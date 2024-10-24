Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -755,2 млрд руб.

24 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 октября по данным на начало операционного дня снизилось до -755,2 млрд руб.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 октября, составляет 96,7402 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,23 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 октября, составляет 104,5139 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,24 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Тарифы на услуги "Транснефти" на прокачку нефти и нефтепродуктов с 1 января 2025 года предлагается повысить на 5,8%, следует из проекта приказа ФАС, опубликованного на портале правовой информации. В частности, предлагается поднять тариф на транспортировку нефти по... В частности, предлагается поднять тариф на транспортировку нефти по... читать дальше

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Темпы роста экономики Китая могут упасть "существенно ниже 4%" в случае, если власти страны не проведут реформы, направленные на поддержку внутреннего спроса, сказала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Главным препятствием на пути... Главным препятствием на пути... читать дальше

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Торги в четверг американские фондовые индексы начали без единой динамики, трейдеры оценивают корпоративную отчетность. Dow Jones Industrial Average к 16:56 мск снизился на 0,2% и составлял 42411,33 пункта. В то же время значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка... Dow Jones Industrial Average к 16:56 мск снизился на 0,2% и составлял 42411,33 пункта. В то же время значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка... читать дальше

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4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-822 на 11 млрд 391,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Госдума в четверг приняла в первом чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2025-2027 гг. Законопроект (№727322-8) был внесен в парламент правительством 30 сентября. Общий объем доходов бюджета фонда прогнозируется на 2025 г. в сумме... Общий объем доходов бюджета фонда прогнозируется на 2025 г. в сумме... читать дальше

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Биржевой оператор Nasdaq Inc. в 3-м квартале увеличил чистую прибыль на 4%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $306 млн, или 53 цента в расчете на акцию, по... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $306 млн, или 53 цента в расчете на акцию, по... читать дальше

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Американский производитель оборудования для выпуска микрочипов Lam Research в 3-м финквартале увеличил чистую прибыль и выручку, причем оба показателя превзошли ожидания рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за квартал, завершившийся 29 сентября,... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за квартал, завершившийся 29 сентября,... читать дальше

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Американский железнодорожный оператор Union Pacific Corp. в 3-м квартале увеличил чистую прибыль и выручку, однако оба показателя не оправдали ожидания аналитиков. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре увеличилась до $1,67 млрд, или... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре увеличилась до $1,67 млрд, или... читать дальше

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РФ в этом году, по данным на 22 октября, импортировала 110,2 тыс. тонн сливочного масла, что на 9% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре со ссылкой на информацию ФГИС "ВетИС". Основным поставщиком масла является... Основным поставщиком масла является... читать дальше

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Более 800 тыс. ресурсов заблокировано с начала года с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных в рамках реализации законодательства о суверенном рунете, сообщил директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП)... читать дальше

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Американская авиакомпания Southwest Airlines Co. в 3-м квартале снизила чистую прибыль почти втрое, в то время как American Airlines Group Inc. сократила убыток в 4 раза. Как сообщается в пресс-релизе Southwest Airlines, чистая прибыль в июле-сентябре составила $67... Как сообщается в пресс-релизе Southwest Airlines, чистая прибыль в июле-сентябре составила $67... читать дальше

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Итальянский банк Intesa Sanpaolo сократит почти 10% сотрудников в течение 3-х лет в рамках общего плана развития бизнеса, предусматривающего, в частности, его цифровую трансформацию. Как говорится в пресс-релизе банка, сокращения коснутся 9 тыс. сотрудников, в том числе... Как говорится в пресс-релизе банка, сокращения коснутся 9 тыс. сотрудников, в том числе... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 31,84 пункта (1,164%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2703,09 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2720,01 (-0,55%) пункта,... читать дальше

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Рыбная отрасль РФ в этом году лишится порядка $200-210 млн из-за действия экспортных курсовых пошлин, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "По нашим расчетам, введение экспортных пошлин привело к тому, что мы в этом году... "По нашим расчетам, введение экспортных пошлин привело к тому, что мы в этом году... читать дальше

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