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ВВП Южной Кореи в третьем квартале 2024 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится сообщении Банка Кореи, представившего предварительные данные. В годовом выражении экономика страны выросла на 1,5%. Эксперты, опрошенные Trading... Эксперты, опрошенные Trading... читать дальше

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Французская Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, в январе-сентябре снизила выручку на 4,6% относительно того же периода прошлого года - до 20,171 млрд евро, сообщается в отчетности. Показатель без учета... читать дальше

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Производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в России в сентябре 2024 года выросло по сравнению с прошлогодним показателем на 5,8% - до 2,86 млн тонн, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Достигнутый показатель является максимальным за историю отрасли... читать дальше

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Экономическая активность в США практически не изменилась с начала сентября, хотя в двух из двенадцати округов страны было зафиксировано сдержанное (modest) усиление темпов роста, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который... читать дальше

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Цены на нефть повышаются в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии на данных о существенном росте запасов в США. Запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,474 млн баррелей, сообщило в среду американское министерство энергетики. Резервы бензина... Запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,474 млн баррелей, сообщило в среду американское министерство энергетики. Резервы бензина... читать дальше

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Банк России на заседании в ближайшую пятницу повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 20%, сохранив жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), считает большинство аналитиков. При это некоторые эксперты допускают больший шаг... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $185,84 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 10,9 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 39,91 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,57 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Американский рынок акций снизился по итогам торгов в среду из-за слабой квартальной отчетности компаний и других негативных новостей. Dow Jones потерял около 1%, что стало самым значительным дневным спадом за последние семь недель, отмечает MarketWatch. При этом данный... Dow Jones потерял около 1%, что стало самым значительным дневным спадом за последние семь недель, отмечает MarketWatch. При этом данный... читать дальше

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Производство электроэнергии на российских станциях за девять месяцев этого года увеличилось на 3,2%, до 885 млрд кВт.ч, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В частности, ТЭС выработали 559 млрд кВт.ч (+3,2%), АЭС - 156 млрд кВт.ч (-2,2%), ГЭС - 164 млрд кВт.ч... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в среду в минусе, исключением стал только испанский рынок акций. Негативное влияние на настроения инвесторов оказали слабые отчетности компаний за минувший квартал. Сводный индекс крупнейших европейских... Сводный индекс крупнейших европейских... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 96,6379 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,61 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 104,3815 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 104,3815 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:45 09:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике... Индекс доверия предпринимателей к экономике... читать дальше

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