ЦБ РФ установил курс евро с 2 ноября в размере 105,8415 руб.

1 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 105,8415 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,84 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 47065,659 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 211,119 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,30 коп. и составил 13,642 руб. Минимальный курс юаня составил 13,563 руб., максимальный - 13,69 руб. Было заключено 22262 сделки. Объем торгов составил 59226,7 млн... Минимальный курс юаня составил 13,563 руб., максимальный - 13,69 руб. Было заключено 22262 сделки. Объем торгов составил 59226,7 млн...

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Рынок акций РФ завершил первые торги в ноябре ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,14-0,57% на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала. В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 2,6%, австралийский ASX... В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 2,6%, австралийский ASX... читать дальше

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Правительство РФ утвердило пороговые значения диапазонов дифференцированных тарифов на электроэнергию, сообщила ФАС России в своем телеграм-канале. Первый уровень энергопотребления будет ограничен 3900 кВт.ч/мес. Второй составит не более 6000 кВт.ч/мес., все что выше -... Первый уровень энергопотребления будет ограничен 3900 кВт.ч/мес. Второй составит не более 6000 кВт.ч/мес., все что выше -... читать дальше

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Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали небольшую смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков... читать дальше

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Продажа зерна из государственного интервенционного фонда (товарные интервенции) возобновится 7 ноября. На этот день определена сводная ведомость аукционов, сообщается на сайте Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа). Товарные интервенции... Товарные интервенции... читать дальше

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Правительство РФ завершило подготовку нормативной правовой базы, устанавливающей регулирование в сфере майнинга цифровой валюты, сообщила пресс-служба кабмина. Согласно закону о легализации майнинга цифровых валют в России (№221-ФЗ), осуществлять майнинг цифровой валюты... Согласно закону о легализации майнинга цифровых валют в России (№221-ФЗ), осуществлять майнинг цифровой валюты... читать дальше

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ЦБ РФ с 2 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8565,47 (-99,45) руб./грамм; на серебро - 105,23 (-0,92) руб./грамм; на платину - 3117,11 (-64,62) руб./грамм; на палладий - 3524,37 (-81,59) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 97,4402 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,76 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 105,8415 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,84 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,80 коп. и составил 13,6378 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5045 руб., максимальный - 13,6885 руб. Было заключено 16170 сделок. Объем торгов составил 34868,71... Минимальный курс юаня составил 13,5045 руб., максимальный - 13,6885 руб. Было заключено 16170 сделок. Объем торгов составил 34868,71...

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Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в октябре увеличилось по итогам пятого месяца подряд и находится на максимальной отметке за семь месяцев, согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце... В среднем в минувшем месяце... читать дальше

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Американские фондовые индексы уверенно растут в пятницу. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:15 МСК в пятницу вырос на 412,35 пункта (0,99%) и составил 42175,81 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:15 МСК в пятницу вырос на 412,35 пункта (0,99%) и составил 42175,81 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 55,77 пункта (0,98%) - до... Standard & Poor's 500 увеличился на 55,77 пункта (0,98%) - до... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре снизился до 46,5 пункта с 47,2 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics,... Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics,... читать дальше

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Сбор зерновых и зернобобовых культур в РФ в этом году снизится до 128,8 млн тонн, в 2025 году он может вырасти до 135,5 млн тонн, сообщается в обзоре "ПСБ Аналитика". "В целом по 2024 году ожидаем сокращение валового сбора зерновых и зернобобовых до уровня 128,8 млн... "В целом по 2024 году ожидаем сокращение валового сбора зерновых и зернобобовых до уровня 128,8 млн... читать дальше

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Господдержка обеспечения аграриев РФ сельскохозяйственной техникой в 2025 году может увеличиться почти в два раза по сравнению с 2024 годом, прогнозирует министр сельского хозяйства Оксана Лут. "Надеемся, что увеличение будет очень серьезным, фактически почти в два... "Надеемся, что увеличение будет очень серьезным, фактически почти в два... читать дальше

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