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Повышение утилизационного сбора окажет "заметное" влияние на темпы инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "В ближайшие месяцы на темпах роста цен дополнительно скажется увеличение утилизационного сбора. Учитывая большой вес легковых... читать дальше

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В понедельник, 28 октября, ожидаются погашения по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $770 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ, больше года державшаяся на нуле, в ноябре составит 2 тыс. 891,1 рубля за тонну. Пошлина была нулевой с июня 2023 года. Пошлина на подсолнечный шрот повысится до 3 тыс. 422,4 рубля с 2 тыс. 927,6 рубля в... Пошлина на подсолнечный шрот повысится до 3 тыс. 422,4 рубля с 2 тыс. 927,6 рубля в... читать дальше

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В понедельник, 28 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 87 выпускам облигаций на общую сумму 15,45 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 28 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $71,98 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 28 октября, ожидаются погашения по 47 выпускам облигаций на общую сумму 18,79 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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По итогам 3-го квартала чистая прибыль флагмана ликероводочной промышленности Китая - Kweichow Moutai Co. - выросла на 13% относительно того же периода прошлого года - до 19,13 млрд юаней ($2,69 млрд), сообщается в отчете компании. Выручка выросла на 15% и достигла... Выручка выросла на 15% и достигла... читать дальше

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Банк России с 28 октября установил процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой в размере ключевой ставки ЦБ РФ как по юаням, так и по рублям для расчета своп-разницы, сообщается в пресс-релизе регулятора. Это... Это...

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Американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. в 3-м квартале увеличил чистую прибыль на 4%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в... читать дальше

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В 3-м квартале американский производитель обуви Skechers USA Inc. получил рекордную выручку и улучшил прогноз прибыли на весь 2024 год. Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка увеличилась на 15,9% относительно июля-сентября прошлого года и достигла $2,348... Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка увеличилась на 15,9% относительно июля-сентября прошлого года и достигла $2,348... читать дальше

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Разговоры о возможности снижения ключевых процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) в декабре являются преждевременными, считает член совета управляющих ЕЦБ и глава бельгийского Центробанка Пьер Вунш. Несмотря на сигналы... Несмотря на сигналы... читать дальше

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Банк России повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024-2026 годы - ставки останутся на высоком уровне длительное время. Как следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в размере 17,5% (июльский прогноз... Как следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в размере 17,5% (июльский прогноз... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,78 пункта (0,139%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2714,64 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2751,23... читать дальше

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Инфляционные ожидания в еврозоне в сентябре упали до самого низкого уровня за три года, говорится в сообщении Европейского центрального банка (ЕЦБ). Инфляция в ближайшие 12 месяцев, как ожидается, составит 2,4%, показывают данные ежемесячного опроса ЕЦБ, проводимого... Инфляция в ближайшие 12 месяцев, как ожидается, составит 2,4%, показывают данные ежемесячного опроса ЕЦБ, проводимого... читать дальше

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Правительство РФ предложило с 1 сентября 2025 года регламентировать на уровне закона упрощенный порядок выдачи ряда лицензий и разрешений, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. С 2021 года правительство РФ в рамках реформы... С 2021 года правительство РФ в рамках реформы... читать дальше

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Нефтяные цены усилили подъем днем в пятницу, восстанавливаясь после снижения по итогам двух предыдущих сессий. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:15 мск повысились на $0,56 (0,75%), до $74,94 за баррель. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:15 мск повысились на $0,56 (0,75%), до $74,94 за баррель. Цена... Цена... читать дальше

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