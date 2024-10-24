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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2% после повышения на 2,7% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,7%. За 9 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
Решетников назвал прогноз МВФ по росту ВВП РФ в 2025 году на 1,3% пессимистичным
Прогноз Международного валютного фонда по росту ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,3% носит пессимистичный характер и не учитывает принимаемые властями меры, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах саммита БРИКС в...
 
Ограничения для новых инвестиций из недружественных стран могут снять
Иностранцы из недружественных государств смогут снова вкладываться в российские ценные бумаги без проблем с выводом прибыли или всех средств. О том, что Центробанк и Министерство финансов работают над донастройкой валютного законодательства, чтобы...
 
Бизнес предложил доработать параметры ФИНВ
Объем бюджетных средств, который планируется направить на финансирование федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), необходимо увеличить со 150 млрд до 200 млрд руб. Это позволит обеспечить эффективность ФИНВ и полноценно поддержать...
 
24 октября 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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24 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции октябрь 2024
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 13 по 19 октября
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 06 по 12 октября
17:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США сентябрь 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
24 октября 2024 года 08:58
ВВП Южной Кореи в 3-м квартале увеличился на 0,1%, ожидался рост на 0,5%
ВВП Южной Кореи в третьем квартале 2024 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится сообщении Банка Кореи, представившего предварительные данные. В годовом выражении экономика страны выросла на 1,5%.

Эксперты, опрошенные Trading...    читать дальше
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24 октября 2024 года 08:51
Выручка Michelin в январе-сентябре сократилась на 4,6%
Французская Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, в январе-сентябре снизила выручку на 4,6% относительно того же периода прошлого года - до 20,171 млрд евро, сообщается в отчетности. Показатель без учета...    читать дальше
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24 октября 2024 года 08:45
Производство СПГ в России в сентябре выросло на 5,8%
Производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в России в сентябре 2024 года выросло по сравнению с прошлогодним показателем на 5,8% - до 2,86 млн тонн, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Достигнутый показатель является максимальным за историю отрасли...    читать дальше
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24 октября 2024 года 08:39
Экономическая активность в США с начала сентября не изменилась
Экономическая активность в США практически не изменилась с начала сентября, хотя в двух из двенадцати округов страны было зафиксировано сдержанное (modest) усиление темпов роста, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который...    читать дальше
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24 октября 2024 года 08:38
Цены на нефть растут после снижения накануне
Цены на нефть повышаются в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии на данных о существенном росте запасов в США.

Запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,474 млн баррелей, сообщило в среду американское министерство энергетики. Резервы бензина...    читать дальше
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24 октября 2024 года 08:34
ЦБ РФ повысит ключевую ставку в пятницу до 20% - прогноз аналитиков
Банк России на заседании в ближайшую пятницу повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 20%, сохранив жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), считает большинство аналитиков. При это некоторые эксперты допускают больший шаг...    читать дальше
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24 октября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $185,84 млн
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $185,84 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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24 октября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 10,9 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 10,9 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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24 октября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 39,91 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 39,91 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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24 октября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,57 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,57 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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24 октября 2024 года 08:29
Американские фондовые индексы упали на 0,9-1,6%
Американский рынок акций снизился по итогам торгов в среду из-за слабой квартальной отчетности компаний и других негативных новостей.

Dow Jones потерял около 1%, что стало самым значительным дневным спадом за последние семь недель, отмечает MarketWatch. При этом данный...    читать дальше
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24 октября 2024 года 08:23
В январе-сентябре производство электроэнергии в РФ выросло на 3,2%
Производство электроэнергии на российских станциях за девять месяцев этого года увеличилось на 3,2%, до 885 млрд кВт.ч, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В частности, ТЭС выработали 559 млрд кВт.ч (+3,2%), АЭС - 156 млрд кВт.ч (-2,2%), ГЭС - 164 млрд кВт.ч...    читать дальше
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24 октября 2024 года 08:15
Решетников назвал прогноз МВФ по росту ВВП РФ в 2025 году на 1,3% пессимистичным
Прогноз Международного валютного фонда по росту ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,3% носит пессимистичный характер и не учитывает принимаемые властями меры, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах саммита БРИКС в Казани. Министр при этом отметил,...    читать дальше
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24 октября 2024 года 08:07
Европейские фондовые рынки, кроме испанского, завершили торги снижением
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в среду в минусе, исключением стал только испанский рынок акций. Негативное влияние на настроения инвесторов оказали слабые отчетности компаний за минувший квартал.

Сводный индекс крупнейших европейских...    читать дальше
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24 октября 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 октября в размере 96,6379 руб., евро - 104,3815 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 96,6379 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,61 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 104,3815 руб. По сравнению с...
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24 октября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

09:45

Индекс доверия предпринимателей к экономике...    читать дальше
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