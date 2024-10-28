Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -6972,6 млрд руб.

28 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 октября по данным на начало операционного дня снизилось до -6972,6 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 47887,156 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1602,777 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,58 коп. и составил 13,6067 руб. Минимальный курс юаня составил 13,51 руб., максимальный - 13,642 руб. Было заключено 50265 сделок. Объем торгов составил 117526,79... Минимальный курс юаня составил 13,51 руб., максимальный - 13,642 руб. Было заключено 50265 сделок. Объем торгов составил 117526,79...

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Российский фондовый рынок, начавший торги падением индексов на 1,1%, завершил понедельник более чем 3-процентным обвалом индикаторов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск рухнул на 3,21% и составил 2575,06 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск рухнул на 3,21% и составил 2575,06 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск обвалился на 3,77% - до 834,31... Индекс РТС к 18:50 мск обвалился на 3,77% - до 834,31... читать дальше

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По итогам текущего года совокупная чистая прибыль российских страховщиков может увеличиться на 13% к уровню 2023 года и составить 340 млрд рублей, следует из данных аналитического исследования по страховому рынку, опубликованного агентством НКР. Согласно данным Банка... Согласно данным Банка... читать дальше

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Народный банк Китая (НБК) и Банк Японии договорились о продлении договора о валютном свопе юань-иена. Соглашение на сумму 200 млрд юаней или 3,4 трлн японских иен ($28,13 млрд) будет действовать в течение трех лет и может быть продлено по взаимному согласию, сообщило... Соглашение на сумму 200 млрд юаней или 3,4 трлн японских иен ($28,13 млрд) будет действовать в течение трех лет и может быть продлено по взаимному согласию, сообщило... читать дальше

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Чистая прибыль АО "Холдинговая компания "Новотранс" по РСБУ выросла в январе-сентябре 2024 г. в 2,35 раза, до 7,773 млрд руб. с 3,308 млрд руб. годом ранее, сказано в бухгалтерской отчетности компании. Выручка "Новотранса" увеличилась на 34,5% и составила 20,629 млрд... Выручка "Новотранса" увеличилась на 34,5% и составила 20,629 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,44 коп. и составил 13,6035 руб. Минимальный курс юаня составил 13,496 руб., максимальный - 13,6425 руб. Было заключено 18263 сделки. Объем торгов составил 38553,18... Минимальный курс юаня составил 13,496 руб., максимальный - 13,6425 руб. Было заключено 18263 сделки. Объем торгов составил 38553,18...

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Аналитики Citigroup понизили краткосрочный прогноз для цены нефти марки Brent до $70 с $74 за баррель, что обусловлено "снижением премии за риск" после израильских ударов по иранским военным объектам на прошлой неделе. Как сообщалось, Израиль в ночь на 26 октября нанес... Как сообщалось, Израиль в ночь на 26 октября нанес... читать дальше

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ЦБ РФ с 29 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8538,55 (+47,84) руб./грамм; на серебро - 103,63 (-2,46) руб./грамм; на платину - 3185,41 (-31,24) руб./грамм; на палладий - 3676,19 (+148,76) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 97,23 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 56,43 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 105,2229 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,35 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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За 9 месяцев чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ оставила 38 млрд рублей, что на 44% ниже уровня годичной давности, сообщила компания. При этом выручка за 9 месяцев 2024 года составила 644 млрд рублей, увеличившись на 4% по сравнению с 9 месяцами 2023 года. Рост... При этом выручка за 9 месяцев 2024 года составила 644 млрд рублей, увеличившись на 4% по сравнению с 9 месяцами 2023 года. Рост... читать дальше

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Нефтяные цены вечером замедлили падение, но остаются в глубоком минусе на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:23 мск составила $72,04 за баррель, что на $4,01 (5,27%) ниже, чем... Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:23 мск составила $72,04 за баррель, что на $4,01 (5,27%) ниже, чем... читать дальше

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Россия остается единственным поставщиком индюшатины в Китай. Как сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на данные ГТУ КНР, за 9 месяцев 2024 года Китай импортировал около 11 тыс. тонн мяса индейки на $34,4 млн. Весь объем был поставлен из... Как сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на данные ГТУ КНР, за 9 месяцев 2024 года Китай импортировал около 11 тыс. тонн мяса индейки на $34,4 млн. Весь объем был поставлен из... читать дальше

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Американский рынок акций начал с позитивным настроением новую неделю, которая станет самой загруженной в этом сезоне отчетностей по количеству компаний, планирующих представить квартальные результаты. Dow Jones Industrial Average к 17:07 мск увеличился на 0,6% и... Dow Jones Industrial Average к 17:07 мск увеличился на 0,6% и... читать дальше

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Минсельхоз одобрил ввоз в РФ 50,847 тыс. тонн мяса кур в рамках беспошлинной квоты (коды 0207 14 100 9 и 0207 14 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС). Согласно материалам министерства, на 28 октября остаток тарифной квоты составил 89,153 тыс. тонн. Таким образом, к поставке одобрено... Согласно материалам министерства, на 28 октября остаток тарифной квоты составил 89,153 тыс. тонн. Таким образом, к поставке одобрено... читать дальше

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