (+1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,6745 руб. (+1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская...

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Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество двух стран в рамках ОПЕК+, подтвердили приверженность стран сделке, сообщили журналистам в аппарате российского вице-премьера. "Обе... "Обе... читать дальше

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Торги в рабочую субботу рынок акций РФ начал на позитиве на фоне отсутствия внешних ориентиров. По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы продемонстрировали уверенный рост. По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы продемонстрировали уверенный рост. Американские фондовые индексы выросли в пятницу, но... Американские фондовые индексы выросли в пятницу, но... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,76/98,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 8 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 740,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Минобрнауки России предлагает определить стоимость экзамена по русскому языку для получения гражданства РФ в 2950 рублей, во столько же предлагается оценить экзамен по истории России и основам законодательства. Соответствующий проект постановления правительства,... Соответствующий проект постановления правительства,... читать дальше

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Механизм регистрации владельцев страниц в социальных сетях, на которые подписано более 10 тыс. пользователей, заработал на портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), сообщает Минцифры России. "На портале Госуслуг заработал механизм регистрации владельцев... "На портале Госуслуг заработал механизм регистрации владельцев... читать дальше

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Американская компания Ford Motor планирует на 7 недель остановить производство модели Lightning, версии популярного в стране пикапа F-150 с электродвигателем, сообщает CNBC. Это обусловлено высокими запасами на складах, поскольку продажи электропикапов не росли... Это обусловлено высокими запасами на складах, поскольку продажи электропикапов не росли... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 ноября составили по Российской Федерации 3216 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2979,6 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Американская инвестиционная компания T. Rowe Price Group в 3-м квартале увеличила чистую прибыль на 33%, выручку - на 7%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $603 млн по сравнению с $453,2 млн за аналогичный период предыдущего... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $603 млн по сравнению с $453,2 млн за аналогичный период предыдущего... читать дальше

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Правительство РФ предлагает установить единую ставку НДПИ в 6% для концентратов и других полупродуктов, содержащих драгметаллы. Об этом говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, размещенному в электронной базе данных парламента. "Как показывает... "Как показывает... читать дальше

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