01 ноября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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1 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|октябрь 2024
|15:30
|Данные с рынка труда США
|октябрь 2024
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|октябрь 2024
Это автоматическое сообщение.
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01 ноября 2024 года 14:45
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,34 пункта (0,013%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2560,54 пункта. Максимальное... читать дальше
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01 ноября 2024 года 14:36
Чистая прибыль ПАО "ЭЛ5-Энерго" по РСБУ за девять месяцев 2024 г. выросла на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3 млрд руб.
Выручка составила 42,95 млрд руб. (+10,6%). Себестоимость продаж увеличилась на 8,7%, до 37,7 млрд руб.
Прибыль... читать дальше
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01 ноября 2024 года 14:25
Китай отменил все ограничения на доступ иностранных инвесторов к обрабатывающей промышленности страны, что стало знаковым шагом для второй по величине экономики мира, сообщает агентство "Синьхуа".
В пятницу вступил в силу новый список, в котором перечислены запрещенные... читать дальше
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01 ноября 2024 года 14:13
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и отчеты эмитентов.
Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%.
Индекс... читать дальше
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01 ноября 2024 года 14:04
Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, зафиксировала 31%-е снижение чистой прибыли в третьем квартале 2024 года при 6%-м сокращении выручки.
Скорректированная прибыль, выручка и объем добычи Chevron превзошли прогнозы рынка.
Как говорится в... читать дальше
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01 ноября 2024 года 13:51
Россия заняла первое место по турпотоку в Турцию в январе-сентябре, он вырос почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики, опубликованной министерством культуры и туризма страны.
С января по сентябрь 2024 года число прибытий... читать дальше
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01 ноября 2024 года 13:42
Рыбаки РФ к 28 октября выловили 4,2 млн тонн рыбы и других водных биоресурсов, что на 8,1% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Росрыболовства.
Разрыв с показателями прошлого года увеличился. Неделю назад он составлял 7,9%.
В... читать дальше
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01 ноября 2024 года 13:32
Более 236 млрд рублей ежегодно теряет российский бизнес из-за спам-звонков и немаркированных вызовов, подсчитали в институте экономики роста им. П.А. Столыпина. В исследовании изучалась степень экономического влияния негативных кибервызовов на финансовые показатели компаний и... читать дальше
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01 ноября 2024 года 13:19
Цена золота повышается сегодня в ходе торгов после снижения на 1,8% днем ранее, что стало самым существенным дневным падением с июля.
Такие колебания котировок говорят о сложном ландшафте рынка и наличии разнонаправленных факторов перед выборами президента США, которые... читать дальше
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01 ноября 2024 года 13:15
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,33 пункта (0,169%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2555,87 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2572,57... читать дальше
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01 ноября 2024 года 13:12
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы уверенно растут в пятницу, инвесторы оценивают статданные и новости компаний.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:46 мск поднялся на 0,57% - до 508,29... читать дальше
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01 ноября 2024 года 13:07
Центробанк Азербайджана прогнозирует рост ВВП страны в 2024 году на уровне 3,9%, в 2025 году - на 3,3%, сказал глава ЦБ Талех Кязымов на пресс-конференции в пятницу.
"Согласно нашим обновленным прогнозам, рост ВВП Азербайджана в 2024 году составит 3,9% (июльский прогноз... читать дальше
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01 ноября 2024 года 13:05
Максимальное значение за месяц (с 2 октября по 1 ноября) - 94,7018 руб. за доллар, минимальное значение - 91,8462 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,86 руб.
Это автоматическое сообщение.
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01 ноября 2024 года 13:05
Минимальное значение за неделю (с 25 октября по 1 ноября) - 97,7955 руб. за доллар, максимальное значение - 98,6386 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,63 руб.
Это автоматическое сообщение.
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01 ноября 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 103,63/108,01 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 67 коп., Cредний курс продажи вырос...
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01 ноября 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,7/97,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 59 коп., Cредний курс продажи упал...
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