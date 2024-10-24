Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,532 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,5095 руб., максимальный - 13,56 руб. Было заключено 12570 сделок. Объем торгов составил 27957,68 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,53 руб. за юань.

24 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,45 коп. и составил 13,532 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49782,715 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 567,705 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,52 коп. и составил 13,5359 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5115 руб., максимальный - 13,551 руб. Было заключено 31869 сделок. Объем торгов составил 93753,93... Минимальный курс юаня составил 13,5115 руб., максимальный - 13,551 руб. Было заключено 31869 сделок. Объем торгов составил 93753,93...

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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением индексов на 0,7%, и завершил четверг в минусе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,6% и составил 2718,42 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,6% и составил 2718,42 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск уменьшился на 0,71% - до 885,22 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск уменьшился на 0,71% - до 885,22 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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Страны БРИКС пока не создают альтернативную SWIFT систему расчетов, имеющихся инструментов достаточно, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин. "Что касается SWIFT или каких-то альтернатив, мы не создавали и не создаем никаких никому альтернатив, но тем не менее... "Что касается SWIFT или каких-то альтернатив, мы не создавали и не создаем никаких никому альтернатив, но тем не менее... читать дальше

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По итогам торгов в четверг свободные цены на энергорынке РФ с поставкой на пятницу, 25 октября, вновь незначительно выросли в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 1,71%, до 1933,67 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 0,98%, до... читать дальше

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Главный исполнительный директор Apple Inc. Тим Кук во время поездки в Пекин пообещал увеличить инвестиции в Китай, сообщает агентство "Синьхуа". Кук в ходе второй в этом году поездки в континентальную часть Китая встретился с министром промышленности и информатизации... Кук в ходе второй в этом году поездки в континентальную часть Китая встретился с министром промышленности и информатизации... читать дальше

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Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont в 3-м квартале 2024 года произвел 1,67 млн унций золота, что на 29% больше результата соответствующего периода прошлого года. Как сообщила компания, производство других металлов (меди, серебра, свинца и цинка) в золотом... Как сообщила компания, производство других металлов (меди, серебра, свинца и цинка) в золотом... читать дальше

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Потенциал экспорта рыбы и морепродуктов из РФ к 2030 году оценивается в $8,85 млрд. Это показало исследование рынка и перспектив развития экспорта, которое провела Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) и презентовала его в четверг. В 2023 году экспорт... В 2023 году экспорт... читать дальше

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Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA достигла соглашения о продаже 25% подразделения Enilive, занимающегося производством биотоплива, инвесткомпании KKR & Co. за 2,94 млрд евро. Как говорится в пресс-релизе компании, стоимость всего бизнеса была оценена в 11,75... Как говорится в пресс-релизе компании, стоимость всего бизнеса была оценена в 11,75... читать дальше

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Нефтяные цены перешли к снижению после роста ранее в четверг. Опасения по поводу спроса на топливо в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, оказывают давление на котировки. Кроме того, долларовый индекс, показывающий стоимость доллара США относительно основных... Опасения по поводу спроса на топливо в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, оказывают давление на котировки. Кроме того, долларовый индекс, показывающий стоимость доллара США относительно основных... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,45 коп. и составил 13,532 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5095 руб., максимальный - 13,56 руб. Было заключено 12570 сделок. Объем торгов составил 27957,68 млн... Минимальный курс юаня составил 13,5095 руб., максимальный - 13,56 руб. Было заключено 12570 сделок. Объем торгов составил 27957,68 млн...

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Чистая прибыль ПАО "НМТП" по РСБУ выросла за 9 месяцев 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза - до 33,9 млрд руб., сказано в отчете компании. Выручка НМТП в отчетном периоде увеличилась на 15,8% и составила 25,6 млрд руб. Выручка НМТП в отчетном периоде увеличилась на 15,8% и составила 25,6 млрд руб. Валовая... Валовая... читать дальше

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Франко-германская Airbus Helicopters увеличила долю в казахстанском СП по сборке и техобслуживанию вертолетов до 90% с 50%. "Приобретая контрольный пакет акций нашего давнего совместного предприятия, мы тем самым подтверждаем нашу приверженность Казахстану. Казахстан, в... "Приобретая контрольный пакет акций нашего давнего совместного предприятия, мы тем самым подтверждаем нашу приверженность Казахстану. Казахстан, в... читать дальше

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Объем задолженности на российском оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) по итогам января-сентября составил 71,7 млрд руб., сообщается в презентации первого зампред правления "ЦФР" Дмитрия Чернова, опубликованной на сайте ассоциации. "Снижение задолженности за 9... "Снижение задолженности за 9... читать дальше

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ЦБ РФ с 25 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8511,09 (+8,84) руб./грамм; на серебро - 107,34 (+0,38) руб./грамм; на платину - 3181,8 (+25,11) руб./грамм; на палладий - 3321,77 (-24,45) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Продажи новых домов в США в сентябре повысились на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 738 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в августе было реализовано 709 тыс. новостроек, а не 716... Согласно пересмотренным данным, в августе было реализовано 709 тыс. новостроек, а не 716... читать дальше

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