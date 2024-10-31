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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2% после повышения на 2,7% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,7%. За 9 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
Минэкономразвития: в сентябре экономика РФ выросла на 2,9%, за январь-сентябрь - на 4,0%
Рост ВВП РФ в сентябре 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 2,9% в годовом сравнении после повышения на 2,4% в августе, 3,4% в июле, на 3,2% в июне, 4,7% в мае, на 4,6% в апреле, на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и на 4,8% в январе,...
 
В РФ хотят ввести регулирование риелторской деятельности
В России вернулись к вопросу регулирования риелторской деятельности. Такой законопроект подготовлен с участием бизнес-сообщества зампредом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутатом фракции "Единая Россия" Светланой Разворотневой. Об этом...
 
В авиаотрасли раскритиковали проект ФАС о тарифах аэропортов
Проект ФАС о новом порядке утверждения долгосрочных тарифов в аэропортах вызвал недовольство как среди авиакомпаний, так и среди операторов инфраструктуры. Перевозчики считают, что инициатива не решает проблему роста сборов, а в ряде аэропортов...
 
31 октября 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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31 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объемы розничных продаж в Германии сентябрь 2024
10:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции октябрь 2024
10:45 Цены производителей во Франции сентябрь 2024
13:00 Данные по безработице в еврозоне сентябрь 2024
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне октябрь 2024
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии октябрь 2024
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 20 по 26 октября
15:30 Изменение расходов и доходов населения США сентябрь 2024
15:30 Месячное изменение ВВП Канады август 2024
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 13 по 19 октября
16:45 Индекс производственной активности Чикаго октябрь 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
31 октября 2024 года 08:53
За 9 месяцев годовые темпы роста совокупного ипотечного портфеля банков упали в 1,9 раза, до минимальных за 1,5 года 15,8% - ЦБ
Совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) банков РФ в сентябре 2024 года уменьшился на 0,2% (с исключением влияния секьюритизации - прирост +0,9%), до 19,8 трлн рублей, в годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК на 1 октября замедлились до 15,8% (минимум за...    читать дальше
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31 октября 2024 года 08:48
За 9 месяцев прибыль "Газпром нефти" по РСБУ составила 420 млрд руб. против 369,5 млрд руб. годом ранее
Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила 420 млрд рублей по сравнению с 369,5 млрд руб. за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка компании за этот период выросла на 17,6% - до 2,8 трлн рублей, себестоимость...    читать дальше
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31 октября 2024 года 08:43
Российский малый бизнес заключил в 3-м квартале госконтракты на 3,3 трлн руб
Субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации (СМП и СОНКО) заключили в 3-м квартале 2024 года 1,69 млн госконтрактов на 3,3 трлн рублей, говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг,...    читать дальше
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31 октября 2024 года 08:38
Оборот разработчиков ПО в сентябре вырос на 27,5% в годовом выражении, производиьелей компьютеров - на 49,1% - Росстат
Оборот организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения, консультационными и другими сопутствующими услугами в этой сфере, в сентябре 2024 года увеличился на 27,5% по сравнению с сентябрем 2023 года, сообщает Росстат.

По сравнению с августом 2024 года рост...    читать дальше
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31 октября 2024 года 08:33
Нефть дорожает с утра, Brent торгуется выше $73 за баррель
Нефтяные цены повышаются с утра после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии на данных о снижении запасов энергоносителей в США.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 515 тыс. баррелей - до 425,51 млн баррелей, сообщило накануне...    читать дальше
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31 октября 2024 года 08:31
Фондовая Америка завершила торги в миноре
Американские фондовые индексы снизились вчера, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,22% и составил 42141,54 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,33% - до 5813,67 пункта. Nasdaq Composite потерял 0,56% и...    читать дальше
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31 октября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 3,11 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 3,11 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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31 октября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 101,16 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 101,16 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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31 октября 2024 года 08:29
Банк Японии ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,25%
Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания. Такое решение было принято руководителями центробанка единогласно, говорится в сообщении ЦБ.

Эксперты также...    читать дальше
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31 октября 2024 года 08:25
Грузооборот транспорта в РФ за 9 месяцев вырос на 0,4%, в сентябре - сократился на 0,4% - Росстат
Грузооборот транспорта в РФ в январе-сентябре 2024 г. увеличился на 0,4% и составил 4 трлн 137,9 млрд т-км, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в среду.

В том числе грузооборот железнодорожного транспорта за 9 месяцев 2024 г....    читать дальше
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31 октября 2024 года 08:19
В 3-м квартале госзаказчики РФ заключили контракты на 7,9 трлн рублей
Госзаказчики РФ заключили в 3-м квартале 2024 году контракты на общую сумму 7,9 трлн рублей, что на 6,9% меньше аналогичного показателя 2023 года, говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О...    читать дальше
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31 октября 2024 года 08:13
Производство яиц в РФ в январе-сентябре снизилось на 1,4%, в сентябре выросло на 1,5% - Росстат
В январе-сентябре производство яиц в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) составило 34,9 млрд штук, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат в среду.

Темпы снижения производства...    читать дальше
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31 октября 2024 года 08:07
Европейские рынки акций закрылись в красной зоне
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились, трейдеры оценивали статданные и корпоративную отчетность.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 1,3% - до 511,51 пункта.

Британский...    читать дальше
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31 октября 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 97,053 руб., курс евро - в размере 105,2211 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 октября, составляет 97,053 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,31 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 октября, составляет 105,2211 руб. По...
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31 октября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

10:00

Объемы розничных продаж в Германии

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30 октября 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 октября выросла на 1,29% и составила 48075,364 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 48075,364 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 611,268 млрд руб., или на...
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