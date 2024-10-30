Запасы нефти в США упали за период с 18 октября по 25 октября на 515 тыс. баррелей, бензина - упали на 2707 тыс. баррелей

30 октября. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 515 тыс. баррелей - до 425,509 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2707 тыс. баррелей и составили 210,868 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 977 тыс. баррелей, достигнув 112,862 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1805 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 600 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 973 тыс. баррелей.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 октября, составляет 97,053 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,31 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 октября, составляет 105,2211 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,64 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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США включили в санкционный список AO "Кордиант", сообщается в материалах американского Минфина. Как сообщалось, в начале октября группу компаний "Кордиант" приобрела "Севергрупп", осуществляющая деятельность по управлению инвестициями в интересах Алексея Мордашова.... Как сообщалось, в начале октября группу компаний "Кордиант" приобрела "Севергрупп", осуществляющая деятельность по управлению инвестициями в интересах Алексея Мордашова.... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 515 тыс. баррелей - до 425,509 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2707 тыс. баррелей и составили 210,868 млн... читать дальше

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Банк "ФК Открытие" направит ВТБ дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 11,3 млрд рублей, свидетельствуют материалы кредитной организации. Совет директоров "Открытия" рекомендовал акционеру принять решение о выплате 11,3 млрд рублей дивидендов из чистой... Совет директоров "Открытия" рекомендовал акционеру принять решение о выплате 11,3 млрд рублей дивидендов из чистой... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов в среду. Dow Jones Industrial Average к 16:59 мск повысился на 0,31% и составил 42366,04 пункта. Dow Jones Industrial Average к 16:59 мск повысился на 0,31% и составил 42366,04 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,07% - до 5837,24 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,07% - до 5837,24 пункта. Nasdaq Composite... Nasdaq Composite... читать дальше

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Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), крупнейший мировой банк по объему активов, увеличил чистую прибыль в третьем квартале на 4%, что превзошло прогнозы рынка. Как говорится в пресс-релизе ICBC, чистая прибыль в июле-сентябре составила 98,56 млрд юаней ($13,83... Как говорится в пресс-релизе ICBC, чистая прибыль в июле-сентябре составила 98,56 млрд юаней ($13,83... читать дальше

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0 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-826 на 48 млрд 540,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) в январе-сентябре 2024 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 5,792 млрд рублей, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 8,9% - до 39,138 млрд... Выручка выросла на 8,9% - до 39,138 млрд... читать дальше

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Министерство финансов России 30 октября признало несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПК серии 29025 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года имеют 55 квартальных... Облигации серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года имеют 55 квартальных... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) по РСБУ за девять месяцев 2024 г. снизилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 45,6 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 180,1 млрд руб. (+8,6%). Выручка составила 180,1 млрд руб. (+8,6%). Себестоимость продаж... Себестоимость продаж... читать дальше

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Товарооборот России и четырех стран Прикаспия - Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана по итогам 2024 года может составить $38 млрд, что выше, чем в 2023 году, сообщил вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Владимир Падалко. "Динамика возрастает,... "Динамика возрастает,... читать дальше

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АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в январе-сентябре 2024 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 27,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года, до 447,4 млн рублей, говорится в отчетности компании. Выручка при этом... Выручка при этом... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,14 пункта (0,082%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2601,8 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2631,35... читать дальше

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Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре 2024 года увеличились на 2,4% в годовом выражении после роста на 1,8% месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,26/97,88 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи...

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