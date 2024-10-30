30 октября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:30
|Данные о потребительских расходах во Франции
|сентябрь 2024
|09:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|III квартал 2024
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|октябрь 2024
|12:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|III квартал 2024
|12:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|III квартал 2024
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|октябрь 2024
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|III квартал 2024
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|III квартал 2024
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|октябрь 2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 19 по 25 октября
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30 октября 2024 года 12:02
Германский автоконцерн Volkswagen в 3-м квартале снизил прибыль после уплаты налогов в 2,8 раза - до 1,576 млрд евро по сравнению с 4,347 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.
Операционная прибыль сократилась почти на 42% и составила... читать дальше
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30 октября 2024 года 12:01
0 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-826 объемом 200 млрд рублей по цене 99,9452% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,07%... читать дальше
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30 октября 2024 года 11:53
Власти КНР направили жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с тем, что ЕС ввел пошлины размером до 35,3% на импорт электромобилей из Китая сроком на 5 лет, сообщает сегодня South China Morning Post.
"В среду в заявлении министерства коммерции Китая... читать дальше
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30 октября 2024 года 11:45
Мировой спрос на золото без учета внебиржевых сделок (OTC) в 3-м квартале 2024 года составил 1 тыс. 176,5 тонны, что примерно соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, подсчитал World Gold Council (WGC).
Предложение выросло на 5%, до 1 тыс. 313 тонн.... читать дальше
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30 октября 2024 года 11:36
"Ростсельмаш", один из крупнейших в РФ производителей сельхозмашин, после многолетнего перерыва намерен возобновить поставки техники в Китай, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
"Предприятие ранее осуществляло поставки техники в Китай, но это было достаточно... читать дальше
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30 октября 2024 года 11:28
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с заинтересованными субъектами РФ и РЖД к июню 2025 года провести анализ достаточности транспортно-логистической инфраструктуры для увеличения экспортных объемов.
Поручение дано по итогам расширенного заседания... читать дальше
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30 октября 2024 года 11:20
По итогам 3-го квартала чистая прибыль американского производителя микрочипов - Advanced Micro Devices Inc. (AMD) - увеличилась в 2,6 раза и составила $771 млн, или $0,47 на акцию, по сравнению с $299 млн, или $0,18 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без... читать дальше
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30 октября 2024 года 11:05
ПАО "Интер РАО" ожидает финансовые показатели по итогам 2024 г. не хуже результата 2023 г., сообщил гендиректор компании Сергей Дрегваль в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Смотрим с оптимизмом. Ожидаем, что (финансовые) показатели нынешнего года... читать дальше
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30 октября 2024 года 10:57
Американская Visa Inc, оператор крупнейшей в США платежной системы, в четвертом квартале 2024 финансового года увеличила чистую прибыль на 14%, причем выручка и скорректированная прибыль превысили ожидания экспертов.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая... читать дальше
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30 октября 2024 года 10:50
Правительство РФ утвердило постановление, позволяющее удваивать размер расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для вычета из базы налога на прибыль.
"До сих пор увеличивающий их коэффициент был равен 1,5, теперь он будет равен 2.... читать дальше
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30 октября 2024 года 10:42
Гендиректор "АЛРОСА" Павел Маринычев и глава Якутии Айсен Николаев в ходе рабочей встречи обсудили предварительные итоги работы алмазодобытчика за 2024 год.
Как сообщил Николаев в своем официальном телеграм-канале, "АЛРОСА" выполняет все ключевые производственные... читать дальше
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30 октября 2024 года 10:34
Сельхозпроизводители ЕАЭС в сентябре этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысили цены на свою продукцию на 5,8%, сообщает ЕЭК.
По сравнению с августом этого года рост составил 1,4%, но по сравнению с началом года цены оказались ниже на 1,9%. В... читать дальше
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30 октября 2024 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,39 пункта (0,169%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2604,05 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 1,42 пункта (0,169%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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30 октября 2024 года 10:26
Объем ВВП Франции в третьем квартале 2024 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным национального статистического института Insee. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения на... читать дальше
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30 октября 2024 года 10:19
ЦБ РФ продал валюту расчетами 29 октября на 5,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше
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30 октября 2024 года 10:12
Китайский юань слабеет на Московской бирже утром в среду, рубль немного дорожает на фоне позитивной динамики на рынке нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,569 руб. (-0,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на...
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