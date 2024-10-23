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Главная  /  Все новости  /  Запасы нефти в США выросли за период с 11 октября по 18 октября на 5474 тыс. баррелей, бензина - выросли на 878 тыс. баррелей
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23 октября 2024 года 17:31

Запасы нефти в США выросли за период с 11 октября по 18 октября на 5474 тыс. баррелей, бензина - выросли на 878 тыс. баррелей

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23 октября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5474 тыс. баррелей - до 426,024 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 878 тыс. баррелей и составили 213,575 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1140 тыс. баррелей, достигнув 113,839 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1900 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2005 тыс. баррелей.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    США,  Нефть,  Запасы

 
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