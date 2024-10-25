25 октября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|октябрь 2024
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|октябрь 2024
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|октябрь 2024
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|сентябрь 2024
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|октябрь 2024
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25 октября 2024 года 15:37
Повышение утилизационного сбора окажет "заметное" влияние на темпы инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "В ближайшие месяцы на темпах роста цен дополнительно скажется увеличение утилизационного сбора. Учитывая большой вес легковых... читать дальше
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25 октября 2024 года 15:30
В понедельник, 28 октября, ожидаются погашения по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $770 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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25 октября 2024 года 15:30
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ, больше года державшаяся на нуле, в ноябре составит 2 тыс. 891,1 рубля за тонну. Пошлина была нулевой с июня 2023 года.
Пошлина на подсолнечный шрот повысится до 3 тыс. 422,4 рубля с 2 тыс. 927,6 рубля в... читать дальше
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25 октября 2024 года 15:30
В понедельник, 28 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 87 выпускам облигаций на общую сумму 15,45 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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25 октября 2024 года 15:30
В понедельник, 28 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $71,98 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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25 октября 2024 года 15:30
В понедельник, 28 октября, ожидаются погашения по 47 выпускам облигаций на общую сумму 18,79 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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25 октября 2024 года 15:22
По итогам 3-го квартала чистая прибыль флагмана ликероводочной промышленности Китая - Kweichow Moutai Co. - выросла на 13% относительно того же периода прошлого года - до 19,13 млрд юаней ($2,69 млрд), сообщается в отчете компании.
Выручка выросла на 15% и достигла... читать дальше
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25 октября 2024 года 15:14
Банк России с 28 октября установил процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой в размере ключевой ставки ЦБ РФ как по юаням, так и по рублям для расчета своп-разницы, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Это...
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25 октября 2024 года 15:08
Американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. в 3-м квартале увеличил чистую прибыль на 4%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в... читать дальше
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25 октября 2024 года 15:01
В 3-м квартале американский производитель обуви Skechers USA Inc. получил рекордную выручку и улучшил прогноз прибыли на весь 2024 год.
Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка увеличилась на 15,9% относительно июля-сентября прошлого года и достигла $2,348... читать дальше
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25 октября 2024 года 14:55
Разговоры о возможности снижения ключевых процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) в декабре являются преждевременными, считает член совета управляющих ЕЦБ и глава бельгийского Центробанка Пьер Вунш.
Несмотря на сигналы... читать дальше
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25 октября 2024 года 14:50
Банк России повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024-2026 годы - ставки останутся на высоком уровне длительное время.
Как следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в размере 17,5% (июльский прогноз... читать дальше
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25 октября 2024 года 14:45
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,78 пункта (0,139%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2714,64 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2751,23... читать дальше
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25 октября 2024 года 14:44
Инфляционные ожидания в еврозоне в сентябре упали до самого низкого уровня за три года, говорится в сообщении Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Инфляция в ближайшие 12 месяцев, как ожидается, составит 2,4%, показывают данные ежемесячного опроса ЕЦБ, проводимого... читать дальше
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25 октября 2024 года 14:37
Правительство РФ предложило с 1 сентября 2025 года регламентировать на уровне закона упрощенный порядок выдачи ряда лицензий и разрешений, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
С 2021 года правительство РФ в рамках реформы... читать дальше
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25 октября 2024 года 14:31
Нефтяные цены усилили подъем днем в пятницу, восстанавливаясь после снижения по итогам двух предыдущих сессий.
Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:15 мск повысились на $0,56 (0,75%), до $74,94 за баррель.
Цена... читать дальше
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