ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 октября в размере 97,3261 руб., евро - 105,4375 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 30 октября, составляет 105,4375 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,46 коп.

30 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 октября, составляет 97,3261 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,61 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 47276,779 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 806,611 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,12 коп. и составил 13,599 руб. Минимальный курс юаня составил 13,547 руб., максимальный - 13,643 руб. Было заключено 38477 сделок. Объем торгов составил 82068,77 млн... Минимальный курс юаня составил 13,547 руб., максимальный - 13,643 руб. Было заключено 38477 сделок. Объем торгов составил 82068,77 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продавцов после выхода накануне статистики об ускорении инфляции в РФ, а также на фоне сохранения жестких сигналов от ЦБ РФ по дальнейшей ДКП и ухудшения внешней фондовой конъюнктуры; фактором поддержки выступила растущая... читать дальше

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Американская компания Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 2%, скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая... читать дальше

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ВВП Таджикистана в январе-сентябре 2024 года увеличился на 8,4%, сообщила пресс-служба президента страны. Правительство Таджикистана подвело итоги социально-экономического развития республики за 9 месяцев 2024 года. Объем промышленного производства увеличился за 9... Объем промышленного производства увеличился за 9... читать дальше

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ЦБ РФ еще не принял решение о возможных макропруденциальных мерах в сегменте корпоративного кредитования, но лимиты вводить не собирается, заявила журналистам директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. Быстрые темпы роста... Быстрые темпы роста... читать дальше

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ПАО "Россети Северо-Запад" (входит в группу "Россети") в январе-сентябре 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,23 млрд рублей, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах компании. Выручка увеличилась на 8,9%, до 41,9... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться благодаря хорошим статданным из Китая, а также на новостях о неожиданном снижении запасов топлива в США на прошлой неделе. "Цены на нефть растут, подпитываемые оптимизмом относительно спроса на топливо в США после... "Цены на нефть растут, подпитываемые оптимизмом относительно спроса на топливо в США после... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,45 коп. и составил 13,5998 руб. Минимальный курс юаня составил 13,546 руб., максимальный - 13,6415 руб. Было заключено 24145 сделок. Объем торгов составил 39313,8... Минимальный курс юаня составил 13,546 руб., максимальный - 13,6415 руб. Было заключено 24145 сделок. Объем торгов составил 39313,8...

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Чистая прибыль ПАО "ЭЛ5-Энерго" по МСФО за девять месяцев 2024 г. выросла на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,69 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 48,24 млрд руб. (+9%). Рост выручки обусловлен увеличением доходов от... Рост выручки обусловлен увеличением доходов от... читать дальше

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ЦБ РФ с 1 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8664,92 (+24,27) руб./грамм; на серебро - 106,15 (-0,39) руб./грамм; на платину - 3181,73 (-94,61) руб./грамм; на палладий - 3605,96 (-207,08) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 ноября, составляет 97,0226 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,04 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 ноября, составляет 105,5231 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,20 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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РФ в октябре, по предварительным данным, отгрузила на экспорт 7,14 млн тонн зерна, что на 1% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена... Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена... читать дальше

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Правительственные поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета РФ на 2025-2027 годы предусматривают около 900 изменений с общим объемом перераспределения порядка 7 трлн рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании... читать дальше

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Американский рынок акций начал сессию в четверг снижением на фоне негативных новостей со стороны ряда крупных компаний. Доходы населения США в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,5%, сообщило министерство торговли в четверг.... Доходы населения США в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,5%, сообщило министерство торговли в четверг.... читать дальше

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