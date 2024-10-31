31 октября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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31 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|сентябрь 2024
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|октябрь 2024
|10:45
|Цены производителей во Франции
|сентябрь 2024
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|сентябрь 2024
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|октябрь 2024
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|октябрь 2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 20 по 26 октября
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|сентябрь 2024
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|август 2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 13 по 19 октября
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|октябрь 2024
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31 октября 2024 года 08:53
Совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) банков РФ в сентябре 2024 года уменьшился на 0,2% (с исключением влияния секьюритизации - прирост +0,9%), до 19,8 трлн рублей, в годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК на 1 октября замедлились до 15,8% (минимум за... читать дальше
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31 октября 2024 года 08:48
Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила 420 млрд рублей по сравнению с 369,5 млрд руб. за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете компании.
Выручка компании за этот период выросла на 17,6% - до 2,8 трлн рублей, себестоимость... читать дальше
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31 октября 2024 года 08:43
Субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации (СМП и СОНКО) заключили в 3-м квартале 2024 года 1,69 млн госконтрактов на 3,3 трлн рублей, говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг,... читать дальше
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31 октября 2024 года 08:38
Оборот организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения, консультационными и другими сопутствующими услугами в этой сфере, в сентябре 2024 года увеличился на 27,5% по сравнению с сентябрем 2023 года, сообщает Росстат.
По сравнению с августом 2024 года рост... читать дальше
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31 октября 2024 года 08:33
Нефтяные цены повышаются с утра после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии на данных о снижении запасов энергоносителей в США.
Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 515 тыс. баррелей - до 425,51 млн баррелей, сообщило накануне... читать дальше
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31 октября 2024 года 08:31
Американские фондовые индексы снизились вчера, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.
Dow Jones Industrial Average понизился на 0,22% и составил 42141,54 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,33% - до 5813,67 пункта. Nasdaq Composite потерял 0,56% и... читать дальше
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31 октября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 3,11 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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31 октября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 101,16 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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31 октября 2024 года 08:29
Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания. Такое решение было принято руководителями центробанка единогласно, говорится в сообщении ЦБ.
Эксперты также... читать дальше
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31 октября 2024 года 08:25
Грузооборот транспорта в РФ в январе-сентябре 2024 г. увеличился на 0,4% и составил 4 трлн 137,9 млрд т-км, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в среду.
В том числе грузооборот железнодорожного транспорта за 9 месяцев 2024 г.... читать дальше
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31 октября 2024 года 08:19
Госзаказчики РФ заключили в 3-м квартале 2024 году контракты на общую сумму 7,9 трлн рублей, что на 6,9% меньше аналогичного показателя 2023 года, говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О... читать дальше
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31 октября 2024 года 08:13
В январе-сентябре производство яиц в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) составило 34,9 млрд штук, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат в среду.
Темпы снижения производства... читать дальше
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31 октября 2024 года 08:07
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились, трейдеры оценивали статданные и корпоративную отчетность.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 1,3% - до 511,51 пункта.
Британский... читать дальше
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31 октября 2024 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 октября, составляет 97,053 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,31 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 октября, составляет 105,2211 руб. По...
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31 октября 2024 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:00
Объемы розничных продаж в Германии
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30 октября 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 48075,364 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 611,268 млрд руб., или на...
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