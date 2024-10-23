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Китайский юань немного повышается в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет на фоне умеренной негативной динамики на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5495 руб. (+0,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5495 руб. (+0,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при...

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,67/97,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 24 коп., Cредний курс продажи упал...

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал в красной зоне на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, подросшей нефти и ожиданий роста ключевой ставки ЦБ РФ 25 октября. Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили вторник в... Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили вторник в... читать дальше

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АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) в январе-сентябре 2024 года произвело 852 тыс. декалитров (дал) бутилированной продукции, что на 35,9% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор завода Евгений... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов курс доллара США стабилен в парах с евро и фунтом стерлингов утром в среду, при этом демонстрирует сильный подъем в паре с иеной. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк,... Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк,... читать дальше

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Запас капитала позволяет Сбербанку работать стабильно даже в условиях высоких ставок и ужесточения регулирования, сообщил "Интерфаксу" старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов. "У нас есть внутренний буфер по достаточности над... "У нас есть внутренний буфер по достаточности над... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 октября составили по Российской Федерации 6337,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6126,2 млрд руб. На... На... читать дальше

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Сбербанк не видит перспектив для улучшения ситуации с юаневой ликвидностью, продолжит сокращать валютный кредитный портфель, сообщил "Интерфаксу" старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов. "Валютный портфель - ниже 17% (от общего... "Валютный портфель - ниже 17% (от общего... читать дальше

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Около половины россиян (46%) полагают, что есть реальные основания ожидать улучшения уровня и качества жизни в России в ближайшие три-пять лет, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в среду, однако японский индикатор демонстрирует отрицательную динамику в преддверии выборов. Инвесторы продолжают оценивать возможное влияние недавно объявленных властями Китая стимулов. В... Инвесторы продолжают оценивать возможное влияние недавно объявленных властями Китая стимулов. В... читать дальше

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3 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-822 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

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Китай в сентябре этого года импортировал из РФ шоколада на $18 млн против $6,4 млн за аналогичный месяц прошлого года, сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. Таким образом, поставки из РФ выросли почти в три раза. По сравнению с... Таким образом, поставки из РФ выросли почти в три раза. По сравнению с... читать дальше

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Экспорт зерна из Казахстана в январе-августе этого года снизился на 39,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил во время заседания правительства вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев. "В январе-августе этого года экспорт зерна составил... "В январе-августе этого года экспорт зерна составил... читать дальше

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси высказался за активизацию торговли с Россией в национальных валютах. "Я хотел бы подчеркнуть важность нашего товарообмена в наших национальных валютах, который обеспечит наши интересы", - сказал президент Египта в ходе встречи с... "Я хотел бы подчеркнуть важность нашего товарообмена в наших национальных валютах, который обеспечит наши интересы", - сказал президент Египта в ходе встречи с... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются утром в среду после активного повышения по итогам предыдущей сессии. Давление на нефтяные котировки оказывают сигналы увеличения запасов топлива в Соединенных Штатах. Давление на нефтяные котировки оказывают сигналы увеличения запасов топлива в Соединенных Штатах. По оценкам Американского института нефти (API),... По оценкам Американского института нефти (API),... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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