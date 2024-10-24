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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 октября в размере 96,7402 руб.
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24 октября 2024 года 17:31
ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 октября в размере 96,7402 руб.
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24 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 октября, составляет 96,7402 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,23 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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