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Германский автоконцерн Volkswagen в 3-м квартале снизил прибыль после уплаты налогов в 2,8 раза - до 1,576 млрд евро по сравнению с 4,347 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности. Операционная прибыль сократилась почти на 42% и составила... Операционная прибыль сократилась почти на 42% и составила... читать дальше

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0 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-826 объемом 200 млрд рублей по цене 99,9452% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,07%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,07%... читать дальше

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Власти КНР направили жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с тем, что ЕС ввел пошлины размером до 35,3% на импорт электромобилей из Китая сроком на 5 лет, сообщает сегодня South China Morning Post. "В среду в заявлении министерства коммерции Китая... "В среду в заявлении министерства коммерции Китая... читать дальше

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Мировой спрос на золото без учета внебиржевых сделок (OTC) в 3-м квартале 2024 года составил 1 тыс. 176,5 тонны, что примерно соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, подсчитал World Gold Council (WGC). Предложение выросло на 5%, до 1 тыс. 313 тонн.... Предложение выросло на 5%, до 1 тыс. 313 тонн.... читать дальше

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"Ростсельмаш", один из крупнейших в РФ производителей сельхозмашин, после многолетнего перерыва намерен возобновить поставки техники в Китай, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. "Предприятие ранее осуществляло поставки техники в Китай, но это было достаточно... "Предприятие ранее осуществляло поставки техники в Китай, но это было достаточно... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с заинтересованными субъектами РФ и РЖД к июню 2025 года провести анализ достаточности транспортно-логистической инфраструктуры для увеличения экспортных объемов. Поручение дано по итогам расширенного заседания... Поручение дано по итогам расширенного заседания... читать дальше

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По итогам 3-го квартала чистая прибыль американского производителя микрочипов - Advanced Micro Devices Inc. (AMD) - увеличилась в 2,6 раза и составила $771 млн, или $0,47 на акцию, по сравнению с $299 млн, или $0,18 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без... читать дальше

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ПАО "Интер РАО" ожидает финансовые показатели по итогам 2024 г. не хуже результата 2023 г., сообщил гендиректор компании Сергей Дрегваль в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Смотрим с оптимизмом. Ожидаем, что (финансовые) показатели нынешнего года... "Смотрим с оптимизмом. Ожидаем, что (финансовые) показатели нынешнего года... читать дальше

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Американская Visa Inc, оператор крупнейшей в США платежной системы, в четвертом квартале 2024 финансового года увеличила чистую прибыль на 14%, причем выручка и скорректированная прибыль превысили ожидания экспертов. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая... читать дальше

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Правительство РФ утвердило постановление, позволяющее удваивать размер расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для вычета из базы налога на прибыль. "До сих пор увеличивающий их коэффициент был равен 1,5, теперь он будет равен 2.... "До сих пор увеличивающий их коэффициент был равен 1,5, теперь он будет равен 2.... читать дальше

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Гендиректор "АЛРОСА" Павел Маринычев и глава Якутии Айсен Николаев в ходе рабочей встречи обсудили предварительные итоги работы алмазодобытчика за 2024 год. Как сообщил Николаев в своем официальном телеграм-канале, "АЛРОСА" выполняет все ключевые производственные... Как сообщил Николаев в своем официальном телеграм-канале, "АЛРОСА" выполняет все ключевые производственные... читать дальше

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Сельхозпроизводители ЕАЭС в сентябре этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысили цены на свою продукцию на 5,8%, сообщает ЕЭК. По сравнению с августом этого года рост составил 1,4%, но по сравнению с началом года цены оказались ниже на 1,9%. В... По сравнению с августом этого года рост составил 1,4%, но по сравнению с началом года цены оказались ниже на 1,9%. В... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,39 пункта (0,169%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2604,05 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 1,42 пункта (0,169%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 1,42 пункта (0,169%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Объем ВВП Франции в третьем квартале 2024 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным национального статистического института Insee. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения на... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 29 октября на 5,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше

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Китайский юань слабеет на Московской бирже утром в среду, рубль немного дорожает на фоне позитивной динамики на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,569 руб. (-0,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,569 руб. (-0,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на...

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