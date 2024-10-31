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Совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) банков РФ в сентябре 2024 года уменьшился на 0,2% (с исключением влияния секьюритизации - прирост +0,9%), до 19,8 трлн рублей, в годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК на 1 октября замедлились до 15,8% (минимум за... читать дальше

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Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила 420 млрд рублей по сравнению с 369,5 млрд руб. за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка компании за этот период выросла на 17,6% - до 2,8 трлн рублей, себестоимость... Выручка компании за этот период выросла на 17,6% - до 2,8 трлн рублей, себестоимость... читать дальше

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Субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации (СМП и СОНКО) заключили в 3-м квартале 2024 года 1,69 млн госконтрактов на 3,3 трлн рублей, говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг,... читать дальше

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Оборот организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения, консультационными и другими сопутствующими услугами в этой сфере, в сентябре 2024 года увеличился на 27,5% по сравнению с сентябрем 2023 года, сообщает Росстат. По сравнению с августом 2024 года рост... По сравнению с августом 2024 года рост... читать дальше

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Нефтяные цены повышаются с утра после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии на данных о снижении запасов энергоносителей в США. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 515 тыс. баррелей - до 425,51 млн баррелей, сообщило накануне... Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 515 тыс. баррелей - до 425,51 млн баррелей, сообщило накануне... читать дальше

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Американские фондовые индексы снизились вчера, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Dow Jones Industrial Average понизился на 0,22% и составил 42141,54 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,33% - до 5813,67 пункта. Nasdaq Composite потерял 0,56% и... Dow Jones Industrial Average понизился на 0,22% и составил 42141,54 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,33% - до 5813,67 пункта. Nasdaq Composite потерял 0,56% и... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 3,11 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 101,16 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания. Такое решение было принято руководителями центробанка единогласно, говорится в сообщении ЦБ. Эксперты также... Эксперты также... читать дальше

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Грузооборот транспорта в РФ в январе-сентябре 2024 г. увеличился на 0,4% и составил 4 трлн 137,9 млрд т-км, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в среду. В том числе грузооборот железнодорожного транспорта за 9 месяцев 2024 г.... В том числе грузооборот железнодорожного транспорта за 9 месяцев 2024 г.... читать дальше

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Госзаказчики РФ заключили в 3-м квартале 2024 году контракты на общую сумму 7,9 трлн рублей, что на 6,9% меньше аналогичного показателя 2023 года, говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О... читать дальше

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В январе-сентябре производство яиц в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) составило 34,9 млрд штук, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат в среду. Темпы снижения производства... Темпы снижения производства... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились, трейдеры оценивали статданные и корпоративную отчетность. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 1,3% - до 511,51 пункта. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 1,3% - до 511,51 пункта. Британский... Британский... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 октября, составляет 97,053 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,31 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 октября, составляет 105,2211 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 октября, составляет 105,2211 руб. По...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Объемы розничных продаж в Германии Объемы розничных продаж в Германии ... ... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 48075,364 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 611,268 млрд руб., или на...

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