29 октября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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29 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|сентябрь 2024
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|август 2024
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|октябрь 2024
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29 октября 2024 года 11:44
Россия в октябре экспортирует 5,9 млн тонн пшеницы, что станет рекордом для этого месяца и существенно превышает показатель октября прошлого года - 5,12 млн тонн, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".
Эти показатели включают поставки в страны... читать дальше
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29 октября 2024 года 11:39
9 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-825 объемом 200 млрд рублей по цене 99,9452% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,07%... читать дальше
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29 октября 2024 года 11:36
Германская adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, в третьем квартале увеличила чистую прибыль от продолжающихся операций в 1,7 раза - до 469 млн евро по сравнению с 270 млн евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в... читать дальше
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29 октября 2024 года 11:27
Британская BP Plc в третьем квартале сократила чистую прибыль примерно в 24 раза, скорректированную прибыль - на 31%.
Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в июле-сентябре 2024 года составила $206 млн против $4,86 млрд за тот же период годом ранее. Показатель... читать дальше
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29 октября 2024 года 11:19
Заболеваемость COVID-19 в России с 21 по 27 октября увеличилась по сравнению с предшествующей неделей на 0,1%, сообщил во вторник оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100... читать дальше
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29 октября 2024 года 11:10
"Яндекс" более чем вдвое увеличил уставный капитал дочернего банка - до 1,185 млрд рублей с 560 млн рублей, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. "Интерфакс" направил запрос в компанию.
Докапитализация произошла менее чем через месяц после того, как Яндекс банк был исключен из... читать дальше
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29 октября 2024 года 11:02
ПАО "Россети Юг" в январе-сентябре 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,678 млрд рублей, что на 26,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в отчетности компании.
Выручка выросла на 5,7% - до 38,1 млрд рублей, себестоимость - на 5,6% -... читать дальше
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29 октября 2024 года 10:55
Оборот ювелирного холдинга Sokolov за 9 месяцев 2024 года вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 44,7 млрд рублей, сообщила компания.
Ключевыми факторами роста оборота стало повышение стоимости золота на 44% с начала года, плановое... читать дальше
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29 октября 2024 года 10:47
По итогам 3-го квартала т.г. золотодобытчик Solidcore (бывший Polymetal) снизил производство на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 119 тыс. унций золотого эквивалента. В том числе, отмечает компания, производство на Кызыле снизилось на 9%, до 77 тыс. унций,... читать дальше
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29 октября 2024 года 10:39
Американский автопроизводитель Ford Motor в третьем квартале сократил чистую прибыль на 26%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше прогнозов рынка.
Как говорится в сообщении компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $892 млн, или 22... читать дальше
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29 октября 2024 года 10:31
В Таджикистане произведено промышленной продукции на сумму 36,3 млрд сомони ($1 - 10,6 сомони) за девять месяцев 2024 года, что на 15,3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает агентство по статистике при президенте республики.
По данным... читать дальше
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29 октября 2024 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,08 пункта (0,663%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2592,14 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,53 пункта (0,663%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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29 октября 2024 года 10:23
ЦБ РФ продал валюту расчетами 28 октября на 5,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше
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29 октября 2024 года 10:15
В 3-м квартале МКПАО "Яндекс" увеличило выручку на 36% - до 276,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде вырос в 1,7 раза и достиг 54,7 млрд рублей.
Рентабельность по показателю составила 19,8%... читать дальше
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29 октября 2024 года 10:08
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 октября по данным на начало операционного дня выросло до -475,3 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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29 октября 2024 года 10:07
Китайский юань растет на Московской бирже сегодня утром, рубль дешевеет после завершения накануне единого дня налоговых выплат. Вчера компании-экспортеры перечислили в бюджет налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы, НДД и страховые взносы.
По итогам первой минуты торгов...
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