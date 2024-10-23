Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,5175 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,483 руб., максимальный - 13,589 руб. Была заключена 22161 сделка. Объем торгов составил 36592 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,534 руб. за юань.

23 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,63 коп. и составил 13,5175 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50350,420 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 553,459 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,58 коп. и составил 13,5207 руб. Минимальный курс юаня составил 13,485 руб., максимальный - 13,572 руб. Было заключено 32232 сделки. Объем торгов составил 90156,64 млн... Минимальный курс юаня составил 13,485 руб., максимальный - 13,572 руб. Было заключено 32232 сделки. Объем торгов составил 90156,64 млн...

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Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 15 по 21 октября выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Этот рост произошел впервые с начала июля текущего года. Тогда со 2 по 8 июля цены на овощи и фрукты повысились на 0,6%. С 8 по 14 октября цены снизились... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 15 по 21 октября выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,17% после повышения на 0,09% с 8 по 14 октября и по 0,14% в три предыдущие недели, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года... По отношению к началу года... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 октября 2024 года составила 409,0 млн рублей и по сравнению с 1 сентября 2024 года увеличилась на 1,5 млн рублей, или на 0,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с 1 октября 2023 года... читать дальше

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Рост цен производителей на бензин в сентябре 2024 года продолжил замедляться и составил по сравнению с предыдущим месяцем 1,4% после 4,9% в августе и 25% в июле, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). До этого цены производителей на бензин в РФ в июне... До этого цены производителей на бензин в РФ в июне... читать дальше

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Инфляция в РФ с 15 по 21 октября составила 0,2% после 0,12% с 8 по 14 октября и 0,14% с 1 по 7 октября, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 21 октября составил 0,46%, с начала года к 21 октября - 6,27%. Как сообщалось, в... Как сообщалось, в... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры, а также сохраняющихся ожиданий повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании регулятора 25 октября. В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский... В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский... читать дальше

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Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2025 году вырастут на 9,3% и превысят $5,7 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner. Подъем обусловлен, в том числе, увеличением затрат в сфере генеративного искусственного интеллекта (GenAI). "С 2025 года... "С 2025 года... читать дальше

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ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) за 9 месяцев 2024 года получило 18,9 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против прибыли в размере 6,5 млрд руб. за тот же период прошлого года, сказано в отчетности компании. Выручка поднялась на 14%, до 102,5 млрд руб.,... Выручка поднялась на 14%, до 102,5 млрд руб.,... читать дальше

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Нефть эталонных марок продолжает дешеветь после выхода данных о запасах топлива в США на прошлой неделе. Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,474 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Резервы бензина выросли на 878 тыс. баррелей, в то время... Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,474 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Резервы бензина выросли на 878 тыс. баррелей, в то время... читать дальше

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Банк Канады в среду снизил ключевую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 3,75% годовых. Ставка была уменьшена по итогам четвертого заседания подряд, однако до этого ЦБ три раза понижал ее на 25 б.п. Аналитики также ожидали сокращения на 50 б.п., по данным Trading... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,63 коп. и составил 13,5175 руб. Минимальный курс юаня составил 13,483 руб., максимальный - 13,589 руб. Была заключена 22161 сделка. Объем торгов составил 36592 млн... Минимальный курс юаня составил 13,483 руб., максимальный - 13,589 руб. Была заключена 22161 сделка. Объем торгов составил 36592 млн...

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре уменьшились на 1% относительно предыдущего месяца - до 3,84 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Это минимальный показатель с октября 2010 года. Согласно... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5474 тыс. баррелей - до 426,024 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 878 тыс. баррелей и составили 213,575 млн... читать дальше

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ЦБ РФ с 24 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8502,25 (+4,22) руб./грамм; на серебро - 106,96 (+1,37) руб./грамм; на платину - 3156,69 (-14,02) руб./грамм; на палладий - 3346,22 (+17,13) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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