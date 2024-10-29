Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,5916 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,5505 руб., максимальный - 13,6625 руб. Было заключено 20720 сделок. Объем торгов составил 35458,76 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,579 руб. за юань.

29 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,19 коп. и составил 13,5916 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 47464,096 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 423,060 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,50 коп. и составил 13,5916 руб. Минимальный курс юаня составил 13,538 руб., максимальный - 13,661 руб. Была заключена 52041 сделка. Объем торгов составил 69882,65 млн... Минимальный курс юаня составил 13,538 руб., максимальный - 13,661 руб. Была заключена 52041 сделка. Объем торгов составил 69882,65 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме на фоне стабилизации нефти и смешанных сигналов со внешних фондовых площадок. В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,3%,... В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,3%,... читать дальше

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Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду, 30 октября, снизились в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 1,65%, до 1888,9 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 1,91%, до 1653,49 руб./МВт.ч,... читать дальше

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Оценка поступлений от продаж "Газпрома" на 2024 год повышена на 6% - до 7,9 трлн руб., сообщается в комментарии заместителя председателя правления Фамила Садыгова. Сегодня совет директоров концерна утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2024 год в новых... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Газпром" одобрил увеличение инвестиционной программы на 2024 год по головной компании с 1,574 трлн рублей до 1,642 трлн рублей, говорится в распространенном сообщении. Корпорация традиционно пересматривает инвестпрограмму по итогам работы в первом... Корпорация традиционно пересматривает инвестпрограмму по итогам работы в первом... читать дальше

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Чистый убыток головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам (РСБУ) за 9 месяцев 2024 года составил 309,111 млрд рублей после прибыли 446 млрд рублей годом ранее, сообщается в бухгалтерской отчетности. Выручка выросла на 8% - до 4,279 трлн рублей. При этом... Выручка выросла на 8% - до 4,279 трлн рублей. При этом... читать дальше

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Министерство финансов Израиля ухудшило оценку экономического роста в стране в 2024-2025 гг., ссылаясь на продолжающуюся войну и расширение боевых действий, пишет The Times of Israel. Теперь ожидается, что ВВП в этом году увеличится на 0,4%, в следующем году - на 4,3%. В... Теперь ожидается, что ВВП в этом году увеличится на 0,4%, в следующем году - на 4,3%. В... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,19 коп. и составил 13,5916 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5505 руб., максимальный - 13,6625 руб. Было заключено 20720 сделок. Объем торгов составил 35458,76... Минимальный курс юаня составил 13,5505 руб., максимальный - 13,6625 руб. Было заключено 20720 сделок. Объем торгов составил 35458,76...

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Головная компания ПАО "Газпром" в третьем квартале 2024 года получила по российским стандартам (РСБУ) чистую прибыль в размере 171,53 млрд рублей после двух убыточных кварталов подряд (450 млрд рублей в первом и 31 млрд во втором), сообщается в бухгалтерской отчетности... читать дальше

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ЦБ РФ с 30 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8579,38 (+40,83) руб./грамм; на серебро - 104,47 (+0,84) руб./грамм; на платину - 3232,36 (+46,95) руб./грамм; на палладий - 3761,18 (+84,99) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 октября, составляет 105,4375 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,46 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 октября, составляет 97,3261 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,61 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс потребительского доверия в США в октябре поднялся до 108,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в сентябре значение индикатора составляло 99,2 пункта, а не 98,7... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Закон устанавливает МРОТ с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц. В настоящее время... Закон устанавливает МРОТ с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц. В настоящее время... читать дальше

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Американские фондовые индексы колеблются слабо и разнонаправленно на торгах во вторник. Трейдеры оценивают новую порцию корпоративных отчетов за минувший квартал, а также статданные. Количество открытых вакансий в США в сентябре снизилось на 418 тыс. относительно... Количество открытых вакансий в США в сентябре снизилось на 418 тыс. относительно... читать дальше

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