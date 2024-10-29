Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -475,3 млрд руб.

29 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 октября по данным на начало операционного дня выросло до -475,3 млрд руб.

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Россия в октябре экспортирует 5,9 млн тонн пшеницы, что станет рекордом для этого месяца и существенно превышает показатель октября прошлого года - 5,12 млн тонн, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса". Эти показатели включают поставки в страны... Эти показатели включают поставки в страны... читать дальше

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9 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-825 объемом 200 млрд рублей по цене 99,9452% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,07%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,07%... читать дальше

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Германская adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, в третьем квартале увеличила чистую прибыль от продолжающихся операций в 1,7 раза - до 469 млн евро по сравнению с 270 млн евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в... читать дальше

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Британская BP Plc в третьем квартале сократила чистую прибыль примерно в 24 раза, скорректированную прибыль - на 31%. Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в июле-сентябре 2024 года составила $206 млн против $4,86 млрд за тот же период годом ранее. Показатель... Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в июле-сентябре 2024 года составила $206 млн против $4,86 млрд за тот же период годом ранее. Показатель... читать дальше

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Заболеваемость COVID-19 в России с 21 по 27 октября увеличилась по сравнению с предшествующей неделей на 0,1%, сообщил во вторник оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100... "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100... читать дальше

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"Яндекс" более чем вдвое увеличил уставный капитал дочернего банка - до 1,185 млрд рублей с 560 млн рублей, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. "Интерфакс" направил запрос в компанию. Докапитализация произошла менее чем через месяц после того, как Яндекс банк был исключен из... Докапитализация произошла менее чем через месяц после того, как Яндекс банк был исключен из... читать дальше

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ПАО "Россети Юг" в январе-сентябре 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,678 млрд рублей, что на 26,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 5,7% - до 38,1 млрд рублей, себестоимость - на 5,6% -... Выручка выросла на 5,7% - до 38,1 млрд рублей, себестоимость - на 5,6% -... читать дальше

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Оборот ювелирного холдинга Sokolov за 9 месяцев 2024 года вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 44,7 млрд рублей, сообщила компания. Ключевыми факторами роста оборота стало повышение стоимости золота на 44% с начала года, плановое... Ключевыми факторами роста оборота стало повышение стоимости золота на 44% с начала года, плановое... читать дальше

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По итогам 3-го квартала т.г. золотодобытчик Solidcore (бывший Polymetal) снизил производство на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 119 тыс. унций золотого эквивалента. В том числе, отмечает компания, производство на Кызыле снизилось на 9%, до 77 тыс. унций,... читать дальше

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Американский автопроизводитель Ford Motor в третьем квартале сократил чистую прибыль на 26%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше прогнозов рынка. Как говорится в сообщении компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $892 млн, или 22... Как говорится в сообщении компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $892 млн, или 22... читать дальше

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В Таджикистане произведено промышленной продукции на сумму 36,3 млрд сомони ($1 - 10,6 сомони) за девять месяцев 2024 года, что на 15,3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает агентство по статистике при президенте республики. По данным... По данным... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,08 пункта (0,663%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2592,14 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,53 пункта (0,663%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,53 пункта (0,663%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 28 октября на 5,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше

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В 3-м квартале МКПАО "Яндекс" увеличило выручку на 36% - до 276,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде вырос в 1,7 раза и достиг 54,7 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде вырос в 1,7 раза и достиг 54,7 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 19,8%... Рентабельность по показателю составила 19,8%... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 октября по данным на начало операционного дня выросло до -475,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Китайский юань растет на Московской бирже сегодня утром, рубль дешевеет после завершения накануне единого дня налоговых выплат. Вчера компании-экспортеры перечислили в бюджет налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы, НДД и страховые взносы. По итогам первой минуты торгов... По итогам первой минуты торгов...

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