24 октября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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24 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|октябрь 2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 13 по 19 октября
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 06 по 12 октября
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|сентябрь 2024
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24 октября 2024 года 08:58
ВВП Южной Кореи в третьем квартале 2024 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится сообщении Банка Кореи, представившего предварительные данные. В годовом выражении экономика страны выросла на 1,5%.
Эксперты, опрошенные Trading... читать дальше
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24 октября 2024 года 08:51
Французская Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, в январе-сентябре снизила выручку на 4,6% относительно того же периода прошлого года - до 20,171 млрд евро, сообщается в отчетности. Показатель без учета... читать дальше
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24 октября 2024 года 08:45
Производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в России в сентябре 2024 года выросло по сравнению с прошлогодним показателем на 5,8% - до 2,86 млн тонн, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Достигнутый показатель является максимальным за историю отрасли... читать дальше
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24 октября 2024 года 08:39
Экономическая активность в США практически не изменилась с начала сентября, хотя в двух из двенадцати округов страны было зафиксировано сдержанное (modest) усиление темпов роста, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который... читать дальше
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24 октября 2024 года 08:38
Цены на нефть повышаются в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии на данных о существенном росте запасов в США.
Запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,474 млн баррелей, сообщило в среду американское министерство энергетики. Резервы бензина... читать дальше
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24 октября 2024 года 08:34
Банк России на заседании в ближайшую пятницу повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 20%, сохранив жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), считает большинство аналитиков. При это некоторые эксперты допускают больший шаг... читать дальше
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24 октября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $185,84 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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24 октября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 10,9 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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24 октября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 39,91 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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24 октября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,57 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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24 октября 2024 года 08:29
Американский рынок акций снизился по итогам торгов в среду из-за слабой квартальной отчетности компаний и других негативных новостей.
Dow Jones потерял около 1%, что стало самым значительным дневным спадом за последние семь недель, отмечает MarketWatch. При этом данный... читать дальше
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24 октября 2024 года 08:23
Производство электроэнергии на российских станциях за девять месяцев этого года увеличилось на 3,2%, до 885 млрд кВт.ч, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В частности, ТЭС выработали 559 млрд кВт.ч (+3,2%), АЭС - 156 млрд кВт.ч (-2,2%), ГЭС - 164 млрд кВт.ч... читать дальше
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24 октября 2024 года 08:15
Прогноз Международного валютного фонда по росту ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,3% носит пессимистичный характер и не учитывает принимаемые властями меры, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах саммита БРИКС в Казани. Министр при этом отметил,... читать дальше
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24 октября 2024 года 08:07
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в среду в минусе, исключением стал только испанский рынок акций. Негативное влияние на настроения инвесторов оказали слабые отчетности компаний за минувший квартал.
Сводный индекс крупнейших европейских... читать дальше
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24 октября 2024 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 96,6379 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,61 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 104,3815 руб. По сравнению с...
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24 октября 2024 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:45
Индекс доверия предпринимателей к экономике... читать дальше
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